Награждены победители первой Олимпиады по французскому языку в Туркменистане

Эльвира Кадырова

С 12 по 21 апреля в Туркменистане была организована первая Олимпиада по французскому языку. В ней приняли участие около 300 участников из столичных школ: из 9 туркменских средних школ, в которых преподается французский язык, из французской школы компании Bouygues, из

Международной школы Ашхабада и из Французского института.

Языковое состязание было посвящено теме «глоток воздуха!», которая является также темой 26-ой недели французского языка и Франкофонии.

Соревнования проходили в каждом учебном заведении во время занятий в сотрудничестве с городским комитетом, ответственным за экзамены. Были предложены 2 испытания: диктант на тему экологии и тест о вдохновении и творчестве. Затем проходили устные финальные испытания на тему путешествий и экскурсий, организованные Французским институтом в дистанционном режиме.

1 мая состоялась официальная церемония вручения призов в Институте международных отношений. Итак, имена победителей:

Категория 4 и 5 классов :

1-ое место : Довлетгельдыева Айгуль, школа № 4.

2-ое место : Mамаева Аннагуль, школа № 84.

3-е место : Гурбанова Эмине, школа № 136.

Категория 7 и 8 классов :

1-ое место : Джумагельдыева Лейла, школа № 43.

2-ое место : Тахиева Аэлита, школа № 7

3-е место : Имангулыева Шабиби, школа № 72

Категория 9 класса :

1-ое место : Аширова Лейли, школа №27

2-ое место : Хасанова Мерджен, школа №72

3-е место : Гурбанова Мяхри, школа № 7

Победители получили планшеты iPad и ноутбуки, подаренные компаниями VINCI Construction и Bouygues Turkmen. Призы также предоставили другие партнеры: Посольство Канады в Анкаре, швейцарская фирма часов «Tissot», магазин «la Boutique de Paris», французская пекарня «La Tartine» и салон красоты «Dessange».

Ни один из участников не ушел без подарка, а каждый школьник, принявший участие в первой Олимпиаде по французскому языку, получил от Посольства Франции футболку с надписью “Французский язык в Центральной Азии”.

Все финалисты также получили сумку и бокал. Дипломы лауреатов подписаны совместно Министерством образования Туркменистана и Посольством Франции. /// nCa, 3 мая 2021 г. (в сотрудничестве с Французским Институтом в Туркменистане).