В Ашхабаде состоится международный форум по нефтегазовым инвестициям

12-13 мая 2021 года в Ашхабаде пройдет Международный форум по привлечению иностранных инвестиций в нефтегазовый сектор Туркменистана, посвященный 30-летию Независимости Туркменистана.

Форум организован Государственными концернами «Туркменгаз» и «Туркменнебит», Государственной корпорацией «Туркменгеология», а также Министерством финансов и экономики Туркменистана в партнерстве с ХО «Туркмен Форум» и британской компанией GaffneyCline.

Это престижный бизнес-форум, который проводится с целью привлечения инвестиций в нефтегазовый сектор Туркменистана, развития и укрепления сотрудничества между государственными организациями Туркменистана и международными партнерами. Будет представлен подробный обзор инвестиционных возможностей Туркменистана в нефтегазовой сфере, последних нефтехимических проектов и проектных возможностей, а ведущие мировые нефтегазовые компании поделятся своим видением и опытом.

В работе Форума примут участие руководители ведущих национальных и международных нефтегазовых компаний, международных финансовых институтов, а также эксперты, которые определяют будущее нефтегазовой отрасли не только в Туркменистане, но и во всем регионе.

Пленарное заседание будет посвящено теме «Глобальным тенденциям развития энергетических рынков и перспективам развития взаимовыгодного сотрудничества», в которой выступят государственный министр, председатель ГК «Туркменгаз» Батыр Аманов, министр финансов и экономики Туркменистана Мухамметгельды. Сердаров, торговый представитель премьер-министра Великобритании в Туркменистане Баронесса Николсон Уинтерборнская, генеральный секретарь Международного энергетического форума (МЭФ) Джозеф Мак-Монигл. Исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН) Армида Салсиа Алисджахбана, старший вице-президент Total по Ближнему Востоку Лоран Вивье.

Также в рамках Форума будут обсуждаться следующие темы: 1. Роль финансовых институтов в поддержке глобальной энергетической повестки дня; 2. Трубопроводные проекты как движущая сила перехода к низкоуглеродистому будущему; 3. Шельфовые месторождения Каспийского моря: опыт освоения и новые инвестиционные возможности; 4. Инвестиционные проекты в монетизации углеводородов – взгляд в будущее.

Участие в Форуме и деловые встречи позволят расширить информированность потенциальных инвесторов о новых инвестиционных проектах в нефтегазовой отрасли и газохимии, оптимизацию добычи нефти и газа на зрелых месторождениях, а также разработке шельфовых месторождений туркменского сектора Каспийского моря.

В рамках Форума состоятся презентации и панельные сессии, на которых будет представлен опыт других государств, будут проведены обсуждения последних региональных и мировых тенденций, влияющих на развитие топливно-энергетического комплекса Туркменистана, его энергетическая дипломатия, а также крупные региональные проекты, в том числе строительство газопровода ТАПИ.

В связи с ограничениями на международные поездки, Форум будет также представлен в онлайн-формате, что расширит состав его участников, предоставит иностранным партнёрам доступ ко всем сессиям, включая проведение встреч с руководством нефтегазового и финансово-экономического комплексов Туркменистана.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт: www.ogt-turkmenistan.com или свяжитесь с командой «Туркмен Форум» по номеру +993 12 414008 или электронной почте info@turkmen-forum.com ./// nCa, 1 мая 2021 [nCa – медиа-партнер данного мероприятия]