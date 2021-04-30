Президент Узбекистана посетил Туркменистан

Новости и комментарий nCa

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетил Туркменистан в четверг, 29 апреля 2021 года.

По сути, это был личный визит, чтобы продемонстрировать солидарность и поддержку президенту и народу Туркменистана, поскольку страна переживает тяжелую утрату в связи с печальной кончиной отца президента Туркменистана Мяликгулы Бердымухамедова.

Основной характер визита подчеркивался тем, что Президента Мирзиеева сопровождал Главный муфтий Узбекистана.

Президенты встретились во Дворце Огузхан, где президент Узбекистана от имени народа Узбекистана и от себя лично еще раз выразил глубокие соболезнования Лидеру Туркменистана в связи с кончиной его отца Мяликгулы Бердымухамедова.

Позже президенты направились в Кипчак, где находятся центральная мечеть Туркменистана и мавзолей первого президента Туркменистана Ниязова.

Главные муфтии обеих стран вознесли молитвы в мавзолее президента-основателя Туркменистана.

Они также совместно возглавили молебен на обеде Ифтар (ритуальная трапеза в конце дневного поста).

Это был первый четверг после кончины Мяликгулы Бердымухамедова – первый Анна агшам.

Традиционно жители местности собираются в течение нескольких четвергов, чтобы вознести молитвы за усопшую душу.

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В ходе переговоров президенты Узбекистана и Туркменистана обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня и регионального взаимодействия.

С удовлетворением было отмечено, что, несмотря на сложный период пандемии, обеспечена положительная динамика в развитии узбекско-туркменских отношений на всех уровнях.

За последние годы товарооборот вырос более чем в три раза, достигнув в прошлом году 530 миллионов долларов. Создано более 150 совместных предприятий.

Вместе с тем обращено внимание на необходимость более полного использования имеющегося потенциала в области торговли, инвестиций, промышленной кооперации, прежде всего в транспорте, энергетике, машиностроении, легкой и пищевой промышленности, сельском и водном хозяйстве.

Выражена готовность и далее совместно продвигать Ашхабадское Соглашение о создании международного транспортного и транзитного коридора, а также обеспечить эффективную загрузку мультимодального маршрута Китай – Центральная Азия – Южный Кавказ – Турция и продолжить взаимодействие по развитию транспортно-логистической инфраструктуры.

В ходе переговоров вновь подчеркнута актуальность расширения и укрепления культурно-гуманитарного сотрудничества, являющегося важнейшим фактором сближения наших народов.

Президент Узбекистана выразил главе Туркменистана особую признательность за его инициативу о создании в Ашхабаде парка «Ташкент», который станет еще одним ярким символом братских отношений между двумя странами.

Для наращивания взаимодействия и поиска новых точек роста принято решение о проведении в ближайшее время в Ташкенте очередного заседания Узбекско-туркменской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Лидер Узбекистана поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с избранием председателем Халк маслахаты Милли Генгеша Туркменистана, что явилось наглядным свидетельством решительной поддержки народом Туркменистана политики, направленной на процветание страны. [Некоторые отрывки в этой части отчета взяты из UzA]

Комментарий nCa – Тарик Саиди

Проблемы многочисленны и постоянно развиваются. — Центральная Азия готовится взять на себя ответственность за свою собственную судьбу.

Визит Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева является ярким примером того, как личное взаимопонимание помогает решать общие проблемы.

Пандемия, которая переживает непредсказуемые мутации, очевидно, является огромным испытанием – как поддерживать рост экономики, несмотря на препятствия; как поддерживать уровень жизни людей.

Однако есть много других проблем, в которых региональное единство на самом деле было бы той силой, в которой мы все нуждаемся.

Есть ситуация в Афганистане, где может начаться гражданская война – некоторым игрокам это действительно было бы на руку. Негатив, причиненный внутренней борьбой в Афганистане, может распространиться и на Центральную Азию.

Существуют способы справиться с последствиями пандемии, и есть способы защитить регион от любых столкновений в Афганистане.

С другой стороны, стиль президентства Джо Байдена грозит возникновением множества осложнений. У него слабое здоровье, и он спешит куда-то успеть, хотя не очень понятно, куда он намерен двигаться и, что более важно, как.

Совсем недавно Джо Байден признал в качестве геноцида военные потери армян в 1915 году. Это злокачественное решение, направленное на то, чтобы вбить клин по всему региону, вплоть до Центральной Азии.

Центральная Азия не только политически, но и этнически связана с Турцией.

У региона очень хорошие отношения с Арменией, но высказывания Байдена грозят омрачить их. Этнические армяне являются важной частью общества в каждой стране Центральной Азии.

Тут можно проследить и замаскированное намерение вновь разжечь карабахский конфликт.

В среду, 28 апреля 2021 года, Джо Байден выступил со своей первой речью на совместном заседании Конгресса.

Он сказал: “Мы соревнуемся с Китаем и другими странами за победу в 21 веке. Мы должны сделать больше, чем просто восстановиться. Мы должны восстановиться наилучшим образом.”

“Мы не можем быть настолько заняты конкуренцией друг с другом, чтобы забыть о конкуренции с остальным миром за победу в 21 веке”, – сказал он.

Победа в 21 веке? Это сразу напоминает PNAC (Проект Нового американского века). Значает ли это, что неоконы вновь у руля?

Джо Байден заявил: «В ходе моей дискуссии с президентом Си я сказал ему, что мы приветствуем конкуренцию – и что мы не ищем конфликта. Но я абсолютно ясно дал понять, что буду защищать американские интересы по всем направлениям.”

Он добавил: «Я также сказал президенту Си, что мы будем поддерживать сильное военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе так же, как мы поступаем с НАТО в Европе – не для того, чтобы начать конфликт, а для предотвращения конфликта».

Касаемо России, он сказал: «В отношении России, я очень ясно дал понять президенту Путину, что, хотя мы не стремимся к эскалации, их действия имеют последствия».

Это позерство, и оно определенно превратится в какие-то действия; действия еще не определены, возможно, еще не четко спланированы.

До настоящего времени Джо Байден бросал вызов Китаю, России и Турции. Все они являются стратегическими партнерами Центральной Азии, на долю которых приходится основная часть торгово-экономической деятельности в регионе.

Необходимо обратить внимание на контраст – с одной стороны, это Центральная Азия, регион, состоящий из суверенных стран, которые верят в примирение и изысканную дипломатию. С другой стороны, есть США под лидерством Джо Байдена, где грубые мускулы все еще представляются основным инструментом дипломатии.

Как известно, Центральная Азия не верит в прямую конфронтацию. Основное внимание всегда уделяется поиску способа защиты собственных интересов при стремлении к беспроигрышному решению.

На вчерашней встрече президенты Туркменистана и Узбекистана выразили готовность совместно продвигать коридор Центральная Азия-Ближний Восток и торгово-транспортный маршрут Китай-Центральная Азия-Южный Кавказ-Турция. Они также подчеркнули необходимость сотрудничества в развитии транспортно – логистической инфраструктуры.

Здесь будут учитываться не только их собственные интересы, но и интересы регионов и их стратегических партнеров, таких как Китай, Россия и Турция. Кроме того, США могут в полной мере воспользоваться этими возможностями соединенности.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул необходимость согласования позиций по ключевым вопросам в регионе в своем недавнем телефонном разговоре с президентом Бердымухамедовым. Он поддержал идею проведения следующей встречи глав государств Центральной Азии в столице Туркменистана в этом году. Недавно президент Туркменистана также провел телефонный разговор с Президентом Таджикистана Рахмоном.

Центральная Азия полностью осознает происходящие в мире события и препятствия, которые могут возникнуть на ее пути. Личное взаимопонимание между лидерами Центральной Азии и их отличные дипломатические службы способны адекватно и дружелюбно решать любые проблемы. /// nCa, 30 апреля 2021 года [фото UzA]