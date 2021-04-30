Взгляд на Китай сквозь золотые высказывания – 5-й выпуск

Цянь Найчэн, Посол Китая в Туркменистане

1.Мы должны стремиться к гармонии между человеком и природой. “Все, что растет, живет в гармонии и извлекает пользу из питания природы.” Мать-природа – колыбель всех живых существ, включая людей. Она обеспечивает все необходимое для выживания и процветания человечества. Мать-природа вскормила нас, и мы должны относиться к Природе как к своему корню, уважать ее, защищать и следовать ее законам. Неспособность уважать Природу или следовать ее законам только вызовет ее месть. Системный вред природе лишит нас основы человеческого выживания и развития и оставит нас, людей, будто реку без источника и дерево без корней. Мы должны защищать природу и сохранять окружающую среду, как мы защищаем наши глаза, и стремиться развивать новые отношения, в которых человек и природа могут процветать и жить в гармонии.

2.Мы должны быть привержены зеленому развитию. Зеленые горы – это золотые горы. Защита окружающей среды означает защиту производительности, а улучшение окружающей среды означает повышение производительности — истина так проста. Мы должны отказаться от моделей развития, которые наносят ущерб или подрывают окружающую среду, и должны сказать “нет” недальновидным подходам к достижению краткосрочных выгод в области развития за счет окружающей среды. Как раз наоборот, мы должны следовать тенденции технологической революции и промышленной трансформации, воспользоваться огромными возможностями в области “зеленого” перехода и позволить силе инноваций побудить нас модернизировать наши экономические, энергетические и промышленные структуры, а также обеспечить здоровую окружающую среду для поддержки устойчивого экономического и социального развития во всем мире.

3.Мы должны быть привержены системному управлению. Горы, реки, леса, а также сельскохозяйственные угодья, озера, луга и пустыни – все это составляет неделимые части экосистемы. Защита экосистемы требует большего, чем упрощенный, паллиативный подход. Мы должны следовать врожденным законам экосистемы и правильно сбалансировать все элементы и аспекты Природы. Это путь, который может привести в желаемое место назначения – экосистема в здоровой циркуляции и общем балансе.

4.Мы должны быть привержены подходу, ориентированному на людей. Окружающая среда касается благополучия людей во всех странах. Мы должны в полной мере учитывать стремление людей к лучшей жизни и хорошей окружающей среде, а также нашу ответственность за будущие поколения. Мы должны искать пути защиты окружающей среды, роста экономики, создания рабочих мест и ликвидации нищеты одновременно, с тем чтобы обеспечить социальное равенство и справедливость в ходе “зеленого” перехода и повысить чувство пользы, счастья и безопасности у людей.

5.Мы должны быть привержены многосторонности. Мы должны работать на основе международного права, следовать принципу равенства и справедливости и сосредоточиться на эффективных действиях. Мы должны поддерживать международную систему, с центральной ролью ООН, соблюдать цели и принципы, изложенные в Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) и Парижском соглашении, и стремиться к реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Каждый из нас должен предпринимать более решительные действия, укреплять партнерские отношения и сотрудничество, учиться друг у друга и добиваться общего прогресса на новом пути к глобальной углеродной нейтральности. В этом процессе мы должны взяться за руки, а не указывать пальцами друг на друга; мы должны поддерживать преемственность, а не легко менять курс; и мы должны выполнять обязательства, а не отказываться от обещаний.

6.Мы должны быть привержены принципу общей, но дифференцированной ответственности. Принцип общей, но дифференцированной ответственности является краеугольным камнем глобального управления климатом. Развивающиеся страны в настоящее время сталкиваются с многочисленными проблемами в борьбе с COVID-19, развитии экономики и решении проблемы изменения климата. Мы должны в полной мере признать вклад развивающихся стран в деятельность по борьбе с изменением климата и учесть их особые трудности и проблемы. Развитым странам необходимо повысить амбициозность и активность в области изменения климата. В то же время они должны приложить конкретные усилия, чтобы помочь развивающимся странам укрепить потенциал и устойчивость к изменению климата, поддержать их в финансировании, технологиях и наращивании потенциала, а также воздерживаться от создания барьеров для “зеленой” торговли, с тем чтобы помочь развивающимся странам ускорить переход к “зеленому” и низкоуглеродному развитию.

7.Китай будет следовать Идеи об экологической цивилизации и внедрять новую философию развития. Мы будем стремиться к достижению более экологичного экономического и социального развития во всех аспектах, уделяя особое внимание развитию зеленой и низкоуглеродной энергетики. Мы будем продолжать уделять приоритетное внимание сохранению окружающей среды и следовать зеленому и низкоуглеродному пути развития.

8.В прошлом году было заявлено о том, что Китай будет стремиться к достижению пиковых показателей по выбросам углекислого газа до 2030 года и достижению углеродной нейтральности до 2060 года. Это важное стратегическое решение принято на основе нашего чувства ответственности за создание сообщества с общим будущим для человечества и нашей собственной потребности в обеспечении устойчивого развития. Китай взял на себя обязательство перейти от углеродного пика к углеродной нейтральности за гораздо более короткий промежуток времени, чем это может потребоваться многим развитым странам, и это требует от Китая чрезвычайно напряженных усилий.

9.Являясь участником, вкладчиком и первопроходцем в области глобального сохранения окружающей среды, Китай твердо привержен реализации принципа многосторонности и продвижению справедливой и равноправной системы глобального экологического управления для взаимовыгодного сотрудничества.

10.Как мы говорим в Китае: “Когда люди объединяются, нет ничего слишком тяжелого, чтобы осилить это». Изменение климата создает для всех нас насущные, серьезные и долгосрочные проблемы. Тем не менее, я уверен, что до тех пор, пока мы будем объединяться в наших целях и усилиях и работать вместе с солидарностью и взаимной помощью, мы поднимемся над глобальными климатическими и экологическими проблемами и оставим чистый и красивый мир будущим поколениям./// nCa, 30 апреля 2021 г. (в сотрудничестве с Посольством Китая в Туркменистане)