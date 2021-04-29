Чтобы сделать мир более безопасным и устойчивым, нужно поставить людей выше безудержных военных расходов

Исуми Накамицу, Высокий представитель по вопросам разоружения ООН и Фумзиле Мламбо-Нгкука, Исполнительный директор структуры ООН-Женщины

Для всех нас, но особенно для женщин, пандемия является напоминанием о том, что традиционные представления о «безапасности», которые подпитывают оружейную промышленность не могут защитить нас от опасностей и проблем, с которыми мы регулярно сталкиваемся.

Еще до пандемии, женщины уже были чрезмерно представлены в уязвимых секторах экономики и несли на себе бремя неоплачиваемого ухода и домашнего труда. Когда мир столкнулся с пандемией (COVID-19), женщины, составляющие 70 процентов мирового персонала здравоохранения оказались на передовых фронтах борьбы с болезнью, в то время как бесчисленное количество других женщин лишились средств к существованию и взяли на себя еще большую часть домашнего хозяйства.

В результате пандемии еще 47 миллионов женщин и девочек окажутся в крайней нищете. Уровень насилия со стороны интимного парнера, в основном совершаемого мужщинами в отношении женщин, резко возрос в ужасающей «теневой пандемии» всех форм насилия направленных против женщин и девочек. На сегодняшний день миллионы женщин сталкиваются с повышенным риском калечащих операций на женских половых органах, детских браков и предотвратимой материнской смертности.

По сути, вирус показал что гендерное разделение не только сохранилось, но и ухудшилось, угрожая десятилетиям прогресса, особенно если женщины будут исключены из процесса разработки мер в ответ на пандемию.

Восстановление после пандемии должно означать усиление социальной и экономической безопасности женщин, в том числе за счет увеличения инвестиций в системы здравоохранения, образования и социальной защиты, способствующие достижению гендерного равенства.

Но безопасность и благополучие обычных людей исторически уступали более узкой и милитаризованной идее «безопасности», которая по-прежнему заставляет руководителей тратить огромные суммы денег на уже переполненные арсеналы оружия. В самом начале пандемии Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций призвал к глобальному прекращению огня, но большинство конфликтующих сторон продолжали сражаться, а международная торговля оружием осталась такой же активной, как почти в любой момент со времен холодной войны.

Однако все это оружие не приблизило нас к миру. Оно только посеяло недоверие, подорвало отношения между странами и усилило глобальную напраженность.

Продвижение вперед потребует более широкого видения безопасности – такое, которе снизит зависимость от военного оружия, учтет нашу общую человечность и признает расширение прав и возможностей женщин в качестве важнейшего фактора устойчивого мира и развития.

Эти идеи не новы. К примеру, с момента своего основания Организация Объединенных Наций сделала сокращение военных бюджетов своей основной целью.

Тем не менее в последние десятилетия внимание к этой проблеме снизилось. Раздутые военные бюджеты были в центре внимания на протяжении большей части холодной войны. Но с тех пор относительно немногие выразили тревогу по мере того, как военные расходы увеличились более чем вдвое. Военные расходы в 2020 году достигли 1 981 миллиард долларов, что составляет около 252 долларов на человека в год. Для сравнения, в 2018 году на двустороннюю помощь в среднем было потрачено 115,95 долларов, из которых лишь незначительные 0,2 процента предназначались непосредственно для организаций по защите прав женщин – процент, который не изменился за десять лет.

Пандемия предоставила нам редкую возможность «перезагрузить» наш подход к безопасности таким образом, чтобы поспособствовать гендерному равенству. Как лидеры Организации Объединенных Наций работающие над вопросами разоружения и гендерного равенства, мы считаем что должно произойти три вещи.

Во-первых, мы не должны уклоняться от сложных вопросов. Чья безопасность обеспечивается модернизацией или пополнением вооружений, таких как ядерные бомбы, которые в случае применения могут привести к человеческой катастрофе с непропорциональными последствиями для женщин и девочек? Чтобы покончить с нашей глобальной зависимостью от оружия, лидеры принимающие решения должны применить более ориентированный на человека подход к безопасности, принимая во внимание факт того, что страны на протяжении веков стремились к разоружению чтобы защитить себя, позаботиться друг о друге и предотвратить ненужные человеческие страдания. Это потребует политической воли и оживления дипломатии вместо инвестиций в вооруженные силы.

Во-вторых, необходимо серьезно отнестить к голосам, призывающим к прекращению безудержной милитаризации. На протяжении более века, многие женские организации выступали против безудержных военных расходов, в то время как феминистские движения сыграли ключевую роль в критическом исследовании того, не имели ли вложения наших правительств в укрепление безопасности на самом деле противоположный эффект. Все это является частью межотраслевого стремления к переменам, охватывающего несколько поколений. Мы должны прислушаться к этим голосам и создать условия для их включения в процесс разработки политики.

И в-третьих, необходимо чтобы избранные нами должностные лица прекратили тратить столько средств на вооружения. Если вместо этого наши лидеры будут уделять приоритетное внимание инвестициям в социальную защиту, например равному доступу к качественному здравоохранению и образованию для всех, они могут приблизить нас к достижению Глобальных целей, включая гендерное равенство. Данные вложения необходимо рассматривать такими, какие они есть – как первоначальные взносы чтобы сделать наши общества более устойчивыми, равноправными и безопасными.

С 10 апреля по 17 мая мы отмечаем десятую годовщину Всемирного дня действий за сокращение военных расходов. Чтобы воспользоваться этим моментом, наши правительства должны занять твердые позиции путем четкого разделения обязательств для того, чтобы начать перенаправлять ресурсы в сторону более мирного и безопасного будущего, которое принесет пользу всем нам.

Это не утопический идеал, а осуществимая необходимость. ///nCa, 29 апреля 2021 г, в сотрудничестве с ООН в Туркменистане