Президент Бердымухамедов провел телефонные переговоры с Президентами Турции, Казахстана и Таджикистана

Лидеры Туркменистана и Турции высказались за расширение двустороннего диалога

Лидеры Туркменистана и Турции высказались за расширение двустороннего диалога

Состоялся телефонный разговор между Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В начале беседы глава дружественного государства ещё раз выразил туркменскому лидеру соболезнования в связи с кончиной отца – Мяликгулы Бердымухамедова, самоотверженный труд и заслуги которого перед Туркменским государством навсегда останутся в доброй памяти.

Поблагодарив Президента Реджеп Тайип Эрдогана за соболезнования и слова поддержки, Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что высоко ценит и дорожит тем, что Турция разделяет боль и скорбь в связи с тяжёлой утратой.

Как подчеркнул Президент, Турецкая Республика для Туркменистана – братское государство, взаимодействию с которым присущ долгосрочный, стратегический характер.

В свою очередь, лидер дружественной страны подтвердил приверженность Турции укреплению и расширению отношений с Туркменистаном, проводящим миролюбивую созидательную политику, которая снискала стране и её главе высокий авторитет на мировой арене.

В ходе беседы стороны с удовлетворением констатировали, что в настоящее время туркмено-турецкие дружественные связи обретают качественно новое содержание, а реализация совместных проектов способствует ещё большему укреплению межгосударственного диалога.

Президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Реджеп Тайип Эрдоган также обменялись мнениями по ключевым вопросам сотрудничества, успешно развивающегося как в двустороннем формате, так и в рамках авторитетных международных организаций.

Отметив наличие большого потенциала для расширения партнёрства, главы государств высказались за наращивание плодотворных отношений в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Подтвердив приверженность обеих стран нерушимым братским связям, лидеры Туркменистана и Турции подчеркнули, что и впредь будут приложены все усилия для активизации продуктивного взаимодействия на ряде приоритетных направлений.

В завершение телефонного разговора Президент Гурбангулы Бердымухамедов вновь поблагодарил Президента Реджепа Тайипа Эрдогана за тёплые слова поддержки, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и больших успехов в работе, а братскому турецкому народу – мира и процветания.

Касым-Жомарт Токаев поддерживает идею проведения встречи лидеров центральноазиатских стран в Ашхабаде

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддерживает идею провести очередную встречу глав государств Центральной Азии в столице Туркменистана в этом году. Об этом, со ссылкой на пресс-службу казахстанского лидера, сообщает РИА Новости.

По данным пресс-службы, в ходе телефонного разговора с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, Токаев «высказался в поддержку проведения очередной консультативной встречи глав центральноазиатских стран в столице Туркменистана при наличии консенсуса по этому вопросу».

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил признательность главе Туркменского государства за поддержку инициатив Казахстана в рамках Совета тюркоязычных государств, а также за присоединение страны к Совещанию по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в качестве наблюдателя.

В свою очередь, Президент Гурбангулы Бердымухамедов пригласил Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества и подписания важных соглашений.

Ранее министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов заявлял, что третья консультативная встреча глав государств Центральной Азии из-за пандемии коронавируса COVID-19 перенесена на 2021 год и может быть проведена в Туркменистане. Саммит первоначально был запланирован на август 2020 года в Бишкеке, позднее был перенесен на осень, но из-за пандемии его отложили на 2021 год.

[nCa: Стороны обсудили вопросы, касающиеся основ соглашения, которое может быть подписано в ходе визита Президента Казахстана в Туркменистан]

Состоялся телефонный разговор между Президентами Туркменистана и Таджикистана

Состоялся телефонный разговор между Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.

В начале беседы глава дружественного государства ещё раз выразил туркменскому лидеру глубокие соболезнования в связи кончиной отца – Мяликгулы Бердымухамедова и передал слова искреннего сочувствия от имени таджикского народа.

Поблагодарив Президента Эмомали Рахмона за слова поддержки в эти трудные дни, Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул поступательный характер туркмено-таджикских отношений, основанных на принципах равенства, взаимного уважения и доверия.

В ходе телефонного разговора лидеры двух стран обменялись мнениями по широкому спектру вопросов межгосударственного сотрудничества, в том числе в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Как отмечалось, прочным фундаментом для дальнейшего развития двусторонних связей служат давние традиции дружбы туркменского и таджикского народов, приверженность двух государств принципам миролюбия и гуманизма.

Сегодня Туркменистан и Таджикистан также успешно взаимодействуют, оказывая взаимную поддержку, в рамках авторитетных международных организаций, в частности, Организации Объединённых Наций, ОБСЕ, СНГ и ОИС.

Высказавшись за активизацию торгово-экономических связей, Президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Эмомали Рахмон отметили наличие солидного потенциала в таких сферах, как транспорт, нефтегазовая промышленность, электроэнергетика, сельское хозяйство. В данном контексте особое значение обретает поиск новых, перспективных направлений торгово-экономического партнёрства.

Наряду с этим, была подчёркнута важность стимулирования плодотворных контактов в области культуры, науки и образования, выступающих неотъемлемой составляющей межгосударственного диалога.

В завершение беседы Президенты Туркменистана и Республики Таджикистан выразили уверенность в поступательном развитии традиционно дружественных туркмено-таджикских отношений, адресовав пожелания мира и процветания братским народам двух стран./// nCa, 29 апреля 2021 [кросс-пост от TDH, 8 апреля]