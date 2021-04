Казахстан готов поделиться своей моделью межнационального согласия

Айман Жусупова

Когда в 1991 году Казахстан стал независимым государством, риск межэтнических конфликтов был одной из самых серьезных проблем для постсоветского государства, унаследовавшего четвертый по величине ядерный арсенал в мире.

Это усугублялось прогнозами масштабных вооруженных конфликтов и риском потери государственности. Прогнозы не были голословными.

Население Казахстана было разделено по этническому и языковому признаку. Оно было классифицировано как особо разнообразное общество в Индексе этнолингвистической фракционализации, рассчитанном в 2001 году американским исследователем Филипом Дж. Родером, который проанализировал степень этнического и языкового разнообразия в различных странах. Ситуация выглядела еще более сложной при применении теории перекрывающихся линий разделения, согласно которой вероятность насильственного конфликта умножается, если две такие линии, например этническая и социальная, перекрываются.

Четко осознавая эти риски, в начале 1990-х годов первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обозначил ключевые идеи новой политики в области государственного строительства – сохранение межэтнического согласия, этнического разнообразия и равенства граждан, независимо от их принадлежности. этническая и религиозная принадлежность. Для укрепления и поддержки межнационального согласия в стране в 1995 году была создана Ассамблея народа Казахстана – уникальная организация гражданского общества, объединяющая представителей 130 этносов.

Ассамблея народа Казахстана за эти годы претерпела существенное развитие, и теперь ее авторитет признан во всем мире. Создано несколько общественных структур Ассамблеи: советы общественного согласия, посреднические советы, клуб журналистов, научно-экспертный совет, молодежное движение, ассоциация предпринимателей и другие. Кроме того, с 2007 года Ассамблея получила полномочия делегировать девять своих представителей в Мажилис (нижнюю палату парламента Казахстана).

Опыт и политика Казахстана в области поддержания межнационального мира и согласия представляет неподдельный интерес для международных организаций и государств. Конечно, на практике ситуация в каждой стране уникальна. Тем не менее, казахстанская модель, продемонстрировавшая свою жизнеспособность, внимательно изучается многими, при этом некоторые страны развивают в некоторой степени аналогичные структуры.

Организация Объединенных Наций и ОБСЕ ранее одобряли казахстанскую модель поощрения межэтнических отношений, основанную на уважении, и его усилия по укреплению единства нации. Сама Ассамблея установила официальные связи с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств, Центром глобального диалога и сотрудничества, а также государственными и негосударственными структурами многих стран.

Одним из примеров организации, созданной для достижения аналогичных целей, хотя и в другой среде, является Европейский совет по толерантности и примирению (ECTR), неправительственная организация, созданная во Франции в 2008 году для мониторинга толерантности в Европе. ЕКТР готовит практические рекомендации для правительств и международных организаций по улучшению межрелигиозных и межэтнических отношений на континенте. Он ориентирован на борьбу с ксенофобией, антисемитизмом и расовой дискриминацией в современном мире. В 2012 году ECTR предложил Европейскому парламенту Типовой национальный статут о поощрении толерантности, определяющий основные принципы и концепции толерантности, а также принципы отношений между различными социальными группами. В рамках работы ECTR была учреждена Европейская медаль толерантности, чтобы отметить и наградить достижения в продвижении толерантности в Европе и борьбе с нетерпимостью.

Понятно, что сохранение межнационального согласия – основное условие развития любой многонациональной страны. Сегодня этнические казахи составляют примерно 68,5% населения Казахстана, то есть другие этнические группы составляют 31,5%. Спустя почти 30 лет после обретения Казахстаном независимости Нурсултан Назарбаев, который является председателем Ассамблеи народа Казахстана, подтвердил свою приверженность принципу единства в разнообразии, заявив в 2020 году: «Мир, гармония и единство остаются ключевыми приоритетами государственная политика. Это принципиальная позиция в сфере межнациональных отношений, и она не изменится». Он отметил существующую потребность в новой инклюзивной политике в сфере межнациональных отношений, указав на важность разработки мер, направленных на углубление интеграционных процессов в обществе. Он также отметил, что Ассамблея должна приложить особые усилия для укрепления терпимости и предотвращения ксенофобии среди молодого поколения.

Межнациональное согласие и политика «нулевой терпимости» общества к любым проявлениям ксенофобии никогда не гарантируются. Эти процессы требуют постоянного внимания. Определенную роль играют различные факторы, такие как меняющийся этнический состав общества, социально-экономические условия и, в определенной степени, факторы внешней политики.

Политику межнациональных отношений, укрепления мира и согласия продолжает и развивает нынешний президент страны Касым-Жомарт Токаев. Ассамблея народа Казахстана призвана сыграть в этом важную роль. За последние 25 лет Ассамблея превратилась из консультативно-консультативного органа в законного защитника интересов казахстанского общества, в том числе через парламентское представительство.

Перед Ассамблеей народа Казахстана по сей день стоят новые задачи. Но нет никаких сомнений в том, что за последнюю четверть века он способствовал межнациональному и межрелигиозному согласию в стране. Казахстану удалось не только сохранить, но и значительно укрепить свою социально-политическую стабильность. В условиях полиэтнического и многоконфессионального Казахстана эта политика стала залогом мира, который является основой успешного развития любого государства./// nCa, 29 апреля 2021 г., Айман Жусупова – эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) Фонда Нурсултана Назарбаева (Казахстан). Статья первоначально было опубликована на сайте Euractiv https://www.euractiv.com/section/central–asia/opinion/kazakhstan–is–eager–to–share–its–model–for–interethnic–accord/

Межэтническое и Межконфессиональное Согласие в Республике Казахстан

Казахстан – это этнически и религиозно разнообразное общество и страна. Правительство и гражданское общество систематически и последовательно работают над поощрением и поддержанием гармонии. Чувство участия, которое возникает в результате этой политики, отражается в единстве, которое способствует прогрессу и развитию Казахстана.

Это отражается и во внешней политике, где Казахстан входит в число мировых лидеров в межконфессиональном диалоге.

Ниже приведены слайды из презентации power point, предоставленной Посольством Казахстана в Туркменистане: