Туркменистан и Государство Израиль наращивают сотрудничество в области здравоохранения

26 апреля 2021 года в формате видеоконференции состоялась встреча Министра здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Нурмухаммеда Аманнепесова с Министром здравоохранения Государства Израиль Юлием Эдельштейном.

В ходе встречи состоялась церемония подписания Программы сотрудничества между Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Министерством здравоохранения Государства Израиль на 2021-2025 годы. Стороны выразили уверенность в том, что подписанный документ способствует развитию сотрудничества по линии медицины и здравоохранения между двумя странами.

Также стороны обменялись мнениями касательно организации взаимных визитов после снятия ограничений вызванных глобальной пандемией COVID-19./// МИД Туркменистана, 27 апреля

Посольство Израиля в Ашхабаде сообщает:

Посол Израиля в Туркменистане г-жа Бат Иден Кайт, выступая на мероприятии, отметила:

От имени Министерства иностранных дел хочу поблагодарить Вас, Ваши Превосходительства, за эту важную встречу между нашими двумя странами. Сегодня мы надеемся на дальнейшее развитие усилий президента Туркменистана по продвижению медицинской дипломатии как инструмента регионального и глобального сотрудничества, а также желание Израиля поделиться своими медицинскими ноу-хау и технологиями со своим туркменскими партнерами.

Мы также хотим поблагодарить Министерство иностранных дел Туркменистана за профессионализм, преданность делу и дух сотрудничества, которые сделали возможным этот процесс.

Поздравляем с подписанием Плана сотрудничества в области здравоохранения и медицины на 2021-2025 годы и с укреплением наших двусторонних связей во имя безопасности и здоровья наших двух народов./// Посольство Израиля в Ашхабаде, 27 апреля 2021 г.