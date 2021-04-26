Туркменистан отметил Праздник Туркменского скакуна и Праздник Туркменского алабая

Череда праздничных мероприятий, длившихся более недели, завершилась в воскресенье, 25 апреля 2021 года, полным торжеством, посвященным туркменской овчарке Алабай. — Туркменистан торжественно отметил Праздник туркменского скакуна, к которому в этом году присоединилась и другая праздничная дата – Праздник туркменского алабая.

Вице-премьер Сердар Бердымухамедов, который также является президентом ассоциации Türkmen alabaý itleri, принял участие в церемонии открытия 25 апреля в Ашхабаде комплекса зданий данной Международной ассоциации. Одновременно, в Ахалском велаяте состоялось открытие карантинного центра для алабаев, а также центров туркменского алабая в Балканском, Дашогузском, Лебапском, Марыйском велаятах и в городе Ашхабаде.

Комплекс ассоциации “Türkmen alabaý itleri” был зарегистрирован в турецкой компании Alberk QA Akademi на соответствие стандартам менеджмента и охраны окружающей среды и получил сертификаты ISO 9001: 2015 и ISO 14001: 2015.

На территории комплекса возведены административное здание, здание для персонала, обустроено место для отдыха сотрудников.

В комплексе имеется два подсобных помещения для алабаей и питомник на 20 мест каждый, подсобные помещения для кормления собак, здание для подразделения ветеринарной службы и изолятор.

Кроме того, была построена специальная зона со зрительскими трибунами на 1000 мест для выгула собак, а также для проведения демонстрационных мероприятий. К трибуне примыкает тренировочная площадка, отделенная забором для более серьезных тренировок – это полоса препятствий, предназначенная для дрессировки животных. Имеются гаражи для автотранспорта, в том числе для специализированного транспорта для перевозки собак, технические и другие вспомогательные помещения.

Проект был выполнен местной компанией Myradym.

В тот же день в недавно открывшемся комплексе состоялся заключительный тур международного конкурса “Ýylyň türkmen edermen alabaýy”. В финале приняли участие десять великолепных алабаев, выигравших предыдущие раунды. По заданным периметрам и характеристикам первенство выиграл алабай Ак-Хан, принадлежащий Государственной пограничной службе.

Также были объявлены победители творческих конкурсов, посвященных Алабаю, в категории – ковер ручной работы с изображением Алабая, живопись с изображением Алабая, скульптура, дизайн книги, посвященной Алабаю, и короткометражный документальный фильм об Алабае.

Ассоциация Türkmen alabaý itleri подарила президенту Туркменистана щенка по кличке Акбаш.

Автор фото – Равиля Кадырова

25 апреля 2021 года в международном ахалтекинском конноспортивном комплексе состоялись праздничные скачки. Всего было проведено семь заездов в разных категориях.

Свое мастерство продемонстрировала всемирно известная группа “Галкыныш”.

23 апреля 2021 года состоялся заключительный тур конкурса красоты ахалтекинского скакуна. Победителем стал Айгытлы (Решительный), гнедой конь из Ахалтекинского конноспортивного комплекса Президента Туркменистана.

В тот же день были объявлены победители творческих конкурсов, посвященных ахалтекинцам. Номинации включали художественное воплощение образа туркменского коня в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства, в издательской продукции, фотографиях и на телеканалах, а также в работах художников, скульпторов, фотографов, издателей, дизайнеров и кинематографистов./// nCa, 26 апреля [фотографии – TDH]