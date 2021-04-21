Взгляд на Китай сквозь золотые высказывания – 3-й выпуск

Цянь Найчэн, Посол Китая в Туркменистане

1.Мы должны на основе равноправных консультаций создать будущее во имя всеобщего выигрыша. Глобальное управление должно вестись с учётом изменившейся глобальной политической и экономической архитектоники. Оно должно отвечать объективной исторической тенденции – миру, развитию, сотрудничеству и всеобщему выигрышу, приспосабливаться к условиям глобальных вызовов. Нам важно, следуя принципам совместных консультаций, совместного строительства, совместного пользования, отстаивать подлинный мультилатерализм и продвигать формирование более справедливой и рациональной системы глобального управления. Необходимо защищать международную систему под эгидой ООН, мироустройство, основанное на международном праве, а также многостороннюю торговую систему, ядром которой является ВТО. Глобальные проблемы должны решаться коллективно путем диалога, судьба нашей планеты должна держаться в руках всех стран. Не допускается навязка правил, разработанных одной или узким кругом стран, либо подчинение всего мира унилатерализму, придуманному отдельными странами. Во всем мире дорога справедливость, а не деспотизм. Великие государства должны достойно себя вести, проявляя больше ответственности и неся больше обязательств.

2.Мы должны на основе открытости и инновации создать будущее во имя развития и процветания. Открытость – неминуемый путь к развитию и прогрессу, она служит и ключевым фактором восстановления экономики в постпандемический период. Важно содействовать либерализации и упрощению торговли и инвестиций, углублять региональную экономическую интеграцию, упрочивать поставочные и производственные цепочки, а также цепочки данных и кадров, создавать открытую глобальную экономику. Нужно расширять партнерские отношения в области инфраструктурной взаимосвязанности в целях обеспечения проходимости кровеносных систем для устойчивого экономического развития. Нужно в полной мере использовать исторические возможности, которые открывает новый виток научно-технической революции и индустриализации, всеми силами развивать цифровую экономику, укреплять обмен и сотрудничество в области искусственного интеллекта, биофармацевтики, современной энергетики, чтобы результаты научно-технической инновации принесли больше пользы народам мира. В эпоху экономической глобализации открытость и интеграция являются неудержимой исторической тенденцией. А протекционизм и разъединение идут вразрез с экономическими и рыночными правилами, и в конечном счете причинят ущерб себе и другим.

3.Мы должны совместными усилиями создать будущее во имя здоровья и безопасности. Борьба с COVID-19 продолжается, и победа уже не за горами. Необходимо поставить народ и их жизни во главу угла, стимулировать практику совместного использования информации, совместной профилактики и контроля, повышать уровень сотрудничества в области здравоохранения. Важно в полной мере проявлять ключевую роль ВОЗ, усиливать международное сотрудничество в разработке, производстве и распределении вакцин, обеспечивать доступность и ценовую приемлемость для народа развивающихся стран. Необходимо всесторонне усиливать глобальное управление в области международного здравоохранения, совместно строить сообщество здравоохранения человечества. Следует придерживаться концепции зеленого развития, совместно продвигать международное сотрудничество по реагированию на изменение климата, прилагать энергичные усилия к реализации Парижского соглашения. Необходимо руководствоваться принципом общей, но дифференцированной ответственности, снять озабоченности развивающихся стран по вопросам финансирования, технологии и возможностей.

4.Мы должны отстоять справедливость и создать будущее в духе взаимного уважения и взаимного заимствования. В многообразии не только главная отличительная черта мира, но и очарование цивилизации человечества. Пройдя испытание эпидемией, народы всех стран отдают себе более ясный отчет в том, что необходимо отказаться от менталитета холодной войны и игры с нулевой суммой, нельзя допускать «новой холодной войны» и идеологического противостояния в любых формах и проявлениях. В межгосударственных контактах прежде всего следует руководствоваться принципами равенства, взаимоуважения и взаимодоверия. А попытка диктовать другим свои условия и вмешиваться во внутренние дела не имеет никаких перспектив. Только общечеловеческие ценности, такие, как мир, развитие, беспристрастность, справедливость, демократия, свобода, взаимообмен содействуют развитию цивилизации человечества.

5.Будем создавать теснейшее партнерство в области здравоохранения. Китайские компании уже запустили совместное производство вакцин против COVID-19 на территории стран-партнеров по инициативе «Пояса и пути», в том числе Индонезии, Бразилии, ОАЭ, Малайзии, Пакистане и Турции. Намерены расширять сотрудничество в сферах профилактики и контроля за инфекционными заболеваниями, общественного здравоохранения и традиционной медицины, совместными усилиями защищать безопасность жизни и здоровье наших народов.

6.Будем создавать теснейшее партнерство в области взаимосвязанности.Китай готов к сотрудничеству по содействию взаимосвязанности инфраструктуры и сопоставимости правил и стандартов, к устранению барьеров во взаимной торговле и инвестиции, стимулированию развития электронной коммерции во имя блестящей перспективы интеграционного развития.

7.Будем создавать теснейшее партнерство в области зеленого развития. Мы готовы укреплять сотрудничество в сферах зеленой инфраструктуры, зеленой энергии и зеленого финансирования, усовершенствовать такие многосторонние форматы сотрудничества, как международная коалиция зеленого развития «Одного пояса и одного пути», принцип зеленых инвестиций «Одного пояса и одного пути». Пусть зеленое развитие по-настоящему станет лейтмотивом совместной реализации «Одного пояса и одного пути».

8.Будем создавать теснейшее партнерство, характеризующееся открытостью и инклюзивностью. Как отмечается в докладе Всемирного банка, благодаря совместной реализации «Одного пояса и одного пути» к 2030 году в мире 7,6 миллиона малоимущих смогут избавиться от крайней нищеты, а 32 миллиона преодолеют средний порог бедности. Мы с открытым и инклюзивным подходом готовы вместе с партнерами превращать «Один пояс и один путь» в «путь к ликвидации бедности» и «путь к экономическому росту», внести свою лепту во всеобщее процветание человечества./// nCa, 21 апреля 2021 г. (в сотрудничестве с Посольством Китая в Туркменистане)