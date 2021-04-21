ЗАПУЩЕН ДОКЛАД ЭСКАТО ООН «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПАНДЕМИИ»

Бангкок – Расширение социальной защиты, инвестиции в устойчивое восстановление, поддержание потока товаров и информации, а также защита здоровья окружающей среды будут иметь ключевое значение для выхода из пандемии COVID-19, говорится в докладе, опубликованном сегодня Экономической и Социальной комиссией Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

Тематическое исследование 77- й сессии Комиссии “За пределами пандемии: лучшее восстановление после кризисов в Азиатско-Тихоокеанском регионе” показывает, что во всем регионе страны пострадали от резких экономических спадов, перебоев в торговле, разорванных цепочек поставок и полного обвала международного туризма, что привело к повсеместной потере рабочих мест и росту бедности. Поскольку ни одна страна не избавлена от последствий COVID-19, структурные слабости региона сейчас более заметны, чем когда-либо прежде.

В частности, в докладе говорится о необходимости создания универсальной социальной защиты, охватывающей неформальных работников и большее число женщин и уязвимых групп населения. В нем отмечается, что странам необходимо будет укреплять торговые и транспортные связи и инвестировать средства в цифровизацию и широкополосную связь. В докладе также излагаются региональные приоритеты планетарного здравоохранения, определяются институциональные, структурные экономические и поведенческие изменения, необходимые для эффективного управления нашей человеческой и природной средой.

«В докладе определены линии разлома в обществах и экономике региона, которые вирус быстро выявил», – сказала г-жа Армида Салсия Алисджахбана, заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и Исполнительный секретарь ЭСКАТО. – Не только вопиющее неравенство и хрупкость наших систем здравоохранения и социальной защиты, но и слабые места в охвате Интернетом и цифровом потенциале, а также ограничения в некоторых торговых и транспортных связях, которые возникли именно тогда, когда они были наиболее необходимы».

«Мы надеемся, что его информация и анализ помогут странам Азиатско-Тихоокеанского региона выйти за рамки пандемии и установить устойчивый курс на достижение Целей устойчивого развития», – добавила она.

В докладе излагается амбициозная политическая повестка дня, основанная на региональном сотрудничестве. В частности, в докладе рекомендуется, чтобы страны отказались от протекционистских мер, отдавая предпочтение региональной солидарности в целях содействия упрощению процедур торговли и декарбонизации промышленности, переходя к более устойчивым и низкоуглеродным мультимодальным грузовым перевозкам. Чтобы поддержать долгосрочное, устойчивое развитие, страны должны переориентировать расходы из областей, не связанных с развитием, и рассмотреть вопрос о налоговых реформах для смягчения неравенства.

Ожидается, что Комиссия, заседание которой запланировано на 26-29 апреля 2021 года, примет резолюцию, основанную на выводах доклада, с целью укрепления региональной устойчивости и сотрудничества и улучшения обратной связи. /// nCa, 21 апреля 2021 года (в сотрудничестве с ЭСКАТО ООН)

Ссылка для скачивания Доклада ЭСКАТО ООН «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПАНДЕМИИ»

https://www.unescap.org/sites/default/d8files/knowledge-products/Beyond%20the%20pandamic_Theme%20study.pdf