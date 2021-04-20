Роль Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в формировании сильного гражданского общества

Элдор ТУЛЯКОВ, исполнительный директор Центра «Стратегия развития»

После того, как Шавкат Мирзиёев стал главой государства в Узбекистане, в период нового этапа развития, он стал уделять особое внимание развитию сильного гражданского общества. Процесс радикальных реформ, осуществляемый в стране, охватил все сферы общественно-политической жизни общества.

Главой государства представлена основная программа – Стратегия действий[1] по пяти приоритетным направлениям развития страны на среднесрочную перспективу, в которой также в качестве основных задач обозначены вопросы повышения роли институтов гражданского общества в жизни общества, в частности – средств массовой информации, совершенствования деятельности негосударственных организаций, разработки и внедрения действенных механизмов реализации системы общественного контроля во всех сферах.

В этой связи, особое значение в этом направлении приобрело укрепление необходимой институциональной базы, направленной, прежде всего, на совершенствование правовых основ, в целях обеспечения эффективной деятельности институтов гражданского общества, их всесторонней поддержки, стимулирования их инициативы в осуществлении общественного контроля над деятельностью государственных органов.

Также, в ходе реформ нового этапа была сформирована система учета мнения населения государственными органами при установлении диалога с народом и принятии решений по важным социально-политическим вопросам. Предоставлены широкие возможности для активного участия негосударственных некоммерческих организаций в социальной защите населения, укреплении его здоровья, скорейшем решении экологических проблем, гармоничном воспитании подрастающего поколения, повышении медицинских, правовых знаний граждан и ряде других реформ.

После того, как на повестку дня был вынесен вопрос о практическом обеспечении участия граждан в государственном управлении на основе выдвинутой Президентом инициативы «не народ должен служить государственным органам, а государственные органы должны служить народу»[2], активность негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества в осуществлении демократических реформ начала значительно возрастать.

В частности, законы, указы, постановления и другие нормативно-правовые акты, принимаемые в интересах народа, прежде всего, выносятся на всенародное обсуждение, проходят общественную экспертизу, в результате критического отношения, выражаемого населением в СМИ и социальных сетях к работе государственных органов, их руководителей и ответственных лиц, устраняются многие недостатки, проблемы и пресекаются правонарушения. .

В свою очередь, в целях обеспечения прав и интересов человека, диалога с людьми, тщательного изучения и решения жизненных проблем и потребностей народа были созданы Виртуальные[3] и Народные приемные[4] Президента Республики Узбекистан. Данные структуры стали механизмом глубокого анализа эффективности деятельности органов государственной власти и управления, а также проблем на местах и критерием оценки их деятельности, повышения ответственности государственных органов и должностных лиц перед обществом. В целях дальнейшего укрепления законодательных основ системы работы с обращениями принят Закон «Об обращениях физических и юридических лиц» в новой редакции[5].

Сегодня Народные приемные во всех областях, городах и районах Узбекистана перешли на активную систему выявления и решения проблем путем подворного обхода[6]. При этом обеспечивается организация прямого диалога с населением, выявление и решение проблем на местах, защита прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц. Народные приемные наделены полномочиями системно изучать деятельность государственных органов, вносить в государственные органы представления для рассмотрения, предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших нарушения закона, вплоть до освобождения от должности.

Только за прошедший 2020 год в виртуальную приемную Президента и Народные приемные поступило около 1,2 миллиона обращений. В результате информации и заслушанных отчетов, внесенных Народными приемными Президента, к ответственности были привлечены 752 ответственных работника, не работавших с обращениями на уровне требований[7]. Вместе с тем, в последнее время можно наблюдать, как через виртуальные приемные, открытые на официальных веб-сайтах всех министерств и ведомств, налажена практика приема обращений, заявлений и жалоб граждан, своевременного соответствующего реагирования на них. Кроме того, ответственные должностные лица всех уровней, работая на местах в разрезе махаллей, выявляют недостатки по улучшению уровня жизни населения, изучают мнение народа о проводимых реформах и на этой основе пытаются организовать свою работу[8].

Кроме того, была сформирована система организации регулярных массовых выездных приемов руководителей Администрации Президента, министерств и ведомств, хокимов областей, городов и районов в регионах. Только за прошедший 2020 год было проведено более 19 тысяч таких выездных приемов, на которых приняты меры по решению более 124 тысяч проблем около 120 тысяч представителей населения[9].

В процессе реформ по формированию нового Узбекистана, при подготовке проектов ежегодных государственных программ, принимаемых в рамках задач, определенных Стратегией действий, в первую очередь учитываются актуальные вопросы, поднятые населением, ожидающие решения проблемы, учитываются предложения институтов гражданского общества, негосударственных организаций, а также критические выступления, распространяемые в средствах массовой информации и социальных сетях. После разработки проект программы выносится на всенародное обсуждение, принимается и направляется на исполнение только после учета мнений, предложений и рекомендаций простых людей, специалистов-экспертов, а также представителей международных организаций[10].

Следует также отметить, что в обновляемом Узбекистане практически обеспечивается конституционное право каждого человека на свободу мысли, слова и убеждений, на поиск, получение и распространение информации, которую он желает, что, в свою очередь, получило признание международного сообщества[11]. В частности, по требованию Президента были открыты «закрытые двери» в деятельности органов государственного управления, обеспечена прозрачность, в частности, создано «открытое пространство» для свободного выражения критического мнения населения по желаемой теме. Глава государства лично регулярно следит за выступлениями в социальных сетях, национальных и зарубежных СМИ и других источниках о проблемах, с которыми сталкивается общество и которые волнуют общественность, иногда делает выговор ответственным руководителям, которые безразличны к решению этих вопросов, иногда применяет дисциплинарные взыскания, даже освобождает их от должности и призывает институты гражданского общества быть бескомпромиссными в этих процессах[12].

По инициативе Шавката Мирзиёева в закон «Об общественном контроле»[13], принятый в 2018 году, были внедрены действенные механизмы этого института. Были отрегулированы отношения органов государственной власти и управления с гражданами, органами самоуправления граждан, негосударственными некоммерческими организациями, а также средствами массовой информации в сфере организации и осуществления общественного контроля за исполнением законодательных актов. Также указом Президента при государственных органах были созданы Общественные советы. Эти советы призваны осуществлять общественный контроль за деятельностью государственного органа и его должностных лиц по реализации принимаемых нормативно-правовых актов, программ, соглашений, договоров, проектов и программ, осуществляемых в рамках социального партнерства, принимают активное участие в систематическом мониторинге и всестороннем анализе общественного мнения о деятельности государственного органа по важнейшим вопросам, затрагивающим права, свободы и законные интересы граждан, разработке и реализации государственных программ и иных программ в сфере противодействия коррупции.

Таким образом, то, что институт общественного контроля является важнейшим инструментом построения в новом Узбекистане сильного и свободного гражданского общества, организации плодотворного сотрудничества между государственными и общественными организациями, а также обеспечения эффективности реформ – составляет ядро обновленной политики.

В этом смысле, вопросам дальнейшего развития института общественного контроля в стране, совершенствования деятельности негосударственных некоммерческих организаций, усиления участия граждан в делах государства и общества, внедрения современных механизмов государственно-частного партнерства, одним словом, налаживания системного диалога государства, граждан, институтов гражданского общества уделяется приоритетное внимание.

Следует открыто признать, что хотя в настоящее время в Узбекистане насчитывается около 9200 негосударственных некоммерческих организаций[14], многие из них не нашли своего места и роли в жизни общества, их деятельность не была значимой. Вместе с тем, не соответствовал современным требованиям и вопрос участия в процессе реформ граждан, являющихся субъектами общественного контроля, органов самоуправления граждан, негосударственных некоммерческих организаций, средств массовой информации. В частности, большинство институтов гражданского общества, обладая законодательными полномочиями по проведению общественных слушаний по обсуждению вопросов, касающихся деятельности государственных органов, их должностных лиц и имеющих социальную значимость, не уделяли должного внимания практическому применению этой нормы.

Исходя из этого, на основе идеи Главы государства во всех регионах страны создаются дома ННО, которые один за другим передаются в распоряжение независимых институтов гражданского общества. Также, им предоставляются юридические знания для участия и победы в национальных и международных грантовых конкурсах, оказывается практическая помощь в налаживании тесного сотрудничества с международными организациями. Одним словом, для установления социальной справедливости активно поддерживаются ННО, которые служат балансу, равенству, взаимной ответственности и подотчетности в отношениях личности, общества и государства[15].

В результате принятых мер в стране наблюдается постепенное оживление деятельности институтов гражданского общества. В частности, следует отметить, что в прошлом году в условиях пандемии по инициативе ННО была проведена огромная работа в рамках борьбы с коронавирусом, благотворительные акции, усилия по охране здоровья граждан были чрезвычайно эффективными[16].

В то же время проекты и программы, реализуемые негосударственными некоммерческими организациями, дают свои ощутимые результаты в здравоохранении, науке, культуре, образовании и других сферах. В этом процессе институты гражданского общества выходят на арену как важный фактор защиты прав, свобод и законных интересов человека, демократических ценностей.

Принятие Президентом Шавкатом Мирзиёевым в марте этого года еще двух особо важных документов – постановления[17] и указа[18] стало еще одним большим шагом на пути развития гражданского общества и вывода осуществляемых в этом направлении реформ на новый уровень, в частности, обеспечении открытости их деятельности. Вопрос обеспечения открытости деятельности институтов гражданского общества определен в качестве одного из основных направлений утвержденной настоящим Указом «Концепция развития гражданского общества в 2021–2025 годах».

Согласно Указу, с 1 апреля 2021 года будет введен Индекс открытости деятельности негосударственных некоммерческих организаций, а по итогам каждого года будет формироваться их рейтинг, основанный на результатах деятельности негосударственных некоммерческих организаций, степени социального партнерства, эффективности выделяемых субсидий, грантов и социальных заказов и других важных показателей их деятельности.

Также, отныне информация о деятельности негосударственных некоммерческих организаций будет размещаться на их официальном сайте и на сайте www.e-ngo.uz или на других открытых источниках информации со ссылкой на данный сайт. На основе этих данных и оценок, сделанных общественностью, по итогам каждого года будет определятся индекс открытости ННО. При этом основные показатели суммируются в режиме реального времени и будут доступны для всеобщего ознакомления. При определении конечного результата Индекса открытости обеспечивается широкое участие государственных и негосударственных организаций, в частности общественности.

По результатам Индекса открытости формируются списки (рейтинги) «топ-20 самых прозрачных негосударственных некоммерческих организаций» и «топ-20 самых активных негосударственных некоммерческих организаций».

Позитивная работа негосударственных некоммерческих организаций, включенных в эти рейтинги, будет популяризирована среди общественности; в рамках социального партнерства будут выдаватся рекомендации (путевки, сертификаты) на получение государственных грантов и социальных заказов; в установленном порядке будет оказано содействие в укреплении материально-технической базы (оргтехника, компьютеры, другие технические средства, обеспечение зданиями и т.д.); будут приняты меры по развитию сотрудничества с государственными органами и международными организациями.

Подводя итог, надо особо отметить что Глава государства глубоко осознает, насколько важна и необходима роль третьего сектора на пути прогрессивного развития Узбекистана. В связи с этим Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев продвигает актуальные жизненные идеи и инициативы по налаживанию системного и эффективного диалога государства, граждан и институтов гражданского общества в современной форме, объединяющего усилия, направленные на всестороннее развитие государства, и предпринимает действенные усилия по обеспечению их практической реализации./// nCa, 20 апреля 2021 (в сотрудничестве с Посольством Узбекистана в Туркменистане)

[1] Национальная база данных законодательства. https://lex.uz/mobileact/3107036 Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № УП–4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» // Собрание законодательных актов Республики Узбекистан, 2017 г., №6.

[2] Туляков Э. Реформы в системе государственного управления это смелый шаг к третьему ренессансу https://strategy.uz/index.php?news=1070

[3] Информационно-правовой портал. https://www.norma.uz/uz/bizning_sharhlar/prezident_virtual_qabulhonasining_yangi_talqini_ishga_tushirildi

[4] Национальная база данных законодательства. https://lex.uz/docs/4166965

[5] Национальная база данных законодательства. https://lex.uz/docs/3336171

[6] Национальная база данных законодательства. https://lex.uz/docs/4166965

[7] Сайт газеты «Янги Ўзбекистон». https://yuz.uz/news/2020-yilda-prezident-xalq-qabulxonalariga-1-milliondan-ortiq-murojaat-kelib-tushgan

[8] Правительственный портал Республики Узбекистан. https://gov.uz/uz/pages/government_sites

[9] Обращения и предложения, поступающие в Народные приемные, служат основой для крупных проектов и программ. Газета «Янги Ўзбекистон», 2021 год 5 января, № 2. http://online.anyflip.com/brpug/atkd/mobile/index.html

[10] Сайт «Стратегия развития». https://strategy.uz/index.ph p?news=119&lang=uz

[11] Сайт газеты «Янги Ўзбекистон». https://yuz.uz/news/soz-erkinligi-barqaror-taraqqiyot-masalalariga-hamnafas

[12] Мирзиеёв Ш. Халқимизга газ керак, уларнинг кўпчилиги бунинг учун тўловларни ўз вақтида ҳалол қилиб, тўлаб келмоқда. https://review.uz/oz/post/xalqimizga-gaz-kerak-ularning-kopchiligi-buning-uchun-tolovlarni-oz-vaqtida-halol-qilib-tolab-kelmoqda-shavkat-mirziyoyev

[13] Национальная база данных законодательства. https://lex.uz/docs/3679092

[14] Портал негосударственных некоммерческих организаций Министерства юстиции Республики Узбекистан http://e-ngo.uz/

[15] Саттарова Г. Давлат дастурида ННТларни қўллаб-қувватлаш хусусида… https://uza.uz/uz/posts/davlat-dasturida-nntlarni-qollab-quvvatlash-xususida_240877

[16] Сайт благотворительного общественного фонда Узбекистана «Махалла». https://obfm.uz/uz/news/2020/09/22/pandemiya-davrida-saxovat-va-komak-jamgarmasi-ehtiyojmand-oilalarga-qariyb-105-milliard-som-naqd-pul-tarqatdi

[17] Сайт Национального информационного агентства Узбекистана. https://uza.uz/uz/posts/nodavlat-notizhorat-tashkilotlarini-davlat-tomonidan-qollab-quvvatlash-ularning-faoliyati-erkinligi-huquqlari-va-qonuniy-manfaatlari-himoya-qilinishini-taminlashga-oid-qoshimcha-chora-tadbirlar-togrisida_245986

[18] Сайт Национального информационного агентства Узбекистана. https://uza.uz/uz/posts/2021-2025-yillarda-fuqarolik-zhamiyatini-rivozhlantirish-koncepciyasini-tasdiqlash-togrisida_246489