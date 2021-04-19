Туркменские авиалинии запускают новый тариф на международных маршрутах

Эльвира Кадырова

«Авиакомпания» Туркменистан» временно запускает тариф Promo и вводит новую концепцию провоза багажа, сообщается в пресс-релизе компании.

Новый тариф Promo тариф “A” эконом класса предусматривает 90%-ную для граждан Туркменистана за рубежом. Стоимость тарифа зависит от направления.

Алматы – Туркменистан – 110 USD Дубай – Туркменистан – 143 USD Абу-Даби- Туркменистан – 144 USD Стамбул – Туркменистан – 157 USD Анкара – Туркменистан – 151 USD Дели – Туркменистан – 152 USD Амритсар – Туркменистан – 179 USD Москва – Туркменистан – 150 USD Санкт-Петербург – Туркменистан – 165 USD Казань – Туркменистан – 135 USD Минск – Туркменистан – 148 USD Пекин – Туркменистан – 158 USD Бангкок – Туркменистан – 160 USD Лондон – Туркменистан – 277 USD Бирмингем – Туркменистан – 271 USD Франкфурт – Туркменистан – 257 USD

*Примечание: возможны изменения на цены авиабилетов по промо тарифу.

Также, с 25 марта 2021 года Авиакомпания временно переходит от весовой концепции перевозки багажа (Weight Concept) к концепции по количеству мест (Piece Concept) — это значит, что пассажир может бесплатно провезти 1 чемодан либо сумку с максимальным весом указанного для класса, т.е. бесплатная норма провоза багажа составляет для эконом класса 25кг, бизнес класс 40 кг, включая ручную кладь.

Остальной багаж оплачиваются в зависимости от направления за 1 (одно) место сверхнормативного багажа до 32 килограммов от 50 USD до 60 USD.

Направление из: Алматы/Дубай/Абу-Даби – Туркменистан составляет 50 USD за 1 (одно) место багажа до 32 кг,

Направление из: Стамбул / Анкара / Дели / Амритсар / Москва / Санкт-Петербург / Казань / Минск / Пекин / Бангкок / Лондон / Бирмингем / Франкфурт – Туркменистан составит 60 USD за 1 (одно) место багажа до 32 кг. /// nCa, 19 апреля 2021