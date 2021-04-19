Туркменские авиалинии запускают новый тариф на международных маршрутах

Эльвира Кадырова
«Авиакомпания» Туркменистан» временно запускает тариф Promo и вводит новую концепцию провоза багажа, сообщается в пресс-релизе компании.
Новый тариф Promo тариф “A” эконом класса предусматривает 90%-ную для граждан Туркменистана за рубежом. Стоимость тарифа зависит от направления.
|Алматы – Туркменистан
|– 110 USD
|Дубай – Туркменистан
|– 143 USD
|Абу-Даби- Туркменистан
|– 144 USD
|Стамбул – Туркменистан
|– 157 USD
|Анкара – Туркменистан
|– 151 USD
|Дели – Туркменистан
|– 152 USD
|Амритсар – Туркменистан
|– 179 USD
|Москва – Туркменистан
|– 150 USD
|Санкт-Петербург – Туркменистан
|– 165 USD
|Казань – Туркменистан
|– 135 USD
|Минск – Туркменистан
|– 148 USD
|Пекин – Туркменистан
|– 158 USD
|Бангкок – Туркменистан
|– 160 USD
|Лондон – Туркменистан
|– 277 USD
|Бирмингем – Туркменистан
|– 271 USD
|Франкфурт – Туркменистан
|– 257 USD
*Примечание: возможны изменения на цены авиабилетов по промо тарифу.
Также, с 25 марта 2021 года Авиакомпания временно переходит от весовой концепции перевозки багажа (Weight Concept) к концепции по количеству мест (Piece Concept) — это значит, что пассажир может бесплатно провезти 1 чемодан либо сумку с максимальным весом указанного для класса, т.е. бесплатная норма провоза багажа составляет для эконом класса 25кг, бизнес класс 40 кг, включая ручную кладь.
Остальной багаж оплачиваются в зависимости от направления за 1 (одно) место сверхнормативного багажа до 32 килограммов от 50 USD до 60 USD.
Направление из: Алматы/Дубай/Абу-Даби – Туркменистан составляет 50 USD за 1 (одно) место багажа до 32 кг,
Направление из: Стамбул / Анкара / Дели / Амритсар / Москва / Санкт-Петербург / Казань / Минск / Пекин / Бангкок / Лондон / Бирмингем / Франкфурт – Туркменистан составит 60 USD за 1 (одно) место багажа до 32 кг. /// nCa, 19 апреля 2021