Скончался отец Президента Бердымухамедова

Сегодня, в священный месяц Рамадан, на 89-м году ушёл из жизни отец Президента Туркменистана – Мяликгулы Бердымухамедов. Эту горькую весть туркменский народ воспринял с глубокой скорбью.

Богатый жизненный путь Мяликгулы Бердымухамедова, который целиком и полностью был посвящён родному народу и любимой Отчизне, являет собой беспримерный образец высокого гуманизма. Детство Мяликгулы Бердымухамедова пришлось на годы суровой войны прошлого столетия.

Мяликгулы Бердымухамедов, жизнь которого стала образцовой школой для всей нации, особенно для молодого поколения, родился 12 августа 1932 года в селе Бирлешик-1 Геоктепинского этрапа. Незадолго до окончания школы в родном селении он решает пойти по стопам отца: с 1950 года работал библиотекарем, а позже – учителем начальных классов в этой школе.

В 1952 году он был призван в армию. Во время службы Мяликгулы Бердымухамедов окончил школу подготовки младших офицеров в городе Чирчик, в Узбекистане, а в 1954 году в звании младшего лейтенанта служил в горнострелковой воинской части, дислоцировавшейся в кыргызском городе Ош.

В 1956 году Мяликгулы Бердымухамедов работал в школе села Бабарап.

С июня 1958 года по 1982 год он занимал различные должности в Министерстве внутренних дел.

Полученный опыт помог ему правильно планировать и проводить большую политико-воспитательную, просветительско-разъяснительную работу среди личного состава подразделений МВД, укреплять дисциплину, ответственность сотрудников. Он выполнял эту работу не только по долгу службы, но и на общественных началах.

За годы работы в органах МВД Мяликгулы Бердымухамедов занимал различные должности в городах Дашогуз, Мары, Ашхабад: был командиром группы, начальником отряда, возглавлял дежурную часть, отдел кадров, был начальником штаба.

Выйдя в 1982 году в звании подполковника на заслуженный отдых, в течение многих лет трудился преподавателем, обучая и воспитывая молодёжь. Работал в Национальном институте образования, Научно-исследовательском институте педагогических наук, управлении образования города Ашхабада и в других местах, проявив себя человеком творческим, безупречно выполнявшим поставленную задачу.

В феврале 2012 года, в соответствии с Постановлением Меджлиса Туркменистана, столичной воинской части №1001 было присвоено имя Мяликгулы Бердымухамедова, человека, чей жизненный путь стал примером для многих военнослужащих.

В ноябре 2020 года Постановлением Меджлиса Туркменистана жилому комплексу Чоганлы Министерства внутренних дел Туркменистана столичного этрапа Багтыярлык было присвоено имя Мяликгулы Бердымухамедова.

Это стало ярким свидетельством проявления уважения к великому человеку, посвятившему всю свою сознательную жизнь служению народу и родной Отчизне.

Память о верном сыне Отечества Мяликгулы Бердымухамедове сохранится в наших сердцах навсегда. Да упокоится в раю душа его, да примет Аллах его в свою обитель. /// nCa, 19 April 2021 [источник TDH, 18 апреля]