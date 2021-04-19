Посольство Туркменистана в Ташкенте наградило победителей конкурса докладов, посвященных туркмено-узбекским отношениям

Эльвира Кадырова

В Посольстве Туркменистана в Узбекистане состоялась церемония награждения победителей конкурса аналитических статей, посвященными туркмено-узбекскому сотрудничеству. Участниками конкурса стали студенты и преподаватели Университета мировой экономики и дипломатии при МИД Узбекистана.

Основными темами докладов стали «Туркменистан – Родина мира и доверия», «Сотрудничество между Туркменистаном и Узбекистаном за годы независимости, новые тенденции и перспективы», «Характерные черты и особенности внешней политики Нейтрального Туркменистана», которые были посвящены, в том числе, перспективам развития узбекско-туркменского двустороннего взаимодействия.

Первое место заняла студентка третьего курса факультета «Международное права» Айымгуль Калыкназарова, второе – разделили студенты второго курса факультета «Международное право» Абу Толиб Гиёсов и первого курса факультета «Международные отношения» Муборак Соткулова, третье – первокурсник факультета «Международные отношения» Дилмурод Дилмуродов, третьекурсники Гулхаё Джаниева и Тувакмурат Туваков.

Посол Туркменистана в Узбекистане Язгулы Мамедов поприветствовал гостей и ознакомил их с деятельностью Посольства.

Глава туркменской дипмиссии поблагодарил руководство Университета мировой экономики и дипломатии, преподавателей и студентов за проявленный интерес. «Практически во всех докладах можно видеть, что мы братские народы, имеющие сходные культуру, языки, обычаи, традиции, всегда жившие по соседству и поддерживающие добрососедские отношения», – сказал Посол.

«Мы продолжаем поддерживать друг друга во всех начинаниях и на региональном уровне, и на международной арене. В туркмено-узбекском сотрудничестве наблюдается положительная динамика во всех сферах, активно развиваются отношения в торгово-экономической, гуманитарной областях, налажены транспортно-транзитные связи, тесно взаимодействуем в решении водных вопросов. В последние годы ежегодно растет товарооборот», – добавил он.

В свою очередь, проректор по делам молодежи и духовно-просветительской работе УМЭД Лазиз Мингишов подчеркнул, что благодаря усилиям глав двух государств отношения Туркменистана и Узбекистана поднялись на уровень стратегического партнерства. ///nCa, 19 апреля 2021 (на основе пресс-релиза УМЭД)