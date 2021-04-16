Растущее партнерство между Туркменистаном и Татарстаном

Кадырова Эльвира

Республика Татарстан является одним из самых активных торгово-экономических и гуманитарных партнеров Туркменистана из числа субъектов Российский Федерации, с которыми у Туркменистана налажено прямое сотрудничество.

В последние годы туркмено-татарстанские отношения демонстрируют позитивную динамику роста. Крупнейшие компании Татарстана работают в стратегически важных секторах, внося свой вклад в развитие и диверсификацию экономики Туркменистана.

В сфере экономического взаимодействия отдельного внимания заслуживают поставки транспортной техники от ПАО «КАМАЗ» —производителя дизельных грузовых автомобилей и дизелей. Так, в текущем году в Туркменистан поступит 463 единиц автотехники «Камаз», которая будет в дальнейшем использоваться в различных отраслях народного хозяйства. Таким образом, общий объем поставок продукции КАМАЗ в Туркменистан за период с 2019 по 2021 год приблизиться к 2000 единиц (это автомобили, автокраны, автозаправщики и другая спецтехника).

В Ашхабаде действует торговый и учебно-сервисный центр «КАМАЗ». Подобные центры планируется открыть в Балканабаде, Дашогузе, Туркменабаде и Мары.

Совсем недавно воздушный парк авиакомпании «Туркменистан» пополнился двумя суперсовременными вертолетами – вертолет Ансат и тяжелый многоцелевой Ми-17-1В, произведенные Казанским вертолетным заводом. Обе винтокрылые машины будут задействованы в авиации скорой помощи. Примечательно, что вертолет «Ансат» по техническим характеристикам весьма адаптирован для эксплуатации в условиях, характерных для территории Туркменистана – это температурный диапазон от -45 до +50 градусов по Цельсию и высокогорье.

“Поставка первого Ансата в Туркменистан – важная веха в развитии экспортного потенциала Казанского вертолетного завода. Надеемся, что высокие летно-технические характеристики вертолета Ансат будут оценены по достоинству, и эта поставка послужат отправной точкой для нашего дальнейшего сотрудничества. Как Ансаты, так и вертолеты серии Ми-8/17 отлично зарекомендовали себя при выполнении санитарных авиаработ в России”, – отметил управляющий директор Казанского вертолетного завода Алексей Белых.

Всего в 2009-2015 годы Казанский вертолетный завод экспортировал в Туркменистан 11 вертолетов.

Татарстанские судоверфи участвуют в формировании современного морского флота в Туркменистане. В августе 2019 года в международный морской порт Туркменбаши прибыл новый пассажирский корабль «Ровач» на 126 мест. Это не имеющее аналогов в мире высокоскоростное судно построено на заводе имени Горького судостроительной корпорации «Ак Барс» в Зеленодольске. И в настоящее время ведется сборка второго скоростного пассажирского судна.

На динамику торгового оборота между Туркменистаном и Татарстаном, а также в целом на активизацию экономического взаимодействия благоприятное влияние оказало открытие в Казани Генерального консульства Туркменистана. Чтобы убедиться, достаточно взглянуть на цифры — В 2019 года товарооборот между Татарстаном и Туркменистаном превысил 120 миллионов долларов США, что в 5 раз выше показателей за 2017 год.

Генеральный консул Туркменистана в Казани – Атадурды Байрамов

Очередным шагом на пути к расширению партнерства между туркменским и татарстанским деловыми сообществами стала регистрация Торгового Дома Туркменистана в Казани.

Товарооборот Татарстана и Туркменистана за период с января по июль 2020 года составил 71.8 млн.долл.США. Львиная доля двухсторонней торговли приходится на поставки транспорта, пластмассов, каучука и резины.

Кроме того, в Туркменистан было осуществлено ряд поставок противовирусных лекарственных средств, аппаратов и средств индивидуальной защиты, произведенный такими предприятиями, как АО «Татхимфармпрепараты», ГУП «Таттехмедфарм», ООО «ФармМедПолис РТ».

Традиционной сферой партнерства между Татарстаном и Туркменистаном стал ТЭК. Государственный концерн «Туркменнефть» сотрудничает с российской нефтяной компаний ПАО «Татнефть» с 2010 года. Специалисты компании восстановили добычу нефти на 128 скважинах в основном из бездействующего фонда и фонда, ожидающего физической ликвидации. В этот проект татарстанский нефтегазовый гигант инвестировал свыше 32 миллионов долларов США.

В декабре 2018 года туркменский концерн подписал с Татнефтью новое соглашение, согласно которому реанимировано более 80 скважин с опережением графика. В проект было вложено около 30 миллионов долларов США.

В конце 2020 года партнеры заключили дополнительное соглашение на проведение сервисных работ по повышению дебита нефтяных скважин на месторождении Готурдепе в западном регионе Туркменистана. Предполагается, что российский нефтегазодобытчик проработает в Туркменистане еще восемь лет, а общее количество ГТМ в Туркменистане будет увеличено до 250 скважин.

В целом, проведенные компанией геолого-технические мероприятия на скважинах государственного концерна «Туркменнефть» позволили свыше 300 тысяч тонн нефти с момента начала деятельности компании.

По словам начальника управления компании по нефтегазовым проектам за пределами Татарстана Рафаэля Яббарова, в будущем Татнефть планирует подписать с туркменской стороной еще одно допсоглашение, «расширяющее периметр оказания услуг в части бурения боковых стволов на старых скважинах, где капитальный ремонт был бы менее успешен».

В начале этого года филиал «Татнефти» открыл в Балканабаде участок по ремонту насосно-компрессорных труб, расширив таким образом нефтесервисную деятельность. Ремонт насосно-компрессорных труб, применяемых как в ремонте скважин, так и непосредственно в их эксплуатации, позволяет сократить инвестиционные затраты, вовлечь в процесс нефтедобычи неиспользуемые активы, увеличить межремонтный период скважин за счет сокращения отказов по причине негерметичности труб.

Участок по ремонту НКТ в Балканабаде

Для работы на предприятии прошли профессиональную подготовку и местные специалисты. На проектах Татнефти работает всего 450 туркменских специалистов. Около 100 повысили свою квалификацию в Татарстане в 2017-2018 гг.

Касаясь кадровой подготовке, стоит отметить, что сотни юношей и девушек из Туркменистана обучаются в рейтинговых вузах Татарстана – Казанский Федеральный Университет, Казанский государственный энергетический университет, государственный педагогический университет в городе Набережные Челны, Ульяновский государственный педагогический университет и др. Это будущие лингвисты, экономисты, нефтехимики, инженеры, учителя…Словом высококвалифицированные специалисты, которые применят полученные в Татарстане знания и опыт для процветания родины.

Туркменские студенты в Казанском Федеральном Университете

Гуманитарные отношения между Туркменистаном и Татарстаном не ограничиваются только сферой образования. Это прежде многовековая дружба между двумя народами, связанными тюркской принадлежностью и общностью менталитета. С 2000 года в Татарстане действует республиканская национально-культурная автономия туркмен и отделение Гуманитарной Ассоциации Туркмен мира. В Автономии работают не только туркмены, проживающие в Татарстане, но и бывшие туркменистанцы других национальностей, татары. Данная организация, являющаяся своего рода проводником туркменской культуры в Татарстане, выполняют еще роль народной дипломатии, принимая активное участие в жизни татарстанского общества и туркменской диаспоры.

Туркмены в Казани – празднование Новруза

В заключении хотелось бы отметить, что те, амбициозные планы и экономические задачи, которые сегодня ставит перед собой Туркменистан и Татарстан, способны раздвинуть границы пространства туркмено-татарстанского сотрудничества. Глубокая переработка углеводородных ресурсов, цифровизация, фармацевтика, машиностроение, наука, сельскохозяйственное производство – это далеко неполный перечень сфер, которые могут обогатить содержание партнерства между Туркменистаном и Татарстаном. /// nCa, 16 апреля 2021