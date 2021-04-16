В Ашхабаде прошла Международная конференция «Международное сотрудничество Независимого, постоянно Нейтрального Туркменистана во имя мира и доверия»

15 апреля 2021 года в столице Туркменистана – Ашхабаде прошла Международная конференция «Международное сотрудничество Независимого, постоянно Нейтрального Туркменистана во имя мира и доверия» с участием Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Мероприятие высокого уровня состоялось в новом Конференц-центре Туркменистана, который был торжественно открыт в этот же день Президентом Туркменистана.

В мероприятии приняли участие руководители Меджлиса, Заместители Председателя Кабинета Министров Туркменистана, главы министерств и ведомств страны, руководители дипломатических миссий и представительств международных организаций в Туркменистане, ректоры вузов Туркменистана, руководители и представители местных СМИ, а также зарубежные журналисты, аккредитованные в Туркменистане.

В международной конференции посредством видеоконференцсвязи приняли участие руководители и представители авторитетных международных и региональных организаций, включая ООН, ОБСЕ, СНГ и других.

В своей вступительной речи Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отметил значимость данной конференции, проходящей в Международный год мира и доверия. Он выразил твердую приверженность Туркменистана развитию миролюбивых, дружественных связей между странами и народами. Президент также призвал к расширению взаимодействия с международными партнерами.

Затем участники заслушали видео выступление Генерального секретаря ОБСЕ Хельги Шмид, которая рассказала об активной деятельности Туркменистана в деле поддержания устойчивого развития, культуры мира и доверия. Она также выделила важную роль Туркменистана в развитии экономической взаимосвязанности в регионе и за его пределами.

Далее посредством видеоконференцсвязи выступил Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Он особо подчеркнул, что в лице Туркменистана международное сообщество имеет надежного, миролюбивого партнёра и государство на деле подтверждает свой важный вклад в развитие международного сотрудничества на основе взаимоуважения и доверия.

Также по видеоконференцсвязи выступила Ольга Алгаерова, Заместитель Генерального секретаря ООН, Исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН. Она отметила важную роль Туркменистана в деле продвижения конструктивного регионального и международного диалога, в частности путем взаимодействия в области зеленой экономики, торговли, транспорта, экологии и др.

О значимости миролюбивого и открытого международного сотрудничества, к которому призывает Туркменистан, говорила в своем видео выступлении Армида Салсия Алишахбана, Исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). Она подчеркнула важность взаимной поддержки в деле противостояния общим угрозам и вызовам.

В своем выступлении временно исполняющая обязанности Постоянного координатора ООН в Туркменистане, Представитель ЮНИСЕФ в Туркменистане Кристин Вейганд рассказала об активном сотрудничестве Туркменистана с ООН с точки зрения достижения Целей устойчивого развития, что неразрывно связано с поддержанием мира и доверия между странами и народами.

Также на конференции выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Туркменистане Александр Блохин. Дипломат сказал, что «мир и доверие – это то, что остро необходимо сегодня народам и государствам всей Земли, и их приоритетность для туркменской внешней политики получила множество практических подтверждений и заслуженно ценится мировым сообществом».

В своем выступлении Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Туркменистане Метью Стефен Климов изложил свое видение понятий мира и доверия. Он подчеркнул, что достичь мира возможно путем построения и поддержания доверия. Посол добавил, что это то, к чему призывает Туркменистан путем своей позитивной нейтральной политики.

Выступая на конференции, Глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде Наталья Дрозд отметила, что инициировав резолюцию Генассамблеи ООН о провозглашении Международного года мира и доверия, «Правительство Туркменистана вновь продемонстрировало свою приверженность политике постоянного нейтралитета, важными приоритетами которой является утверждение культуры диалога и укрепление взаимного доверия между различными государствами».

На конференции также выступил Чрезвычайный и полномочный Посол Европейского Союза в Туркменистане Диего Руиз Алонсо. Дипломат отметил роль Туркменистана в продвижение миролюбивых и доверительных отношений между странами и народами, что отражается на многочисленных проектах экономического и гуманитарного характера.

В завершении торжественной части конференции Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил участников за активное участие и пожелал всем мира и добра.

Затем состоялась церемония подписания международных документов, а Международная конференция продолжилась в формате пленарных заседаний./// МИД Туркменистана, 15 апреля

Диалог на высоком уровне отражает пути обеспечения мира и доверия в интересах устойчивого развития

Ашхабад, 15 апреля 2021 года. Сегодня Правительство Туркменистана созвало Международную конференцию высокого уровня под названием «Международное сотрудничество Независимого и постоянного нейтрального Туркменистана во имя мира и доверия». Форум посвящен празднованию Международного дня мира и доверия.

Конференции предшествовала торжественная церемония открытия Международного конгресс-центра с участием Президента Туркменистана, который выступил перед участниками Конференции.

Спикеры высокого уровня, представляющие Правительство, Организацию Объединенных Наций, Европейский Союз, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, Содружество Независимых Государств и дипломатические миссии в стране, представили свое видение путей обеспечения мира и доверия через реализацию программ, ориентированных на людей, инклюзивность и укрепление сотрудничества.

«Я твердо верю, что реализация главного принципа “никого не оставлять позади”, который заложен в повестку дня устойчивого развития на период до 2030 года, неразрывно связана с концепциями мира и доверия», – отметила г-жа Кристин Вейган, и.о. Постоянного координатора ООН.

В рамках Конференции высокого уровня были подписаны следующие документы между Правительством Туркменистана и международными организациями: Меморандум о взаимопонимании между Министерством образования и Управлением Верховного комиссара ОБСЕ по делам меньшинств о многоязычном и поликультурном сотрудничестве; Меморандум о взаимопонимании между Туркменистаном и ЮНЕСКО о плане действий на 2021-2023 годы; Соглашение между Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и ЮНИСЕФ о Региональной платформе питания.

За форумом высокого уровня последовали три параллельных пленарных заседания по вопросам мира и безопасности, устойчивой экономики и окружающей среды, а также верховенства права и социальной справедливости. Выступавшие на сессиях как представители правительства, так и международные партнеры вновь подтвердили взаимную приверженность совместной работе по укреплению мира и прогресса путем усиления многосторонности, основанной на взаимопонимании, уважении международного права и подлинном стремлении к поддержанию мира и безопасности, соблюдению прав человека и содействию устойчивому развитию.

В заключение участники согласились с тем, что такие дискуссии придают импульс для еще более интенсивного и плодотворного сотрудничества в достижении общих целей развития во имя мира и благополучия для всех. /// ООН в Туркменистане

В рамках Международной конференции состоялось пленарное заседание не тему «Сотрудничество на пути к миру и безопасности»

В рамках Международной конференции «Международное сотрудничество Независимого, постоянно Нейтрального Туркменистана во имя мира и доверия», прошедшей 15 апреля 2021 года в Ашхабаде состоялось пленарное заседание на тему «Сотрудничество на пути к миру и безопасности». Мероприятие прошло в гибридном формате в Институте международных отношений МИД Туркменистана.

Модератором заседания был заместитель Главы Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Филипп Сапрыкин.

В ходе сессии выступили Заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, Региональный директор Бюро ООН по координации ЦУР Гви Йеоп Сон, Глава по вопросам мира и безопасности структуры ООН «ООН-женщины» Паиви Каарина Каннисто, Региональный представитель Управления ООН по наркотикам и преступности в Центральной Азии Ашита Миттал, Региональный координатор Международной Организации по Миграции по странам Центральной Азии, Глава Миссии МОМ в Казахстане, Кыргызстане, Туркменистане и Узбекистане Зейнал Гаджиев, Глава Региональной делегации Международного комитета Красного Креста в Центральной Азии Сангита Кениг, Региональный координатор Управления ООН по координации гуманитарных вопросов по Центральной Азии Абдурахим Мухидов и Субрегиональный координатор офиса по Центральной Азии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Виорэль Гуцу.

На сессии были детально обсуждены вопросы расширения сотрудничества по поддержанию безопасности и стабильности на региональном и международном уровнях.

В своем выступлении Министр иностранных дел Туркменистана изложил четкую позицию Туркменистана в деле поддержания мира и безопасности путем политико-дипломатических методов, превентивной дипломатии и усиления кооперации между соответствующими ведомствами стран региона. Особый акцент был сделан на деятельности Туркменистана по укреплению регионального и межрегионального взаимодействия, продвижению конструктивного диалога в рамках и под эгидой ООН и других крупных и авторитетных международных организаций.

Участники обсудили афганскую тематику где выделили активное участие туркменской стороны в реализации крупных инфраструктурных проектов на территории Афганистана. Подчёркнута значимость расширения гуманитарного сотрудничества в регионе.

Также стороны обсудили взаимодействие на платформе ООН по реализации совместных проектов и программ, в том числе нацеленных на разрешение проблем миграции.

Обсуждались совместные усилия в области противодействия преступности и торговле наркотиками, реагирования на чрезвычайные ситуации, включая снижение рисков стихийных бедствий./// МИД Туркменистана, 15 апреля

В ТГУ имени Махтумкули была обсуждена роль экологии в торгово-экономическом сотрудничестве

15 апреля 2021 года в Туркменском государственном университете имени Махтумкули состoялось второе пленарное заседание «Роль экологии в торгово-экономическом сотрудничестве» Международной конференции «Международное сотрудничество Независимого, постоянно Нейтрального Туркменистана во имя мира и доверия». Модератором сессии была Постоянный Представитель Программы развития ООН в Туркменистане Н.Нацвлишвили.

На мероприятии приняли участие Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Г.Мушшиков, Глава субрегионального офиса Программы ООН по окружающей среде для Центральной Азии А.Курманова, Представитель Международного союза автомобильного транспорта в Евразии В.Захаренко, Директор Бюро Международной организации труда для стран Восточной Европы и Центральной Азии О.Кулаева, Исполнительный директор Регионального экологического центра Центральной Азии Зафар Махмудов и другие руководители авторитетных международных организаций, а также профессорско-преподавательский состав и студенты университета.

В ходе своего выступления, Генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности Дарен Танг отметил, что данная международная конференция создает для всех возможность обменяться мнениями о текущих и будущих задачах, связанных с миром, безопасностью и устойчивым развитием. Также он отметил важность развития творческих способностей в науке, технологиях и инновациях для всеобщего процветания и достижения ЦУР.

Руководитель регионального центра в Европе и Центральной Азии Учреждения Организации Объединенных Наций по промышленному развитию Жачек Чукровски, рассказав о деятельности ЮНИДО в Туркменистане, отметил роль подписанной в 2015 году Совместной декларации, которая включает такие приоритетных направления, как поддержка малых и средних предприятий, укрепление национальной инфраструктуры качества, продвижение инвестиций и содействие развитию технологий.

В ходе своего выступления Региональный руководитель Управления Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов Фрея фон Грутэ отметила, что поддерживает стратегические цели развития Туркменистана в рамках новой Рамочной программы ООН по сотрудничеству в области устойчивого развития. Также она рассказала о работе ЮНОПС в укреплении нациолнальной системы здравоохранения Туркменистана.

Региональный представителеь Конференции ООН по торговле и развитию Дмитрий Годунов рассказал о деятельности ЮНКТАД в Туркменистане и отметил важность автоматизированной системы обработки таможенных данных и системы единого окна в деле усиления транзитного потенциала, стимулирования расширения национальной транспортной и логистической инфраструктуры. /// МИД Туркменистана, 15 апреля

Третье пленарное заседание «Международное сотрудничество в гуманитарной сфере»

В рамках Международной конференции «Международное сотрудничество Независимого, постоянно Нейтрального Туркменистана во имя мира и доверия», 15 апреля 2021 года в Международном университете гуманитарных наук и развития состоялось третье пленарное заседание «Международное сотрудничество в гуманитарной сфере». Модератором сессии был ректор Международного университета гуманитарных наук и развития Эсен Айдогдыев.

На заседании выступили Председатель Меджлиса Туркменистана Гулшат Маммедова, Региональный директор Детского Фонда ООН по странам Европы и Центральной Азии, Специальный Координатор мер направленных на решение вопросов, связанных с проблемами беженцев и мигрантов в Европе Афшан Хан, Заместитель директора Регионального бюро Программы Развития ООН для стран Европы и Содружества Независимых Государств Аги Верес, Региональный представитель Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека в Центральной Азии Ришард Коменда, Региональный директор Фонда ООН в области народонаселения в Восточной Европе и Центральной Азии Аланна Армитаж, Региональный Представитель Международной Федерации Красного Креста в Центральной Азии Баярма Лунтан, Региональный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев по Центральной Азии Ханс Фридрих Шоддер, Глава Кластерного офиса специализированного учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры с резиденцией в Тегеране Светан Светковски.

В ходе заседания участниками было подчёркнуто, что Туркменистан рассматривает развитие гуманитарного сотрудничества в качестве важнейшей задачи взаимодействия в рамках региональных и международных организаций, в том числе со специализированными структурами ООН. Активно взаимодействуя с международными гуманитарными организациями, государство содействует усилиям мирового сообщества, предпринимая эффективные меры по оказанию помощи мигрантам, беженцам, лицам без гражданства и защите их прав. В этом контексте была подчеркнута значимость Межведомственной комиссии по выполнению международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права.

Отмечая продуктивность работы, проделанной в Туркменистане за последние годы в данном направлении, участники подчеркнули, что страна занимает активную позицию в вопросах гуманитарного сотрудничества, выдвигая конкретные инициативы, нацеленные на обеспечение благополучия в региональном и глобальном измерении, достижение Целей устойчивого развития.

Выразив благодарность за приглашение принять участие в данной конференции, участники заседания констатировали высокий уровень сотрудничества Туркменистана в области гуманитарных действий – как в двустороннем, так и в многостороннем формате./// МИД Туркменистана, 15 апреля

По итогам Международной конференции «Международное сотрудничество Независимого, постоянно Нейтрального Туркменистана во имя мира и доверия» состоялся круглый стол

15 апреля в Ашхабаде с успехом завершилась Международная конференция «Международное сотрудничество Независимого, постоянно Нейтрального Туркменистана во имя мира и доверия».

По итогам мероприятия, в Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана состоялся круглый стол, где были озвучены ключевые аспекты конференции. В качестве модератора выступил ректор Международного университета гуманитарных наук и развития Эсен Айдогдыев.

На мероприятии приняли участие Ректор ИМО МИД Туркменистана Дж.Гурбангельдыев, Ректор ТГУ имени Махтумкули Б.Ораздурдыева, проректор Международного университета гуманитарных наук и развития Н.Шихлиев, заместитель главы Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Ф.Сапрыкин, Временно исполняющая обязанности Постоянного координатора ООН в Туркменистане, Представитель ЮНИСЕФ в Туркменистане К.Вейганд, молодые послы ЦУР, а также профессорско-преподавательский состав и студенты ряда вузов страны.

Было отмечено, что Международная конференция «Международное сотрудничество Независимого, постоянно Нейтрального Туркменистана во имя мира и доверия» стала эффективной интерактивной платформой, в ходе которой каждый участник от имени представляемой им организации изложил свое видение значимости мира и доверия в международных делах. Состоялся активный обмен мнениями по расширению партнёрства в этом направлении.

Особо выделены заслуги Президента Гурбангулы Бердымухамедова в деле продвижения мира и укрепления доверия между странами и народами, что заложено в концепции проведения Международного года мира и доверия./// МИД Туркменистана, 15 апреля

В Ашхабаде подписаны международные документы

В рамках форума «Международное сотрудничество независимого, постоянно нейтрального Туркменистана во имя мира и доверия» состоялась церемония подписания международных документов.

В их числе: Меморандум о сотрудничестве между Правительством Туркменистана и Организацией Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры на 2021-2023 годы; Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Международным энергетическим агентством по сотрудничеству в энергетической сфере; Меморандум о сотрудничестве между Министерством образования Туркменистана и офисом Верховного Комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств по языку и культурному многообразию; Меморандум о взаимопонимании между Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Детским фондом Организации Объединённых Наций (UNICEF) по содействию улучшению материнского и детского питания в регионах Центральной Азии и Кавказа путём размещения и задействования региональной платформы по развитию возможностей и сотрудничества в области питания./// TDH, 15 апреля

Туркменистан будет координировать партнерство в сфере питания в Центральной Азии и на Кавказе

Туркменистан стал председателем Региональной платформы развития и партнерства в области питания в Центральной Азии и на Кавказе на следующие два года.

Как сообщили в офисе Представителя ЮНИСЕФ в Ашхабаде, соответствующий Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) был подписан на полях международной конференции высокого уровня по вопросам мира и доверия, прошедшей в четверг в туркменской столице.

Документ подписали министр здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Нурмухаммед Аманнепесов и представитель ЮНИСЕФ в Ашхабаде Кристин Вейганд.

Платформа представляет собой механизм многостороннего партнерства для развития управления питанием и потенциала продовольственных систем в 8 странах Центральной Азии и Кавказа (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Армения, Азербайджан и Грузия).

Кристин Вейганд сказала на церемонии подписания Меморандума, что «ЮНИСЕФ благодарит Правительство Туркменистана за его приверженность делу определения приоритетного значения питания детей и продовольственной безопасности в регионе».

Эта региональная инициатива была выдвинута в ноябре 2014 года, когда государства-члены Второй Международной конференции по питанию (ICN2) взяли на себя обязательство устранить все формы и причины неполноценного питания. Эти страны разработали общее видение коллективных действий по достижению целей, поставленных ЦУР 2 (положить конец голоду и повысить продовольственную безопасность) и ЦУР 3 (улучшить здоровье и снизить бремя неинфекционных заболеваний).

Генеральная Ассамблея ООН подтвердила призыв ICN2 к действиям соответствующей резолюцией и провозгласила 2016-2025 годы Десятилетием действий ООН в области питания. Таким образом, ООН установила временные рамки для решения проблем, связанных со всеми формами неполноценного питания в мире./// TDH, 15 апреля

Выступление Президента Туркменистана на международной конференции по сотрудничеству во имя мира и доверия

Уважаемые участники Конференции!

Прежде всего, позвольте тепло приветствовать вас в новом Дворце Конгрессов. Это величественное сооружение призвано стать гостеприимным и удобным местом встреч для разноформатного обсуждения актуальных вопросов международной жизни, выработки по ним совместных конструктивных подходов на основе доброй воли, ответственности и созидательного взаимодействия.

Символично, что именно в этом здании мы впервые проводим мероприятие по столь важной теме с участием представителей различных государств, международных организаций, известных политиков и общественных деятелей.

Я благодарен за вашу готовность внести свой вклад в его успешную работу. Высоко ценим и дорожим вашими мнениями и суждениями, уверены, что они помогут всем нам в реализации дальнейшей позитивной мировой повестки.

Уважаемые участники!

Как известно, по инициативе Туркменистана 2021 год был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом мира и доверия. Это решение отражает стремление Сообщества Наций придать должные конструктивные импульсы ходу межгосударственного сотрудничества, обеспечить условия для выстраивания уважительных отношений с опорой на нормы международного права и Устава ООН.

Сегодня эти цели объективно востребованы и требуют согласованных действий.

Для нейтрального Туркменистана поддержание устойчивости, доверия и предсказуемости международных связей на основе мира и безопасности является высшим приоритетом внешнеполитического курса.

Действуя в этом ключе, наша страна предлагает активно использовать механизмы нейтралитета, его миротворческий потенциал для политико-дипломатического решения существующих проблем, предупреждения и своевременного реагирования на угрозы регионального и глобального свойства.

Убеждён, что нейтралитет как политико-правовая категория востребован сегодня и в деле объединения усилий по достижению Целей Устойчивого Развития, эффективного противодействия общепланетарным вызовам – международному терроризму, организованной преступности, незаконному обороту наркотиков. За последнее время к ним прибавились новые опасности – киберпреступность, правовой нигилизм, попытки размывания роли и функций ООН, недобросовестное использование правозащитной тематики.

В этом контексте актуальными, на наш взгляд, видятся предлагаемые Туркменистаном шаги для перевода многостороннего диалога по этим темам в позитивное русло.

В частности, наша страна в последние годы последовательно предлагает конкретные меры по активизации сотрудничества, выступая в ООН с проектами Резолюций Генеральной Ассамблеи по укреплению международного мира и безопасности в области устойчивой энергетики, транспорта, экологии, охраны окружающей среды, по целому ряду других направлений.

Показательно, что эти инициативы находят растущее понимание и единодушную поддержку со стороны Сообщества Наций.

Важным является также всё более положительное отношение в мире к перспективам использования инструментов нейтралитета.

Базовые принципы нейтралитета – приверженность миру, добрососедству, сотрудничеству и взаимопониманию, переговорным методам решения возникающих проблем, неприятие военной силы, уважение общепризнанных международно-правовых норм – становятся всё более созвучными интересам и устремлениям международного сообщества и его институтов. Не случайно несколько лет назад по инициативе Туркменистана в мировом политическом календаре появилась новая дата – Международный день нейтралитета, отмечаемый 12 декабря.

О поддержке нейтралитета ярко свидетельствует единогласное и неоднократное принятие Генеральной Ассамблеей ООН целого ряда Резолюций, в том числе «О постоянном нейтралитете Туркменистана», «Роль и значение политики нейтралитета в поддержании международного мира, безопасности и устойчивого развития».

Характерным показателем в этом контексте стал тот факт, что уже более 20 государств присоединилось к созданной в рамках ООН Группе друзей нейтралитета Туркменистана во имя мира, безопасности и развития.

Идёт разработка нашей страной Свода правил ООН по эффективному применению принципов нейтралитета при урегулировании международных вопросов.

Состоявшиеся в прошлом году мероприятия в рамках отмечавшегося 25-летия международного признания нейтрального статуса Туркменистана стали важным вкладом в развитие теории и практики нейтралитета, расширили прикладной интерес к данной модели межгосударственного сотрудничества.

Мы гордимся, что туркменский нейтралитет по праву выступает сегодня в качестве надёжного проводника стратегических целей ООН в Центральной Азии, при урегулировании ситуации в Афганистане, региональном и международном многоплановом взаимодействии в экономической и гуманитарной сферах.

В данном контексте в нынешний Международный год мира и доверия Туркменистан предлагает мировому сообществу сосредоточиться и сделать особый упор на следующих важнейших направлениях:

– укрепление международного права, утверждение главенствующей роли ООН в поддержании всеобщего мира и безопасности;

– противодействие правовому нигилизму и пренебрежению общепризнанными международно-правовыми нормами;

– сохранение и укрепление стратегической стабильности и поддержка её неотъемлемой части – процессов разоружения, отказа от наращивания арсеналов оружия, прежде всего, оружия массового поражения;

– бескомпромиссная борьба с международным терроризмом и другими видами трансграничной организованной преступности.

Здесь решающим фактором выступает повсеместная имплементация Глобальной контртеррористической стратегии ООН;

– поддержка и укрепление превентивной дипломатии как важного инструмента предупреждения споров и конфликтов, их своевременной нейтрализации;

– обеспечение энергетической, транспортной, водной, продовольственной, информационной и кибербезопасности, решение проблем беженцев и мигрантов.

Разумеется, актуальнейшей задачей нынешнего года является объединение на солидарных гуманистических принципах международных усилий по борьбе с коронавирусной пандемией и ликвидации её последствий.

Безусловно, эти и другие важнейшие задачи глобальной повестки могут быть выполнены при одном фундаментальном условии – наличии доброй воли, взаимного доверия, ответственности и дальновидности, уважительности и равноправия.

Мы убеждены, что эти понятия должны быть наполнены реальным содержанием, включать в себя конкретные усилия всех без исключения государств, выступать в качестве мировоззренческой базы для их совместной работы в рамках международных и региональных структур.

Существующая система глобального мира и безопасности, основанная на Уставе ООН, за 75 лет доказала свою жизнеспособность и соответствие подлинным устремлениям человечества.

Да, она может совершенствоваться, дополняться и обогащаться новыми формами и моделями в русле объективных запросов и современных тенденций развития.

Но она ни в коем случае не должна подвергаться сомнению и, тем более, попыткам слома. Последствия здесь могут быть очень серьёзными, и я думаю, что все мы это хорошо осознаём.

Поэтому Туркменистан всегда твёрдо стоит на том, что ООН должна оставаться главной международной структурой, обладающей универсальной легитимностью, несущим каркасом и гарантом поддержания всеобщего мира и безопасности, обеспечения законных прав и интересов любых государств – вне зависимости от их размеров, экономического потенциала, формы правления и других факторов.

Наша позиция как нейтральной страны, наш взгляд на мир и своё место в нём базируются на уважении всех народов, их суверенного выбора путей развития, политической и социально-экономической модели, содержания и направленности взаимоотношений с другими государствами.

Это высоко ценится нашими партнёрами, позволяет Туркменистану стабильно и последовательно развивать дружественные, равноправные связи с десятками стран планеты, поддерживать с ними высокий уровень взаимопонимания, эффективного экономического сотрудничества, принимать деятельное участие в работе международных институтов.

Уважаемые участники!

В рамках этой Конференции вам предстоит обсудить широкий круг вопросов. Я убеждён, что это будет доверительный диалог единомышленников, объединённых общими устремлениями содействовать достижению целей прогресса и созидания.

Туркменистан всегда с открытым сердцем встречает гостей, и мы хотели бы, чтобы общение в таком формате проходило в нашей стране на регулярной основе, с широким тематическим охватом.

Готовы оказывать этому всю необходимую поддержку, предоставляя самые благоприятные политические и организационные условия.

Ещё раз прошу принять мою признательность за ваше участие и пожелать интересной и результативной работы./// TDH, 15 апреля

/// Отчет составлен nCa, 16 апреля 2021