Президент Бердымухамедов избран председателем Халк Маслахаты на первой сессии – Туркменистан переходит на двухпалатную парламентскую систему

Доклад и комментарий nCa

14 апреля состоялась первая сессия верхней палаты парламента Туркменистана – Халк Маслахаты. В ходе тайного голосования Президент Бердымухамедов был избран председателем Халк Маслахаты.

Таким образом, был дан старт деятельности нового двухпалатного парламента, о формировании которого решение было принято в сентябре прошлого года.

Халк Маслахаты разместился в новом здании, которое было открыто перед началом заседания.

После избрания председателя Халк Маслахаты были рассмотрены другие вопросы повестки дня: избрание заместителя председателя палаты, формирование комитетов Халк Маслахаты и избрание их председателей и заместителей председателей.

Касымгулы Бабаев был избран заместителем председателя Халк Маслахаты открытым голосованием.

Халк Маслахаты постановил сформировать следующие комитеты:

Комитет по защите прав и свобод человека; Комитет по экономике, финансам и социальной политике; Комитет по науке, образованию, цифровой системе, спорту и культуре; Комитет по региональному развитию, охране окружающей среды и агропромышленной политике; Комитет по международным вопросам.

Были избраны председатели комитетов и заместители председателей комитетов:

Меретаган Таганов избран председателем комитета по защите прав и свобод человека;

Дунягозель Гульманова избрана заместителем председателя Комитета Халк Маслахаты по защите прав и свобод человека;

Гуванчмырат Агаев избран председателем Комитета Халк Маслахаты по экономике, финансам и социальной политике;

Мердан Халназаров избран заместителем председателя Комитета Халк Маслахаты по экономике, финансам и социальной политике;

Бахар Сеидова была избрана председателем Комитета Халк Маслахаты по науке, образованию, цифровой системе, спорту и культуре;

Чарыгельди Бабаныязов избран председателем Комитета Халк Маслахаты по региональному развитию, охране окружающей среды и агропромышленной политике.

Батыр Оразмаммедов избран заместителем председателя Комитета Халк Маслахаты по региональному развитию, охране окружающей среды и агропромышленной политике;

Мяхри Бяшимова была избрана председателем Комитета Халк Маслахаты по международным вопросам.

Халк Маслахаты – верхняя палата парламента Туркменистана. Нижняя палата называется Меджлисом. Обе палаты входят в Милли Генгеш [Национальный совет] Туркменистана.

Халк Маслахаты состоит из 56 членов. Из них 48 избираются, по 8 – от каждого велаята области и 8 – от Ашхабада. Президент Туркменистана имеет право выдвинуть 8 депутатов в Халк Маслахааты.

Президент воспользовался этим правом во время первой сессии и выдвинул в члены Халк Маслахаты следующих кандидатов:

Касымгулы Бабаев Гуванчмырат Агаев Батыр Оразмаммедов Дунягозель Гульманова Меретаган Таганов Сердар Гаипов Мердан Халназаров Чарыгельди Бабаныязов

После рассмотрения пунктов повестки дня началось совместное заседание с участием обеих палат Милли Генгеш – Халк Маслахаты и Меджлиса.

На сессии присутствовали также члены кабинета министров, некоторые другие высшие должностные лица и известные общественные деятели.

Президент выступил с речью на совместном заседании, определив дорожную карту деятельности Халк Маслахаты. Полный текст его выступления приводится в настоящем докладе.

Комментарий nCa – Тарик Саиди

Важно отметить, что Туркменистан решил перейти на двухпалатную систему парламента, поскольку мир переживает экономические потрясения, еще более осложненные пандемией.

Это признание того факта, что гибкость и быстрота на уровне принятия решений необходимы для решения нынешних и будущих задач.

Вызовы, стоящие перед всеми странами мира, в том числе и перед Туркменистаном, огромны:

Нынешние и потенциальные конфликтные ситуации в мире могут привести к резкому колебанию мировых рынков углеводородов и сырьевых товаров.

При ограниченной мобильности из-за пандемических мер предосторожности необходимо найти способы перемещения основных грузов, особенно материалов и запасных частей, необходимых для производственной среды в каждой стране. Большинство из таких грузов должны пересекать несколько границ.

Наблюдается спад торгово-экономической активности. Она медленно ослабевает, и каждая страна вынуждена бороться с возникающей безработицей или сокращением экономического пространства.

Возникла необходимость перейти к электронной коммерции раньше, чем ожидалось ранее. Наличие глобально совместимой жесткой и мягкой инфраструктуры для этого – огромная задача. Важно также создать универсальный этический кодекс доверия между покупателем и продавцом, который необходим для успеха электронной коммерции. Другая задача состоит в том, чтобы воссоздать в электронной коммерции опыт эквивалентный поездки по магазинам в центре города.

Осложняющим фактором является то, что мы находимся в разгаре войны пятого поколения (5GW), не зная об этом. Бесконечные волны пропаганды и дезинформации от множества государственных и негосударственных субъектов порождают всевозможные сомнения и путаницу.

Таковы некоторые из вызовов, которые убедили Туркменистан перейти на двухпалатную систему парламента. Пять комитетов, созданных во время первой сессии Халк Маслахаты, охватывают эти области и многое другое.

Члены Халк Маслахаты, в частности восемь членов, выдвинутых Президентом Бердымухамедовым, являются каждый экспертами в своих областях. Все они имеют проверенный послужной список.

Можно с полным правом ожидать, что Халк Маслахаты проявит изобретательность и гибкость, чтобы найти удовлетворительные решения нынешних и потенциальных проблем страны.

Стоит также отметить, что Халк Маслахаты, основанный на древних традициях, восходящих к Сельджукской империи, идеологическим преемником которой является Туркменистан, имеет встроенные механизмы для быстрого принятия практических решений и корректировки своего курса в случае необходимости.

Выступление Президента Гурбангулы Бердымухамедова на первом совместном заседании двух палат Милли Генгеша

Уважаемые члены Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана!

Уважаемые депутаты Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана!

Уважаемые члены Кабинета Министров!

Уважаемые участники заседания!

Сегодня Туркменское государство уверенно продвигается вперёд по пути масштабных реформ, что обуславливает большие задачи перед членами Халк Маслахаты. Мы должны содействовать совершенствованию законотворческой деятельности, нацеленной на политическое, экономическое и социально-культурное развитие нашей страны, способствовать эффективной реализации нашего гуманистического курса, базирующегося на принципе «Государство – для человека!» и ориентированного на планомерное улучшение жизни народа.

Исходя из этого, Халк Маслахаты должен плодотворно работать в следующих направлениях:

Защита прав и свобод граждан – ключевое направление законотворческой деятельности национального Парламента. Основной Закон нашей страны гарантирует права и свободы, которые соответствуют национальному опыту и нормам международного права. Хочу напомнить лишь несколько из них.

Согласно Конституции, каждый человек имеет право защищать свою честь и достоинство, свободу, а также свободно передвигаться и выбирать место жительства в пределах Туркменистана.

Каждому человеку гарантируется свобода мысли и слова.

Граждане Туркменистана имеют право участвовать в управлении делами общества и государства – как непосредственно, так и через своих свободно избранных представителей, а также избирать и быть избранными в органы государственной власти и местного самоуправления.

Граждане Туркменистана, в соответствии со своими способностями и профессиональной подготовкой, имеют равное право на доступ к государственной службе.

Каждый человек имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной экономической деятельности, не запрещённой законом, а также на труд, выбор профессии, род занятий и места работы по своему усмотрению, здоровые и безопасные условия труда, отдых, охрану здоровья, образование.

Каждый человек имеет право на участие в культурной жизни, свободу художественного, научного и технического творчества.

Каждый человек имеет право на благоприятную для жизни и здоровья окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии, и возмещение вреда, причинённого здоровью и имуществу в результате нарушения экологического законодательства или стихийных бедствий.

Каждый гражданин имеет право на жильё и поддержку государства в получении или приобретении благоустроенного жилого помещения и в строительстве индивидуального жилого дома, а также на социальное обеспечение.

Поэтому, члены Халк Маслахаты должны провести соответствующую работу по защите изложенных в Основном Законе прав и свобод граждан, законодательно обеспечивать гуманную политику нашего государства в этой области, а также совершенствовать и впредь законотворческую базу страны на основе норм международного права, регулирующих права человека.

В фокусе внимания членов Халк Маслахаты должна находиться правоприменительная и справедливая судебная деятельность органов адалат, внутренних дел, прокуратуры и других правоохранительных органов, которая должна вестись согласно международным нормам.

Они также должны подготовить новые законодательные акты, касающиеся гражданских, общественных и религиозных организаций, гражданского, уголовного и административного законодательства, оказывать гражданам правовую помощь и защищать их права.

Кроме того, в их деятельность входит совершенствование действующих законов и создание законодательной базы по обеспечению прав и свобод человека на международном уровне.

Работа Халк Маслахаты также должна быть сосредоточена на модернизации правовых основ органов национальной безопасности, обороны и других правоохранительных ведомств с целью законодательного укрепления функционирования государственных систем. К этому относится и безопасность здорового общества.

В Халк Маслахаты также должна осуществляться законотворческая деятельность в области государственного устройства, нормативно-правовых актов, воинской службы, мобилизации, гражданской обороны и пожарной безопасности, которая должна вбирать такие аспекты, как социальная защита военнослужащих, противодействие терроризму, торговле людьми, проведение оперативно-розыскной работы, чрезвычайные ситуации и др.

Уважаемые члены Халк Маслахаты!

Реализация ключевых векторов социально-экономического развития Туркменистана и его стратегическое преобразование, которые должны быть нацелены на укрепление и повышение экономического потенциала, обеспечение интенсивного развития государства, должны стать главным направлением работы Халк Маслахаты.

Эти меры должны предусматривать модернизацию правовых основ индустриальной, инвестиционной и инновационной деятельности, способствовать проведению эффективной бюджетной, налоговой и банковской политики, а также поддерживать малый и средний бизнес.

В целях обеспечения дальнейшего упрочения экономической мощи, процветания независимой Отчизны и её вывода на уровень развитых государств мира, а также повышения благосостояния родного народа был принят ряд программ по социально-экономическому развитию. Для успешной реализации этих программ законотворческую деятельность нужно осуществлять в русле оптимизации и дальнейшего развития нефтегазового и химического комплекса, транспортно-коммуникационной системы, строительной, потребительской и энергетической сфер.

Меджлис и Кабинет Министров Туркменистана должны совместно вести соответствующую работу по разработке и утверждению Государственного бюджета, контролировать его исполнение, реализацию инвестиционной, налоговой, банковской и торговой стратегии, обеспечивать правовые основы процесса ценообразования, укреплять правовую поддержку малого и среднего предпринимательства, а также законодательные основы собственности и деятельности предприятий.

Проводимая нами политика в области законодательной и исполнительной ветви власти предусматривает создание демократического, правового и светского государства, гуманного и справедливого общества, развивая рыночную экономику. Она укрепляет уверенность нашего народа в завтрашнем дне, приумножает его гордость и любовь к своей Отчизне. Интенсификация национальной экономики служит основой для вывода общества на качественно новую ступень развития.

Ускорение перехода на рыночные отношения, в частности, развитие высокими темпами негосударственного сектора экономики, требует динамичного и стабильного развития производства, что, в свою очередь, подразумевает стимулирование предпринимательской деятельности, активное привлечение иностранных инвестиций, внедрение новых форм и методов управления хозяйством.

К этому же относится повышение мощностей топливно-энергетического комплекса и других стратегически важных отраслей, в том числе текстильной и химической индустрии, строительной сферы, а также ускорение темпов работ по расширению транспортно-коммуникационной инфраструктуры.

Реализуя масштабные экономические реформы, мы уделяем первоочередное внимание слаженному развитию отраслей, производству сырья и выпуску готовой продукции. Исходя из этого, мы придаём огромное значение законодательному обеспечению процесса формирования индустриальных, сельскохозяйственных и иных зон в регионах нашей страны. Поэтому, мы должны на законотворческом уровне обеспечивать оптимальные условия для стимулирования создания новых рабочих мест в этих зонах, для того, чтобы население городов и этрапов могло трудиться в них. Это очень важно.

В ряду ключевых задач выступает интенсификация строительства жилых домов для обеспечения доступности населению объектов социального назначения, в особенно удовлетворения спроса нуждающихся граждан.

Развитие производственных предприятий, в том числе промышленных комплексов, является одной из главных задач, которые предусмотрены в принятых нами программах. Для этого необходимо усовершенствовать соответствующие организационные, административные, финансовые и юридические условия в целях эффективного использования сырьевых ресурсов и рабочей силы.

В данном аспекте нам следует обеспечить строительство многоэтажных жилых домов в велаятских и этрапских центрах, а также трудиться над предложениями по совершенствованию законодательства в различных областях. Наша конечная цель в данном направлении – создание в сёлах и городах благоприятных условий для жизни каждого человека.

Местные органы исполнительной власти, то есть генгеши, Меджлис Милли Генгеша Туркменистана совместно с сельской интеллигенцией – учителями, работниками системы здравоохранения, должны повышать эффективность проводимой среди населения разъяснительной и воспитательной работы, а также подготовить предложения по улучшению социально-бытовых условий жизни сельского населения, обеспечению исполнения законов и правопорядка, а также изучению проблем каждой семьи.

Как говорится в народе: «Халат, скроенный по совету, коротким не бывает». Руководствуясь этим, генгеши должны тесно взаимодействовать с членами Халк Маслахаты, согласовать каждый вопрос, советоваться при их решении, и на основе этого представить в комитеты Халк Маслахаты предложения относительно главных направлений экономического, социального и культурного развития своих территорий. Это весьма важная задача.

Члены Халк Маслахаты должны находиться в гуще общественной жизни и всех событий, регулярно встречаться и советоваться с арчинами, членами генгешей, местными передовиками труда, что, убеждён, позволит получить полезные сведения для внесения изменений в действующее законодательство, придаст активную динамику принятию новых законов и осуществляемым преобразованиям.

Поэтому комитеты Халк Маслахаты, обращаясь к соответствующим министерствам и отраслевым ведомствам, должны ставить перед ними интересующие граждан конкретные вопросы, а также добиться их своевременного и полного решения. Конечно, для нас важно согласованное взаимодействие исполнительной и законодательной власти, поскольку это должно давать хорошие для государства результаты.

Уважаемые члены Халк Маслахаты!

Совершенствование законодательства в области науки, образования, цифровой системы, культуры, туризма, спорта и молодёжной политики надлежит стать ключевым вектором работы Халк Маслахаты, который должен наладить непосредственное взаимодействие с гражданами, депутатами Меджлиса Милли Генгеша, министерствами и отраслевыми ведомствами страны, а также международными организациями.

Его члены должны активно участвовать в разработке и реализации новых концепций, государственных программ и планов, направленных на улучшение благосостояния нашего народа, а также в популяризации среди населения, особенно молодёжи, внешней и внутренней политики, национального законодательства, которые всецело призваны обеспечивать благополучие каждого человека.

Эта деятельность должна пробуждать любовь к Отчизне, обеспечивать сохранность и уважение к унаследованным от предков национальным традициям и обычаям, семейным устоям, а также быть ориентирована на достижение охраны окружающей среды, утверждение норм здорового образа жизни, повышение роли цифровой системы, борьбу с вредными привычками.

Зародившийся в глубокой древности духовный мир туркменского народа определил менталитет нации, став основой нынешнего повседневного взаимодействия в обществе. Принятые нормы и принципы дружбы и гуманизма составляют стержень наших отношений с народами планеты, приумножаясь великими целями во имя всеобщего мира. Духовное возрождение нации также вбирает в себя семейную нравственность и родственные связи. Наш народ смог сберечь семейные духовно-нравственные ценности.

Первые уроки демократии и единого правления начинаются в семье, так как это – основа туркменского общества, уникальная форма организации. В семье зарождаются многосторонние отношения и решаются разные вопросы. Поэтому, каждая семья должна быть обеспечена в материальном и духовном аспекте, нести ответственность за воспитание достойных граждан нашей страны. Чем крепче семья, тем разносторонне богато общество.

Наша задача состоит в защите и упрочении основ туркменской семьи, улучшении её материальной обеспеченности.

С учётом этого Милли Генгеш Туркменистана должен принимать самое активное участие в работе в области поддержки семьи. В первую очередь, важно полностью обеспечить трудовую занятость граждан, воспитывающих детей.

Общество – это не только орган государственной власти и управления, но и движущая сила, вбирающая различные общественные организации, которые вселяют веру в светлое будущее, реализуя пожелания и мечты наших граждан.

Поэтому, на нынешнем этапе развития страны назрела необходимость наполнить новым содержанием функцию общественных организаций, деятельность и решения которых должны соответствовать современным требованиям, доктрине и политике эпохи новых реформ. Были созданы большие возможности по консолидации усилий для их слаженной работы.

Милли Генгеш совместно с Правительством Туркменистана должен вести целенаправленную работу по защите общества и народа от пагубных привычек, популяризировать духовно-нравственные и культурные ценности, традиции и обычаи, принимать участие в воспитании граждан в духе патриотизма.

Реформирование системы образования в эпоху могущества и счастья выступает генеральным вектором нашей идеологии и политического курса, что требует основательного приведения в современное состояние законодательной базы страны, основных факторов, выступающих катализатором её интеграции в мировое пространство и повышения конкурентоспособности.

Деятельность в данном направлении напрямую связана с подготовкой опытных, высококвалифицированных специалистов во всех областях экономики, науки, технологий и культуры.

Благодаря осуществляемым в стране программным мерам были достигнуты большие успехи и вышли на высокий уровень сферы науки, образования, культуры, туризма и спорта.

В целях перевода всех сегментов экономики на «цифровые рельсы» проводится соответствующая подготовка специалистов, инкорпорирование инновационных технологий в производство.

Молодёжная политика также – одно из приоритетных направлений осуществляемой нами государственной политики, а наша основная цель состоит в обеспечении овладения молодым поколением современными знаниями, его здорового и всестороннего развития и воспитания в духе патриотизма, а также прав и социальных гарантий молодёжи.

Члены Халк Маслахаты должны провести соответствующую работу по сохранению для будущих поколений культурного наследия нашего народа, продолжить возрождение национальных духовно-культурных ценностей, традиций и обычаев, а также предпринимать необходимые меры для повышения и доведения до международных стандартов уровня знаний и общей культуры населения, по развитию родного языка.

Уважаемые члены Халк Маслахаты!

Перед новым составом Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана стоят большие задачи, касающиеся законотворческой деятельности в области охраны национальных ценностей.

Природа Туркменистана – наше национальное богатство, которое нам надлежит сохранить и донести как наследие грядущим поколениям. Наши славные предки рачительно относились к окружающей среде.

И мы должны регулярно проявлять заботу, чтобы люди осознали необходимость экологической защиты окружающей среды, закрепить в сознании населения понятие «чистая экология», формировать позицию в отношении бережного использования природных богатств нашей земли.

В этом отношении перед Милли Генгешем Туркменистана стоит задача по деятельному содействию масштабным реформам в сельском хозяйстве.

Исходя из этого, необходимо реализовать шаги по совершенствованию правовых основ сельскохозяйственного управления и проведения структурных преобразований, рациональному использованию земельных и водных ресурсов. Всё это продиктовано стремлением укрепить продовольственную независимость нашей страны.

Как известно, в данном направлении предпринимаются меры по интенсификации сельского хозяйства, проводится надлежащая работа по рациональному использованию земельных и водных ресурсов, продуманному освоению земель, качественному и своевременному проведению агротехнических мероприятий. Наращивается потенциал государственного и частного секторов в области производства продовольственной продукции, что позволит и далее расширять продовольственный рынок страны, полностью обеспечить его высококачественным продовольствием по доступной цене.

Также одним из стратегически важных направлений законотворческой деятельности Халк Маслахаты выступает развитие регионов страны.

Это подразумевает обеспечение высокого уровня прогресса сёл и городов, рационального природопользования и экологической безопасности в стране в целях бережного сохранения природы, проведение масштабной работы, касающейся вопросов сельского хозяйства, а именно земли, воды, леса, атмосферы, климата, флоры и фауны.

К этому также относится развитие земледелия, животноводства, семеноводства, селекционного и карантинного дела, перерабатывающей промышленности, правовое обеспечение дайханских объединений и хозяйств, предприятий, занимающихся сельским хозяйством и другими вопросами.

Члены Халк Маслахаты должны уделять большое внимание работе органов местной представительной власти и самоуправления. В этом контексте первоочередной задачей должны выступать совершенствование правовой базы деятельности этих органов, расширение их полномочий в перспективе, оказание им содействия. Кроме того, они должны готовить соответствующие предложения по усовершенствованию взаимодействия с другими органами власти и управления, кооперации с Правительством.

Уважаемые члены Халк Маслахаты!

Огромную роль также играет многосторонняя деятельность Халк Маслахаты в области международной политики.

Поэтому, наращивание международных отношений с различными государствами мира выступает в числе ключевых задач Халк Маслахаты, для чего необходимо обмениваться с делегациями зарубежных стран, конструктивно продолжать двустороннее партнёрство с Организацией Объединённых Наций и другими авторитетными международными структурами.

Осуществляя политику «открытых дверей», наше государство чётко проводит понятный для всех внешнеполитический курс. Правовой статус постоянного нейтралитета Туркменистана даёт нам большие преимущества для продвижения современных политических взглядов и методов в масштабах региона и всего мира, что весьма важно для консолидации усилий ради достижения взаимного доверия и понимания, а также развития культурных связей, решения общих задач на международном уровне.

Актуальным является и проведение законотворческой работы по разработке международно-правовых актов в аспекте сотрудничества с другими государствами в структуре внешней политики для обоснования и продвижения выдвигаемых нами инициатив.

Кроме того, необходимо наращивать активное взаимодействие со странами-партнёрами. Туркменистан не ограничивает ничьи интересы и, в то же время, не допускает ограничения своей независимости в какой бы то ни было области, вмешательства во внутренние дела государства, противостоит насильственному лишению свободы как фактору, противоречащему основному конституционному строю и правовому статусу нейтралитета нашей страны.

Мы исходим из коренных интересов народа, которые являются единственной опорой государственной власти и обеспечивают защищённость суверенитета.

Нам нужны партнёры, следующие принципам неприсоединения, уважающие нашу государственную независимость, в приоритете которых – равноправная и взаимовыгодная позиция.

Поэтому, нужно строго, на законодательном уровне поддерживать основы нынешней внешней политики нашего государства.

Наша стратегия ориентирована на налаживание долгосрочного сотрудничества с иностранными фирмами и компаниями. Мы и впредь на законодательной основе продолжим создавать оптимальный инвестиционный климат для зарубежных партнёров, укреплять нормативно-правовую базу, совершенствовать подготовку квалифицированных кадров и предпринимать другие меры.

Уважаемые члены Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана!

Осуществляемые нами реформы обретают широкое признание и единогласно поддерживаются нашим обществом. Сегодня туркменский народ, воодушевлённый новыми созидательными целями XXI века, стал более сплочённым.

Наш мужественный народ отчётливо понимает, что прекрасное будущее Родины зависит, в первую очередь, от неутомимого труда и созидательной энергии.

Обеспечивая приумножение духовного и образовательного потенциала нации, развивая уникальное национальное наследие в комплексе с общечеловеческими ценностями, мы добиваемся процветания родной Отчизны, превращения её в одну из развитых стран мира.

Новый состав Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана должен тесно взаимодействовать с Правительством. Как Президент Туркменистана я буду всячески содействовать в вашей работе.

Мы будем создавать все возможности для взаимосогласованной деятельности двух палат, законодательной и исполнительной власти во имя интересов государства и общества.

Решения, принимаемые на Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана, должны стать реальными нормативами, которые объединяют и воодушевляют нацию, направляет наш народ к новым высоким рубежам. А перед нашим единством нет недосягаемых целей и непосильных работ!

Желаю вам плодотворной работы! Преданно служа Отчизне, вы должны приумножать авторитет Милли Генгеша Туркменистана и славу нашего независимого государства, для чего у вас имеются все возможности и условия. Изучайте мировую практику, деятельность парламентов других государств, а мы будем содействовать вам в этом деле.

Твёрдо уверен, что вы внесёте значительный вклад в обеспечение законотворчества! Желаю вам успехов в работе!

Уважаемые члены Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана!

Уважаемые депутаты Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана!

Уважаемые члены Кабинета Министров!

Уважаемые участники заседания!

Сегодня исторический день – день, когда мы создали в нашей стране новый орган – Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана.

Новый двухпалатный законотворческий орган послужит дальнейшему развитию нашего независимого нейтрального государства, повышению уровня жизни родного народа.

Сердечно поздравляю вас с созданием в нашей стране двухпалатного законотворческого органа./// nCa, 15 апреля 2021 г.