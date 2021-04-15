Стремясь обеспечить управление Сянганом патриотами, верховный законодательный орган Китая в начале марта принял решение об улучшении избирательной системы этого региона.

Как утверждают аналитики, данное улучшение поможет устранить дефекты существующей избирательной системы и проложить путь к долгосрочному процветанию и стабильности Сянгана, а также внедрить курс “одно государство, два строя”.

Исключение мятежников и сепаратистов из правительства в качестве меры для защиты устойчивого развития и интересов народа, а также в целях обеспечения того, чтобы страной или городом управляли только патриоты, является обычной практикой почти для всех стран мира.

Любая страна ожидает от своих государственных служащих проявления патриотизма. Западные государства не являются исключением, хотя некоторые из них обвиняют Китай за реализацию принципа “Сянганом управляют патриоты”.

Ниже приведены некоторые факты о том, как страны, обвиняющие Китай, применяют тот же принцип о “патриотическом управлении” в целях защиты своей национальной безопасности.

США

◆ Патриотизм является критерием для всех госслужащих. Если люди не являются лояльными, то им прямо запрещается занимать государственные должности. Американское законодательство четко определяет основные обязанности на госслужбе, и первым из его общих принципов является клятва на верность Конституции и законам США.

◆ Согласно американским законам, если то или иное лицо выступает за свержение конституционного строя, участвует в забастовках против правительства США или принимает участие организации такой деятельности, то данное лицо не будет допущено к работе в правительстве.

◆ Палата представителей и Сенат Конгресса США имеют независимые комитеты по этике, которые отвечают за мониторинг и расследование того, были ли члены Конгресса нелояльны к государству.

◆ Согласно положениям Статьи VI Конституции США, члены Конгресса США и все исполнительные и судебные должностные лица правительства и штатов обязаны поддерживать Конституцию путем принятия присяги или торжественного заявления.

Великобритания

◆ В Великобритании выдвигают четкие требования к лояльности госслужащих. В целях борьбы с такими преступлениями, как сепаратизм, подрывная деятельность, сговор с внешними силами, разглашение государственной тайны, а также для обеспечения лояльности народа к стране и защиты национальной безопасности в Соединенном Королевстве приняли ряд законов, включая Закон об измене 1351 года, Закон о государственной измене 1848 года и Закон о государственной тайне 1989 года. Эти законы в равной степени распространяются и на госслужащих.

◆ В Кодексе поведения членов парламента говорится, что “члены обязаны быть верными и нести истинную верность Ее Величеству Королеве, ее наследникам и преемникам”, “члены обязаны действовать в интересах нации в целом”.

◆ Британская система принесения присяги включает ряд актов, которые охватывают широкий круг населения. Несколько законов содержат требования к госслужащим принимать присягу, включая присягу на верность, официальную присягу и судебную клятву. Местные чиновники также обязаны приносить присягу.

Германия

◆ Согласно Основному закону Германии и Федеральному закону о гражданской службе, если госслужащие занимаются деятельностью, нарушающей основной порядок свободы и демократии, определенный Конституцией, или участвуют в деятельности, угрожающей существованию или безопасности ФРГ, то они считаются не выполнившими свои обязанности.

◆ Согласно Статье 64 Федерального закона о гражданской службе, государственные служащие должны принести присягу на защиту Основного Закона /Конституции Германии/ и всех законов, действующих в стране, и добросовестно выполнять свои обязанности.

Франция

◆ В Конституции подчеркивается, что Франция должна быть неделимой Республикой. Ни одна часть народа, ни один человек не может присваивать себе осуществление национального суверенитета.

◆ В Разделе IV Уголовного кодекса Франции перечисляются различные преступления против нации, страны и мира, включая преступления против институтов Республики или территориальной целостности государства, нарушение общественного порядка, измену, шпионаж и др. В этом разделе также перечислены соответствующие наказания.

Канада

◆ Кодекс ценностей и этики в государственном секторе, обнародованный правительством в 2003 году, возлагает на госслужащих обязанность проявлять лояльность и запрещает им публично критиковать канадское правительство. Любое нарушение может привести к увольнению.

◆ Конституционный закон 1867 года предусматривает, что каждый член Сената или Палаты общин Канады, прежде чем занять свое Место, должен взять и подписаться перед Генералом-губернатором или уполномоченным им Лицом. Члены законодательных органов провинций должны пройти аналогичную процедуру перед Вице-губернатором провинции или уполномоченным им Лицом.

Австралия

◆ Согласно Конституции Австралийского Союза, любое лицо, которое признало верность, подчинение или приверженность иностранной державе, является подданным или гражданином или имеет права или привилегии подданного или гражданина иностранной державы; или было обвинено в государственной измене, осуждено и приговорено или подлежит осуждению за любое преступление, наказуемое по закону Союза или Государства тюремным заключением на один год или более, не может быть избрано или заседать в качестве сенатора или члена Палаты представителей.

◆ Согласно Конституции Австралийского Союза, каждый сенатор или член Палаты представителей, прежде чем занять свое место, должен принести и подписать перед Генерал-губернатором или уполномоченным им лицом присягу или торжественное заявление о верности в форме, изложенной в приложении к Конституции. ///Посольство КНР в Туркменистане – источник материала: Агентство “Синьхуа”.