Petronas Turkmenistan объявляет о запуске верхней части буровой платформы Garagol DenizPetronas

Туркменбаши, Туркменистан – Компания PETRONAS Carigali (Turkmenistan) Sdn. Bhd., (PC(T)SB), дочерняя компания PETRONAS International Corporation Ltd (PICL), объявила об отправке 10 апреля верхней части буровой платформы Garagol Deniz (GDDP-A) на месторождение «Гарагол-Дениз Западный» в Блоке 1 Туркменского сектора Каспийского моря.

Верхней части платформы потребовалось примерно 16 часов, чтобы пройти 80-мильный морской путь к месту назначения.

Генеральный директор PC(T)SB Руслан Бин Абдул Гани отметил: «Отплытие (платформы) является важной вехой для PETRONAS и «Туркменгаза», поскольку мы продолжаем демонстрировать нашу приверженность развитию нефтегазового сектора Туркменистана. Этот успех объясняется самоотверженностью команды проекта и поддержкой «Туркменгаза», компании ILK Insaat Taahut San. Ve Tic. A.S и всеми соответствующими структурами».

«Мы ожидаем первую нефть с месторождения «Гарагол-Дениз Западный» в августе 2021 года с целевым уровнем добычи 6700 баррелей в сутки, которая будет поставляться на газоперерабатывающую установку и береговой газовый терминал на экспорт», – добавил он.

Платформа GDDP-A – это беспилотная нефтедобывающая буровая платформа, верхняя часть которой весит 3919,1 метрической тонны. Она была спроектирована и строилась в течение почти восьми лет. Первая резка стали состоялась во втором квартале 2013 года, и проект дважды приостанавливался из-за состояния рынка и мировой пандемии COVID-19.

Компания PETRONAS Carigali (Turkmenistan) Sdn. Bhd. разрабатывает месторождение «Гарагол-Дениз Западный» в рамках Контракта о разделе продукции, подписанного с Правительством Туркменистана в 1996 году.

На Киянлыйском заводе в честь отплытия платформы состоялась церемония перерезания ленточки с участием представителей Государственных концернов “Туркменгаз” и “Туркменнебит”, Института “Небитгазылмытаслама”, Санитарно-эпидемиологических служб города Туркменбаши, Государственного миграционного управления города Туркменбаши, Службы «Туркменстандартлары», хякимлика Туркменбашинского этрапа, Международного морского порта Туркменистана, ряда ведомств Балканского велаята, а также представителей СМИ. /// nCa, 13 апреля 2021 года (в сотрудничестве с Turkmenistan Stakeholders Management & Administration, PETRONAS Carigali (Turkmenistan) Sdn Bhd)

С фотографиями и видеороликом, посвящёнными данному событию можно ознакомиться здесь: https://orient.tm/novaya-burovaya-platforma-petronas-otpravilas-k-mestu-raboty-foto-video-orient/