Турция – Безопасный Туризм

Посольство Турции в Туркменистане провело презентацию и прием 12 апреля 2021 года в преддверии начала Недели туризма 16-22 апреля 2021 года.

Глава дипмиссии Турции в Ашхабаде рассказал об основных особенностях программы безопасного туризма, разработанной министерством туризма и культуры его страны в партнерстве с заинтересованными отраслевыми сторонами.

Безопасный туризм – это комплексная программа, которая сделала Турцию четвертой по посещаемости страной в мире в 2020 году. Каждый шаг программы нацелен на обеспечение безопасности от Covid-19 при сохранении эффективности.

Тестовые центры расположены во многих местах, включая аэропорты. Отели и другие учреждения, обслуживающие туристов, при соответствии руководящим принципам и рекомендациям получают сертификат безопасного туризма.

Предусмотрен также пакет медицинского страхования, который можно приобрести вместе с авиабилетом, у туроператоров или в аэропортах перед пунктом паспортного контроля.

Страховой пакет также доступен онлайн – www.covidinsurance4turkey.com – www.tga.gov.tr

Более подробную информацию о безопасном туризме можно найти здесь – https://safetourismturkiye.com/

/// nCa, 13 апреля 2021 года

Несколько фотографий с мероприятия: