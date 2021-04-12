Ставропольские бизнесмены намерены расширить экспорт на рынок Туркменистана

Эльвира Кадырова

В министерстве экономического развития Ставропольского края прошло онлайн-совещание «Час с Торгпредом» в Туркменистане. В нем приняли участие более 30 ставропольских экспортеров, планирующих работу на рынке страны, сообщает Министерство Экономического развития Ставропольского Края.

По словам торгового представителя РФ в Туркменистане Александра Елизарова приоритетными направлениями развития внешнеэкономических отношений с Туркменистаном является экспорт продовольственных товаров, азотных и смешанных удобрений, высокотехнологичной и инновационной продукции.

Он рассказал об особенностях ведения бизнеса в Туркменистане, процедурах осуществления государственных закупок, принципах работы с торговыми сетями и дистрибьюторами.

Ставропольские предприниматели презентовали свои товары – это продукция агропромышленной и перерабатывающей промышленности, IT-услуги, инновационное оборудование для общепита и промышленных предприятий и, конечно, ставшую визитной карточкой Ставрополья – минеральную воду.

Было отмечено, что за 2020 год Ставропольский край экспортировал в Туркменистан товаров почти на 3 млн. долларов США.

По итогам встречи Торговое представительство выразило готовность оказать содействие в поиске партнеров для ставропольских компаний. /// nCa, 12 апреля 2021 г.