Конкурс Франкофонии в Туркменистане – лучшие из лучших награждены ценными призами

Эльвира Кадырова

По заведенной традиции ежегодно по случаю Международного дня Франкофонии ашхабадский Французский институт при посольстве Франции в Туркменистане проводит конкурсы.

По программе нынешнего года в формате онлайн состоялось три конкурса, объединенный темой «Женщины Франкофонии». Имена победителей были объявлены в ходе специальной онлайн-церемонии 3 апреля, в которой также приняли участие Посол Франции и преподаватели факультетов французского языка Государственного Университета им. Махтумкули и Института мировых языков им. Азади.

Итак, победители конкурсов и призы:

Конкурс рисунков, предназначенный для детей, изучающих французский язык. (Жюри: Кристин Веган – представителя ЮНИСЕФ в Туркменистане, Гуля Курбанова – художница и организатор ярмарок Арт Базар, Рита Фарес – преподаватель младших классов во французской школе Буиг и Люк Бекер, представитель компании CIFAL)

1ый приз: Ходжиева Лика, 13 лет – профессиональный iPad

2ой приз: Байрамова Акгозель, 10 лет – сумки марки Wenger

3ий приз: Широва Тылла, 8 лет – подарочные купоны от кафе-булочной La Tartine и салона красоты Dessange.

Конкурс сочинения, предназначенный для подростков и взрослых, изучающих французский язык. (Жюри: Иван Сержефф – заместитель Посла Франции, Бабамурад Янгибаев – переводчик Посольства Франции, Рашид Бушиба – преподаватель французского языка во французской школе Буиг и Ромэн Гуверэ – директор Французского института в Туркменистане.)

1ый приз: Мырадов Шукургельды, школа No 2, с его поэтическим франко-туркменским диалогом.Он выиграл ноутбук марки DELL.

2ой приз: Батырова Шемшат – волонтёр Французского института в Туркменистане – французские духи

3ий приз: Аманова Мерджен – преподаватель французского языка в Институте мировых языков им. Азади.

Конкурс песни, снятой на видео, предназначенный для подростков и взрослых, изучающих французский язык. (Жюри: Изабель Гинель – Посол Франции, Александр Фару – представитель компании VINCI Construction, Фабрис Видаль – директор французской школы Буиг и дирижёр Рассул Клычев).

1ый приз: Иргашева Азиза с песней «Si on te demande» певицы Amel Bent. Она выиграла профессиональный MacBook.

2ой приз: Краснокутская Кристина – ученица Французского института в Туркменистане – смарт часы

3ий приз: Атаева Айлара – студентка Института мировых языков им. Азади – подарочные купоны от кафе-булочной La Tartine и салона красоты Dessange.

Спонсорами призового фонда стали компании VINCI Construction, Bouygues Turkmen, магазины Swissbes, Boutique de Paris, салон красоты Dessange, кафе-булочная La Tartine и Посольство Канады в Анкаре.

20 марта под эгидой Международной организации Франкофонии во всём мире отмечают

Международный день Франкофонии. На сегодняшний день на французском языке говорят 300 миллионов человек по всей планете. Также французский язык занимает первое место по демографическому развитию.///nCa, 12 апреля 2021 (в сотрудничестве с Французским Институтом в Туркменистане)