В Казахстане открылся крупнейший в Центральной Азии туристический комплекс

Эльвира Кадырова

На прошлой неделе в казахстанском городе Туркестан открылся крупнейший в Центральной Азии многофункциональный туристический комплекс «Керуен-сарай».

Как сообщается в релизе пресс-службы Премьер-министра Казахстана, инвестиционный проект реализован компанией «Turkistan Tourism City». Строительство комплекса велось чуть более года.

Площадь комплекса составляет в 20,5 га в буферной зоне культурного заповедника «Азрет-Султан» напротив мавзолея Ходжи Ахмеда Яссави.

Дизайнерский ландшафт комплекса позволят буквально совершить временное путешествие и оказаться на улице торговцев и ремесленников времен Шелкового пути. Общую картину восточного города дополняют «летучий театр», амфитеатр для проведения конного шоу, базар, а также современные торговые ряды, бутики, отели и рестораны, СПА и фитнес-центр, кинотеатр, семейно-развлекательный центр.

Казахстан

Все объекты соединяет водный канал, на котором будет проводиться театрализованное шоу на воде «Парад лодок».

По замыслу проекта, «Керуен-сарай» не имеет аналогов в Центральной Азии и призван стать главным центром туристического притяжения после мавзолея Ходжи Ахмеда Яссави. /// nCa, 12 апреля 2021