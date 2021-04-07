Посол Турции провел прием по случаю завершения работы генерального директора Туркмено-Турецкого банка

Во вторник, 6 апреля 2021 года, посол Турции Тоган Орал провел прощальный прием по случаю завершения деятельности в Туркменистане Генерального директора Туркмено-Турецкого коммерческого банка Казима Гюндогара.

Число приглашенных было ограничено из-за требований социального дистанцирования.

Благодаря энергичному руководству Гюндогара и в равной степени благодаря профессиональной команде Туркмено-Турецкий банк обрел и продолжает удерживать лидирующие позиции в коммерческом банковском секторе Туркменистана.

Банк является совместным предприятием 50/50 между турецким банком “Зираат” и туркменским “Дайханбанком”.

Банк предлагает широкий спектр услуг, включая кредиты на различные цели, ипотеку и микрокредиты. Также данное финансовое учреждение выпускает местные банковские карты и кредитные карты Visa и MasterCard.

Кроме того, банк обеспечивает ряд онлайн-решений для управления счетами и платежами.

Гюндогар придерживался осторожного, но оптимистичного подхода при добавлении новых продуктов и услуг в портфель банка.

Его сменил другой компетентный банкир, Мустафа Сарикуш. /// nCa, 7 апреля 2021 года

Несколько фотографий с мероприятия: