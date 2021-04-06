В Узбекистане построят крупнейшую в Центральной Азии ветровую электростанцию

Эльвира Кадырова

На прошлой неделе министерство энергетики Узбекистана и компания Masdar (ОАЭ) заключили соглашение об увеличении мощности реализуемого проекта по ветряным электростанциям в Узбекистане до 1,5 ГВт.

По словам министра энергетики Узбекистана Алишера Султанова, ветропарк станет крупнейшим объектом такого рода в регионе Центральной Азии. Более того, это еще один шаг Узбекистана на пути к цели по доведению доли энергии, вырабатываемой за счет силы ветра, до 3ГВт к 2030 году. В целом в указанный период доля ВИЭ в энергетическом миксе должна составить 25%.

Как известно, проект по разработке, строительству и эксплуатации ветряной электростанции мощностью 500 мегаватт (МВт), второго масштабного проекта в области чистой энергии в стране и был запущен в Узбекистане в 2020 году. Прогнозируется, что проект привлечет в экономику страны инвестиции в размере свыше 600 млн.долл. США. С подписанием нового соглашения проектная мощность ветропарка, который будет расположен в Зарафшанском районе Навоийской области, возросла до 1,5 ГВт.

ВЭС в Зарафшане мощностью 500 МВт будет запущена в эксплуатацию к концу 2024 года. Этого объема электроэнергии будет достаточно для снабжения 500 000 домохозяйств. Это также поможет предотвратить выброс в атмосферу до 1,1 млн. тонн углекислого газа в год.

На сегодняшний день доля «зеленой энергии» в энергопроизводстве стран Центральной Азии все еще не столь велика. Но амбициозные планы и задачи по задействованию имеющегося потенциала в регионе изменяют ситуацию в сторону прогресса. 5,5% мирового потенциала в гидроэнергетике приходится на Таджикистан и Кыргызстан, палящее солнце одарило Казахстан, Узбекистан и Туркменистан 3000-3600 часами солнечной радиации в год, a потенциал ветроэнергетики в Казахстане превышает 1,8 трлн. кВтч в год.

К настоящему времени в Казахстане работает свыше 100 энергогенерирующих объектов общей установленной мощностью 1 634,7 МВт (по данным за 2020 г). При этом выработка электрической энергии объектами ВИЭ за 2020 год в стране по сравнению с 2019 годом увеличилась на 74%

В Туркменистане также предпринимаются шаги по созданию объектов возобновляемой энергетики. Самый крупный и старейший «представитель» альтернативной энергетики в богатой углеводородами стране – это Гиндыкушская ГЭС мощностью 1,2 МВт, построенная еще в эпоху царской России. На нынешнем этапе в Туркменистане принята Национальная стратегия по развитию возобновляемой энергетики на период до 2030 года. А в начале прошлого года солнечные системы электроснабжения общей электрической мощностью 10 кВт сменили дизельные генераторы в трех населенных пунктах в центре Каракумской пустыне. В планах – построить солнечную электростанцию мощностью 10МВт на побережье озера Алтын Асыр в Каракумах, где будет сформирован новый населённый пункт.

В Кыргызстане и Таджикистане главный источник энергии – это гидроэнергетика. Однако, обе страны сталкиваются с проблемой сокращения водных ресурсов, что актуализирует необходимость диверсификации источников энергогенерации.

Между тем, размышления о развитии альтернативной энергетики в Центральной Азии порой вызывает скептические мнения среди экспертов. Ведь проекты возобновляемой энергетики – достаточно капиталоемкие и имеют длительный срок окупаемости. В результате тарифы на электроэнергию из ВИЭ для конечного потребителя могут оказаться непосильно высокими, либо государственный бюджет должен предусмотреть механизм субсидирования. И все же, промышленное развитие, демографический рост в регионе, диктующий свои правила глобальный тренд на устойчивое развитие и минимизацию последствий климатических изменений, и, как следствие растущее энергопотребление, могут подтолкнуть энергетические системы центральноазиатских стран к более активному освоению зеленых ресурсов, которыми так щедро их наградила природа. /// nCa, 6 апреля 2021