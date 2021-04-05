Китай совершенствует Основной закон Гонконга

Китай вносит поправки в приложения к Основному закону для улучшения избирательной системы Гонконга

Высший законодательный орган Китая во вторник [30 марта] принял пакет законодательных изменений, направленных на улучшение избирательной системы Гонконга.

Поправки к Приложению I и Приложению II к Основному закону Специального административного района Гонконг (САРГ) были приняты на заседании Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) единогласным голосованием всех 167 присутствовавших членов комитета.

Поправки касаются метода выбора главы исполнительной власти города, метода формирования легислатуры города и процедур голосования.

«Ключевая мысль, лежащая в основе этого институционального дизайна, заключается в том, что члены легислатуры, введенные Избирательным комитетом, будут представлять общие интересы гонконгского общества. Те же, кто будут введены функциональными округами, будут представлять интересы различных секторов. Те, кто введены географическими округами посредством прямых выборов, будут представлять интересы их избирательных округов», — сказал Дэн Чжунхуа, заместитель директора по делам Гонконга и Макао в Государственном совете.

В последние годы Районные Советы серьезно отклонились от своих функций и характера, предписанных Основным законом, который предусматривает, что районные советы являются “районными организациями, которые не являются органами политической власти” и могут “консультироваться правительством области по вопросам районного управления и другим вопросам”, пояснил Дэн.

Финансируемые правительством, районные советы должны сосредоточиться на содействии благосостоянию низовых общин, предоставлять ценные и конструктивные предложения правительству САРГ и работать в качестве моста, соединяющего правительство с простыми людьми, добавил Дэн.

Это делается для того, чтобы обеспечить соответствие кандидатов не только общим квалификационным требованиям, но и юридическим требованиям и условиям соблюдения Основного закона и присяги на верность САРГ, с тем чтобы в полной мере реализовать принцип “патриотов, управляющих Гонконгом”, сказал Дэн.

Совершенствование избирательной системы САРГ имеет важное политическое, конституционное и правовое значение

Китайские законодатели во вторник единогласно приняли поправки к Приложению I и Приложению II к Основному закону Специального административного района Гонконг (САРГ).

Чжан Юн, заместитель главы Комиссии по законодательным вопросам Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), заявил, что принятие закона знаменует успешное завершение законодательной работы Всекитайского Собрания народных представителей и его Постоянного комитета, реализовавших конституционные права на национальном уровне для улучшения избирательной системы САРГ посредством “принятия решений и внесения поправок.”

Он добавил, что это решение имеет важное политическое, конституционное и правовое значение.

«Мы должны придерживаться фундаментального консенсуса принципа «Одна страна, две системы», укрепить основы конституционного строя САРГ, устранить лазейки в избирательной системе, чтобы обеспечить патриотическое управление регионом, повысить эффективность управления САРГ и постепенно и упорядоченно развивать демократию в регионе», – сказал Чжан.

Он также представил в интервью пять основных аспектов поправок.

Во-первых, реконструировать Избирательную комиссию, уточнить такие вопросы, как ее численность, состав, срок полномочий и квалификация ее членов, а также еще больше расширить представительство Избирательной комиссии.

Во-вторых, определить подсекторы, распределение членов избирательных комиссий по различным подсекторам внутри каждого из пяти секторов, а также способ введения членов избирательных комиссий. Поправка направлена на то, чтобы сделать Избирательный комитет более представительным, с тем чтобы еще больше повысить сбалансированное участие всех слоев гонконгского общества.

В-третьих, улучшить и расширить роль Избирательного комитета для улучшения отношений между исполнительной и законодательной властью и более эффективного содействия системе исполнительной власти.

В-четвертых, обозначить избирательные системы главы исполнительной власти и Законодательного совета. Избирательная система главы исполнительной власти в основном сохраняется. Вносятся коррективы в механизмы выдвижения кандидатов, чтобы пост главы исполнительной власти занимали только убежденные патриоты. Усовершенствовать избирательную систему Законодательного Совета, чтобы лучше сбалансировать общие интересы гонконгского общества, интересы различных секторов и округов.

В-пятых, создать Комитет по проверке правомочности кандидатов для обеспечения принципа «Гонконгом управляют патриоты», и предотвращение проникновения антикитайских дестабилизирующих элементов в орган власти САРГ. /// nCa, 5 апреля 2021 года (в сотрудничестве с Посольством Китая в Ашхабаде – Источник материала: Синьхуа)