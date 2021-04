Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств

Туркменский лидер принял участие в Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств

Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов по приглашению первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, Почётного председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств Нурсултана Назарбаева в качестве почётного гостя принял участие в неофициальном Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета), проведённом по цифровой системе.

Напомним, что эта международная организация была создана в октябре 2009 года. В настоящее время членами Тюркского совета являются Азербайджанская Республика, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Узбекистан и Турецкая Республика. Статус наблюдателя в данной организации имеет Венгрия.

Последовательно претворяя в жизнь внешнеполитический курс, базирующийся на принципах позитивного нейтралитета, миролюбия и конструктивного международного сотрудничества, Туркменистан успешно развивает отношения дружбы, добрососедства и широкого взаимовыгодного партнёрства – как в двустороннем, так и в многостороннем формате.

Одним из наглядных примеров тому является плодотворное взаимодействие с тюркоязычными странами, с народами которых туркменский народ объединяет общность исторических корней, культурных и духовных традиций, уходящих вглубь тысячелетий. В современную эпоху эти добрые традиции получили новое продолжение и наполнение, обусловив благоприятные предпосылки для дальнейшей активизации разнопланового сотрудничества, в основе которого – добрая воля, внушительный потенциал и общее стремление к прогрессу и процветанию.

Примечательно, что глава Туркменистана уже неоднократно принимал участие в проводимых на высшем уровне форумах Тюркского совета. Это на деле подтверждает инициативную позицию нашей страны в вопросах взаимодействия с региональными и международными структурами, оптимальной реализации имеющихся возможностей для наращивания эффективных торгово-экономических и гуманитарно-культурных связей на обширном географическом пространстве, которое занимают тюркоязычные государства на Евразийском континенте.

В нынешнем Саммите приняли участие Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, первый Президент Республики Казахстан – Елбасы, Почётный председатель Совета сотрудничества тюркоязычных государств Нурсултан Назарбаев, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев.

На повестку дня форума были вынесены вопросы расширения и укрепления многопланового межгосударственного партнёрства, отвечающего интересам общего благополучия и устойчивого развития.

Речь Президента Гурбангулы Бердымухамедова была заслушана участниками Саммита с большой заинтересованностью и вниманием.

В своих выступлениях главы государств-участников форума отметили значение Саммита в контексте активизации сотрудничества между странами региона, обмена опытом, озвучили важные инициативы по вопросам, связанным с обеспечением всеобщей безопасности и стабильности, устойчивого развития экономик стран-партнёров.

Участники Саммита выразили заинтересованность тюркских государств в расширении многовекторного взаимодействия с географически выгодно расположенным в Центральной Азии Туркменистаном, зарекомендовавшим себя надёжным и ответственным партнёром.

/// TDH, 31 марта [сокращенно]

Выступление Президента Туркменистана на Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств

Выступление Президента Туркменистана на Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств

Уважаемые главы тюркоязычных государств!

Прежде всего, искренне благодарю вас за стремление к наращиванию дружественного сотрудничества с Туркменистаном, оказываемую поддержку нашей стране на международной арене, в частности, в рамках Организации Объединённых Наций, а также за регулярное содействие в реализации её миролюбивого внешнеполитического курса, опирающегося на продуманную внутреннюю политику.

Это явление, характерное для наших народов, их национального менталитета, зиждется на принципах дружбы, братства, взаимопомощи и солидарности.

Пользуясь этой возможностью, хочу отдельно поблагодарить Его Превосходительство, первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, Почётного председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств, господина Назарбаева Нурсултана Абишевича за оказанное высокое уважение – приглашение на нынешний международный форум в качестве почётного гостя.

Кроме того, выражаю признательность за созданные оптимальные условия для проведения нынешнего Саммита, призванного и далее развивать дружественные связи и взаимовыгодное партнёрство между тюркоязычными странами!

Уважаемые главы государств!

На повестку дня нынешнего Саммита, который имеет огромное значение в деле вывода на новые рубежи отношений между нашими странами, вынесены важные темы по определению векторов скоординированной и комплексной деятельности тюркоязычных государств.

В частности, на форуме обсуждаются актуальные проблемы настоящей и долгосрочной перспективы, а также рассматривается ряд важных организационных вопросов. Уверен, что принятые по итогам встречи решения станут положительными для всех сторон.

Как известно, Туркменистан выдвинул значимые инициативы по актуальным проблемам повестки дня международной политики, в том числе в области обеспечения глобальной и энергетической безопасности, развития транспортной сферы, охраны окружающей среды, интенсификации торгово-экономических связей и других. Наше государство весьма ответственно относится к практической реализации этих предложений в мировом масштабе.

Поэтому, на нынешнем Саммите хочу с огромным уважением акцентировать ваше внимание на некоторых вопросах международной значимости.

Во-первых, одной из неотложных задач нашего времени выступает обеспечение глобальной энергобезопасности.

Понимая необходимость равноправного и справедливого пользования мировыми энергоресурсами, Туркменистан выступает за формирование надёжной и стабильной системы их поставок на мировые рынки, учитывающей интересы соответствующих сторон.

В этом контексте наша страна предложила в рамках международных организаций, особенно на уровне Организации Объединённых Наций, наладить переговорные процессы по глобальной энергетической безопасности.

Соответствующие резолюции, разработанные в этой области, обрели большую поддержку Генеральной Ассамблеи ООН.

Мы приглашаем заинтересованные в создании системы всеобщей энергобезопасности страны принять активное участие в этом деле.

Туркменистан намерен и впредь продолжать прилагать усилия в данном направлении. Поэтому наша страна будет вести конструктивное международное сотрудничество по выводу нефтегазовых ресурсов и электроэнергии на мировые рынки, которое, уверен, будет очень выгодным для всех стран, в том числе для тюркоязычных государств.

Во-вторых, сегодня транспортно-коммуникационная сфера является одной из стратегических областей экономики. Наши страны обладают колоссальным потенциалом для совместной реализации мер, дающих положительный результат.

Туркменистаном предприняты шаги по модернизации собственной современной транспортно-коммуникационной системы и формированию международных транспортно-транзитных коридоров международного и регионального уровней, которые, мы убеждены, позволят консолидировать усилия международного сообщества.

До этого Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций по инициативе Туркменистана и при поддержке стран-участниц нынешнего Саммита приняла три резолюции в области развития всех видов транспорта. В целях перевода в практическую плоскость этих ориентированных на конструктивность международных документов сегодня проводится большая работа по созданию глобальных транспортно-транзитных коридоров.

Уверен, что братские тюркоязычные государства примут активное участие в совместной работе, направленной на дальнейшее развитие систем международного транспортного обеспечения.

В-третьих, одним из приоритетов международной деятельности Туркменистана выступает сфера экологии и защита окружающей среды, что в нынешнее время является актуальной проблемой общества и жизни. Что касается региона Центральной Азии, то здесь первоочередное внимание вызывает непростая ситуация с Аральским морем.

Эта экологическая катастрофа напрямую влияет на жизнь и здоровье народов, проживающих в регионе Арала и других странах. Поэтому ликвидация этого бедствия и его негативного воздействия носит экстренный характер.

Свою деятельность в области экологии и защиты окружающей среды Туркменистан ведёт активно, на глобальном уровне. Наша страна выступила автором Резолюции Генеральной Ассамблеи «О сотрудничестве между Организацией Объединённых Наций и Международным фондом спасения Арала», а также выдвинула инициативу о разработке Специальной программы Организации Объединённых Наций для стран бассейна Аральского моря. В настоящее время Туркменистан тесно сотрудничает в этой области с мировым сообществом, в первую очередь, с Организацией Объединённых Наций.

Убеждён, что эти необходимые меры будут способствовать дальнейшему наращиванию взаимодействия между нашими странами, а также призываю все стороны к активному участию в реализации вышеуказанных документов!

В этой связи твёрдо уверен, что цель проводимой работы в вышеупомянутых трёх направлениях и стратегических векторах международного партнёрства найдёт отражение в документах, нацеленных на развитие отношений между тюркоязычными странами!

Уважаемые главы государств!

Огромная роль в дружественных и братских отношениях между нашими странами отводится культуре, науке и образованию, что мы неизменно подчёркиваем. Так как единое духовно-культурное наследие и общие ценности служат прочным фундаментом для упрочения и расширения связей между нашими странами.

Поэтому считаю целесообразным расширить спектр программ и проектов, осуществляемых в рамках ТЮРКСОЙ, являющейся международной организацией по культуре и искусству тюркских народов.

Предлагаю в этом контексте провести соответствующую работу для распространения и мировой популяризации произведений наших известных поэтов и прозаиков, выдающихся деятелей культуры и искусства.

В настоящее время мы приступили к подготовке празднования в 2024 году 300-летия выдающегося туркменского поэта-классика Махтумкули Фраги. В этой работе мы придаём огромное значение международному сотрудничеству, в частности, совместной деятельности с тюркоязычными государствами.

В то же время, твёрдо уверен в необходимости дальнейшей интенсификации взаимодействия наших стран в сфере культуры.

Уважаемые главы государств!

Хочу заострить ваше внимание на ещё одном важном вопросе. Как известно, сегодня весь мир переживает весьма нелёгкое испытание: вот уже более года над всеми странами нависла серьёзная угроза – пандемия коронавируса нового типа, для преодоления которой необходимы огромные усилия всего мирового сообщества.

Туркменистан в числе первых предпринял комплексные меры по предотвращению проникновения на свою территорию COVID-19.

Вместе с тем, наша страна выдвинула международные инициативы, нацеленные на выработку совместных и согласованных решений по противодействию распространения этой инфекции, а также активно участвовала в проведении конкретных целевых мер на пространстве региона.

Наряду с этим, Туркменистан выступает сторонником консолидации усилий и потенциала всех стран в борьбе с современными вызовами и угрозами. Можно отметить, что наши государства накопили определённый опыт в совместной работе в этом направлении.

Хочу подчеркнуть, что будет весьма правильным, если в перспективе медицинские учреждения и научно-исследовательские институты наших стран плечом к плечу совместно с мировым сообществом будут вести работу по борьбе с пандемией коронавируса.

Уважаемые главы государств!

В заключение выражаю твёрдую уверенность, что нынешний Саммит и рассмотренные в ходе него вопросы будут содействовать дальнейшему наращиванию равноправного и взаимовыгодного партнёрства, а также дружественных и братских отношений между нашими странами и народами!

Большое спасибо за внимание./// nCa, 1 апреля

Туркестанская декларация Неформального саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств

(на англ.яз)

Turkistan Declaration of the Informal Summit of the Cooperation Council of Turkic Speaking States

The Informal Summit of the Cooperation Council of Turkic Speaking States (hereinafter referred to as the Turkic Council) was held via videoconference on 31 March 2021 on the theme of “Turkistan – A Spiritual Capital of the Turkic World”.

The meeting was presided over by H.E. Kassym-Jomart Tokayev, President of the Republic of Kazakhstan, and attended by H.E. Nursultan Nazarbayev, First President of the Republic of Kazakhstan – Elbasy and the Honorary Chairman of the Turkic Council, H.E. Ilham Aliyev, President of the Republic of Azerbaijan, H.E. Sadyr Zhaparov, President of the Kyrgyz Republic, H.E. Recep Tayyip Erdoğan, President of the Republic of Turkey, H.E. Shavkat Mirziyoyev, President of the Republic of Uzbekistan, H.E. Gurbanguly Berdimuhamedov, President of Turkmenistan, and H.E. Viktor Orbán, Prime Minister of Hungary as well as H.E. Baghdad Amreyev Secretary General of the Turkic Council.

The Heads of States of the Turkic Council,

Celebrating Nowruz, a holiday which welcomes the vernal equinox and symbolizes the renewal of nature and the beginning of new life;

Congratulating the upcoming 30th anniversary of the restoration of the independence of the Republic of Azerbaijan, the Republic of Kazakhstan, the Kyrgyz Republic, the Republic of Uzbekistan and Turkmenistan; and expressing gratitude to the Republic of Turkey for immediate recognition of independence of the Turkic Speaking States in 1991;

Highlighting the remarkable political and socio-economic progress that the Turkic Speaking States achieved during the last decades and highly valuing the evolution of multilateral relations in the Turkic World and expressing their strong commitment to further deepening cooperation among the Turkic States;

Commending the liberation of territories of the Republic of Azerbaijan from military occupation and welcoming the end of the Armenia-Azerbaijan conflict;

Reiterating their determination to lay down long-term vision and goals for closer cooperation and enhanced solidarity in the Turkic World and to shape the strategic orientation;

Emphasizing the valuable achievements of the Turkic Council since its inception and reaffirming the intention to enhance its role in ensuring cooperative and coordinated action in the Turkic World and further promoting the values and interests of the Turkic World in the regional and international arena;

Underlining the significance of the multilateral economic cooperation as a tool for contribution to the peace, stability, security and prosperity for the benefit of their peoples;

Acknowledging the spiritual significance of the city of Turkistan in bringing peoples together from across the wider Turkic World;

Praising the heritage of Kozha Akhmet Yasavi as a great inspirational figure, who founded Turkic school of Islamic morality and exerted a powerful influence on the development of philosophy across the Turkic World;

Expressing the importance of continuation of holding consultations on regional and international issues affecting the interests of the Turkic World in order to develop a consolidated position of the Member States of the Organization on them in line with the Nakhchivan Agreement on the Establishment of the Cooperation Council of Turkic Speaking States.

Declared that they:

Proclaimed the city of Turkistan as a Spiritual Capital of the Turkic World. Agreed that other prominent ancient cities of the Turkic World might be accorded with similar statuses on a rotating basis in the future; and instructed the Secretariat to prepare a regulation on this matter in cooperation with the Member States to be adopted by the Council of Foreign Ministers (CFM) prior to the 8th Turkic Council Summit in Turkey; Supported the initiative of H.E. Nursultan Nazarbayev, First President of the Republic of Kazakhstan – Elbasy and the Honorary Chairman of the Turkic Council to change the name of the Turkic Council and instructed the Foreign Ministers and the Secretariat to prepare the relevant documents to lay the basis for this decision at the 8th Summit of the Turkic Council envisaged to be held in the fall of 2021 in the Republic of Turkey; Commended the Secretariat for the preparation of the initial drafts of the “Turkic World Vision -2040” and “Turkic Council Strategy 2020-2025”, and instructed the relevant authorities of the Member States to work with the Secretariat to prepare them for the possible approval in line with their respective national procedures at the next Summit in Turkey; Expressed solidarity with the Government and the People of Azerbaijan in their effort to rehabilitate, rebuild and reintegrate conflict-affected territories and supported the normalization of relations between Armenia and Azerbaijan on the basis of mutual recognition of and respect for each other’s sovereignty, territorial integrity and inviolability of internationally recognized borders; Stressed the importance of the economic outlook for enabling the Turkic Council to set more ambitious and achievable goals, undertake and effectively implement regional projects of strategic importance, in particular in the field of transport, customs, energy and infrastructure; Noting the great merits of the famous poet and statesman Mir Alisher Navoi in the eye of the Turkic people, who made a great contribution to the development of the literature, art, social-economic, scientific and cultural life of the Turkic world, as well as in connection with the wide celebration of his 580th anniversary this year, agreed to establish the Alisher Navoi International Prize within the Turkic Council; Instructed the relevant authorities of the Member States to hold in collaboration with the Turkic Cooperation Organizations coordinated events for celebration of the 1005th anniversary of Zhusup Balasagyn, 880th anniversary of Nizami Ganjavi, the year of Yunus Emre and the Turkish language, the 580th anniversary of Alisher Navoi, 175th anniversary of Zhambyl Zhabayev, 155th anniversary of Alikhan Bokeikhan, and the 120th anniversary of Huseyin Karasaev, prominent poets, philosophers and statesmen of the Turkic World who made significant contributions to the development of literature, art, science and culture of the Turkic World; Commended the significant achievements in the activities of the Secretariat of the Turkic Council since the last Summit.

The Heads of States express profound thanks to H.E. Nursultan Nazarbayev, First President of the Republic of Kazakhstan – Elbasy and the Honorary Chairman of the Turkic Council for initiating the Turkistan Informal Summit and H.E. Kassym-Jomart Tokayev, President of the Republic of Kazakhstan for steering the deliberations at this meeting to a successful conclusion.

Adopted on 31 March 2021 at the videoconference in the Azerbaijani, Kazakh, Kyrgyz, Turkish and Uzbek languages. /// Turkic Council, 31 марта

Отчет составлен nCa, 1 апреля 2021