Создан Благотворительный фонд имени Гурбангулы Бердымухамедова

В Туркменистане создан Благотворительный фонд помощи детям, нуждающимся в опеке. Об этом решении было объявлено в понедельник, 29 марта, в ходе онлайн-заседания кабинета министров, проведенного президентом Бердымухамедовым.

Президент высказался о целесообразности создания фонда, посредством которого туркменские граждане и иностранные могут делать пожертвования в благородное дело.

По предложению ряда вице-премьеров и председателя парламента фонд был назван именем Гурбангулы Бердымухамедова.

Средства Фонда в первую очередь будут направлены на оказание детям платных медицинских и образовательных услуг, предоставление им возможностей для полноценного отдыха, а также на другие нужды.

Банковский счет фонда открыт в Центральном банке Туркменистана (390101101).

Номера счетов Благотворительного фонда Гурбангулы Бердымухамедова в национальной валюте – 23205934110100100000000, в американских долларах – 23205840110100200000000, в евро – 23205978110100300000000.

Фонд будет выступать в качестве юридического лица. Его штаб-квартира расположится в здании Международного конгресс-центра Туркменистана на проспекте Чандыбиль.

Полное название фонда – Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.

Президент Бердымухамедов заявил, что первым сделает пожертвование в фонд из собственных доходов./// nCa, 30 марта 2021 г.