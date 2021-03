Дипломатический корпус отметил праздник Наурыз

Ашхабад, 19 марта 2021 года – На площадке Регионального центра ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии прошло празднование весеннего праздника Наурыз.

В мероприятии приняли участие главы дипломатического корпуса, аккредитованного в Ашхабаде, а также сотрудники Центра.

Организаторы в лице Посольств Казахстана, Азербайджана, Афганистана, Ирана, Пакистана, Таджикистана, Турции и Узбекистана представили гостям праздничные поделки и традиционные сувениры, блюда национальной кухни, музыканты сопровождали выставку национальными музыкальными мотивами Туркменистана и стран-организаторов.

/// nCa, 24 March 2021 (in cooperation with Embassy of Kazakhstan in Ashgabat)

Some pictures from the event: