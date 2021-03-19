Взгляд на Китай сквозь золотые высказывания – 2-й выпуск

Цянь Найчэн, Посол Китая в Туркменистане

По мере того, как Китай вступает в новый этап развития, реформа также сталкивается с новыми задачами. Мы предпримем больше мер и с большей решимостью устраним глубоко укоренившиеся структурные и институциональные барьеры для продвижения модернизации системы и потенциала государственного управления.

Становление строя более зрелым и более доработанным является динамичным процессом. Таким же динамичным является и процесс модернизации потенциала управления, этого нельзя достичь одним шагом и не возможно осуществить раз и навсегда. Цели, которые мы выдвигаем в отношении построения государственного строя и системы государственного управления, должны идти в ногу со временем и вместе с развитием практики. Мы не должны их идеализировать и стремиться к быстрому успеху, также не должны быть слепо самодовольными и останавливаться в своём развитии.

Постоянное представление коренных интересов самых широких народных масс, обеспечение положения народа как хозяина страны, воплощение его общей воли и защита его законных прав и интересов, являются сущностным атрибутом государственного строя и системы государственного управления Китая, а также сутью их эффективного функционирования и жизнеспособности.

Чтобы продвинуть модернизацию системы и потенциала государственного управления, мы должны полностью понять и осознать общую цель всестороннего углубления реформ. Это одно целое из двух составляющих, то есть улучшение и развитие социалистического строя с китайской спецификой, содействие модернизации системы и потенциала государственного управления. Наш курс – это путь социализма с китайской спецификой.

4-й пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Китая 19-го созыва системно подвёл итоги достижений развития и значительных преимуществ государственного строя и системы государственного управления Китая, чтобы содействовать укреплению уверенности всей партии и многонационального народа в собственном строе и в большей степени демонстрировать многосторонние значительные преимущества государственного строя и системы государственного управления Китая. Долгосрочное сохранение и постоянное усиление этих преимуществ является направлением наших усилий по сохранению и совершенствованию социалистического строя с китайской спецификой, а также по продвижению модернизации системы государственного управления и способов управления в новую эпоху.

В практической работе мы должны отвести важное место приверженности и совершенствованию коренных, основных и других важных институтов, которые служат опорой социалистического строя с китайской спецификой, сосредоточиться на укреплении фундаментов, продвижении преимуществ, восполнении недостатков, усилении слабых звеньев, чтобы формировать законченную, научно обоснованную, нормативную и эффективно функционирующую институциональную систему.

Мы должны не только сохранять и укреплять государственный строй и систему государственного управления Китая, которые были проверены на долгосрочной практике, но также улучшать и развивать их, продолжать лучше преобразовывать наши институциональные преимущества в эффективность государственного управления.

Мы никогда не отталкиваем какой-либо чужой опыт государственного управления, который полезен для развития и прогресса Китая. Более того, твёрдо защищая позицию сохранения собственного опыта и перенимая чужой опыт в свою пользу, мы берём лучшее и отбрасываем шелуху.

Чтобы улучшить и развить государственный строй и систему государственного управления Китая, нам необходимо настойчиво исходить из реалий и ситуации в стране, с учётом не только долгосрочного исторического наследия, но также накопленного опыта пройденного пути и принципов, сформированных партией и народом в ходе строительства государственного строя и системы государственного управления. Мы не можем слепо копировать модели строя других стран.