Вакцины от COVID-19 китайского производства доставлены в Туркменистан

6 марта 2021 года, партия вакцин от COVID-19, предоставленная Правительством Китая Туркменистану была доставлена в город Туркменабад. Чрезвычайный и полномочный Посол КНР в Туркменистане Цянь Найчэн и представители Министерства иностранных дел, Министерства здравоохранения и медицинской промышленности, а также Хякимлика Лебапского велаята встречали вакцины в аэропорту.

Цянь Найчэн отметил, что в качестве страны, которая первой встал на борьбу с эпидемией, Китай в кратчайшие сроки взял её под контроль на своей территории и первым начал международное сотрудничество в борьбе с эпидемией. Китай также находится в первом ряду стран мира по разработке вакцин, практическими действиями реализовывал концепцию Сообщества единой судьбы человечества и продемонстрировал ответственный подход к своим обязательствам в качестве крупной страны.

Китайская сторона активно выполняет торжественное обещание Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина о том, чтобы сделать вакцины доступными всему миру. Китай уже предоставил Программе по вакцинации от COVID-19 (COVAX) и многим странам вакцины, и таким образом внёс достойный вклад в дело обеспечения доступности вакцинации.

С начала возникновения эпидемии, в духе взаимной помощи и поддержки друг другу Китай и Туркменистан развивают тесное сотрудничество в областях профилактики эпидемии. В этот раз, преодолев различные реальные трудности, Китай приоритетно предоставляет Туркменистану партию вакцин от COVID-19, что служит ещё одним ярким примером китайско-туркменского сообщества единой судьбы.

Эпидемия еще не отступила и китайская сторона готова вместе с туркменской стороной, объединив свои усилия, продолжать содействовать строительству Сообщества единой судьбы человечества, а также вывести китайско-туркменские отношения на новый уровень.

Представители туркменской стороны поблагодарили китайскую сторону за предоставленные вакцины от COVID-19 и отметили, что туркменская сторона тщательно следит за результатами, достигнутыми китайской стороной в борьбе с эпидемией. Китайские вакцины от COVID-19 являются безопасными и надежными, уже получили высокую оценку от международного сообщества.

Туркменская сторона выразила уверенность, что китайские вакцины обязательно помогут Туркменистану лучше предотвращать эпидемию и обеспечивать здоровье своего народа./// nCa, 9 марта 2021 (в сотрудничестве с Посольством КНР в Туркменистане)