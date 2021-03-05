Туркменистан принял председательство в ОЭС

Новости и комментарий nCa

14-й саммит глав государств ОЭС (Организация экономического сотрудничества) состоялся 4 марта 2021 года в онлайн-формате. В ходе саммита, прошедшего под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, председательство в ОЭС было передано Туркменистану.

В саммите приняли участие Президент Афганистана Ашраф Гани, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Ирана Хасан Роухани, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызской Республики Садыр Джапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Премьер-министр Пакистана Имран Хан и Генеральный секретарь ОЭС д-р Хади Сулейманпур.

К участию в саммите также были приглашены Генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев, Генеральный секретарь Энергетической хартии Урбан Руснак и другие.

Основное внимание было уделено содействию торгово-экономическому и энергетическому сотрудничеству посредством совместных инициатив по подключению в условиях ограничительных условий, созданных пандемией.

Туркменистан предложил провести следующий (15-й) саммит ОЭС в Ашхабаде 28 ноября 2021 года. В третий раз Туркменистан примет у себя саммит глав государств ОЭС. Ранее Ашхабад был местом проведения 4-го саммита 14 мая 1996 года и внеочередного саммита 14 мая 1997 года.

Туркменистан является членом ОЭС с 1992 года. Это региональное объединение было создано в 1985 году Пакистаном, Ираном и Турцией с целью более тесного партнерства в сферах экономики и торговли. С 1992 года ОЭС получила качественно новый импульс в связи со вступлением в нее 7 стран – Туркменистана, Азербайджана, Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Дата расширения Организации до ее нынешнего состава – 28 ноября – отмечается как День ОЭС.

Выступление Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на Саммите Организации экономического сотрудничества

Уважаемый господин Председатель!

Уважаемые главы государств!

Уважаемый Генеральный секретарь!

Прежде всего, хочу поблагодарить Президента Турецкой Республики – уважаемого Реджепа Тайипа Эрдогана, за организацию нынешнего Саммита, а также подчеркнуть и выразить благодарность за успешное и плодотворное председательство Турции в Организации экономического сотрудничества.

Уважаемые главы государств!

Туркменистан рассматривает нынешнее заседание в качестве важного этапа в деятельности нашей Организации в контексте оценки и анализа пройденного пути и определения перспектив на будущее. Полагаю, в целом работу Организации экономического сотрудничества (ОЭС) мы можем характеризовать как интенсивную, положительно влияющую на региональное сотрудничество.

Сегодня ОЭС – признанная в мире крупная и авторитетная международная структура, за годы деятельности которой были заключены различные соглашения между её членами и приняты решения по приоритетным вопросам межгосударственного партнёрства.

Была проделана большая работа по подготовке жизнеспособной стратегии, ориентированной на задействование совместного колоссального потенциала для взаимовыгодного и социально-экономического развития.

Начата реализация ряда совместных проектов, среди которых, хочу особо выделить проекты в транспортно-коммуникационной сфере, играющей сегодня ключевую роль в экономической жизни региона. Страны-участницы Организации также продолжают принимать меры для эффективного развития торгово-экономических и инвестиционных отношений в регионе.

Последовательное и чёткое следование принципам и целям, заложенным около тридцати лет назад в основу нашей Организации, является важнейшим условием её деятельности. С той поры в Организацию экономического сотрудничества были приняты новые члены и сформировался её нынешний состав. Рассматривая ОЭС как механизм экономического взаимодействия, я имею ввиду, что она сохранила свободный от какой-либо политической конъюнктуры курс, расширила контакты с внешним миром.

Также и в настоящее время, наращивая сотрудничество с другими международными организациями и многочисленными странами, ОЭС энергично выходит за рамки региона.

Все эти результаты мы, как страны-члены, можем отнести к совместно накопленному позитивному опыту. Однако время не стоит на месте. Оно требует разработки новых подходов к работе Организации с учётом современных факторов, тенденций в мировой экономике и векторов деятельности в регионе. В этом контексте на ОЭС возлагаются большие задачи, соответствующие её специфике и уникальной геоэкономической роли.

Здесь хочу подчеркнуть консолидирующую суть ОЭС как формы экономического взаимодействия государств, объединённых географически, исторически, традиционными обычаями и ценностями.

На основании наших естественных преимуществ и общих интересов полагаю правильным называть её реальной структурой для осуществления совместных проектов.

Исходя из этого, мы считаем, что главной задачей ОЭС на сегодня выступает обеспечение устойчивого развития в регионе посредством экономических ресурсов, создание возможностей для широкоформатного конструктивного сотрудничества во имя мира и процветания. Так как ОЭС обладает необходимыми возможностями не только для адекватного участия в глобальных и региональных экономических процессах, но и для активного влияния на их развитие.

В этом Туркменистан видит своё предстоящее председательство в ОЭС. Выражаю огромную благодарность государствам-членам за доверие, оказанное нашей стране. Мы расцениваем председательство как ответственную и высокую миссию и приложим все усилия, чтобы оно было успешным, плодотворным и послужило интересам участников.

Теперь ознакомлю вас с приоритетными направлениями в период председательства Туркменистана в Организации.

В качестве стратегической задачи мы рассматриваем содействие расширению комплексных возможностей партнёрства в рамках ОЭС в экономической, торговой, индустриальной, энергетической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах.

Мы планируем вести с партнёрами конкретную работу над созданием условий для дальнейшей активизации торгово-экономических отношений между нашими странами, нацелены на увеличение объёма и диверсификацию товарооборота.

Для этого Туркменистан предлагает приступить к работе над созданием экономических маршрутов в регионе ОЭС, которые мы расцениваем в качестве основной стабильной системы, обеспечивающей перемещение товаров и услуг, освоение инвестиций. В качестве ключевых аспектов направлений экономики мы видим промышленную кооперацию, консолидацию производственного и технологического потенциала, реализацию крупных совместных инфраструктурных проектов.

Очевидно, что ключевую роль в достижении целей экономического развития стран-членов ОЭС, их полноценного участия в современных процессах, будет играть транспортно-коммуникационная сфера.

Так как мы рассматриваем пространство ОЭС в качестве системы оптимальных, рентабельных и высокотехнологичных транспортно-коммуникационных узлов и маршрутов на Евразийском континенте.

В этом направлении наши страны успешно реализовали ряд проектов. В качестве наиболее новых тому примеров можно привести запуск в январе текущего года линии электропередачи по маршруту Керки (Туркменистан) – Шибарган (Афганистан), открытие 30-километровой железнодорожной ветки между станциями «Акина» – «Андхой» в Афганистане, ввод в эксплуатацию международной линии оптико-волоконной связи по маршруту Имамназар (Туркменистан) – Акина (Афганистан), а также Серхетабат (Туркменистан) – Тургунди (Афганистан).

Мы предлагаем рассмотреть осуществление подобных грандиозных и многосторонних проектов в различных сферах с участием других стран ОЭС.

Особую актуальность обрело создание транспортных коридоров и логистических центров. Исходя из этого, уверен в необходимости кардинальной интенсификации проектных работ ОЭС и продвижения наиболее перспективных моделей и направлений в данной области.

Наряду с этим, мы призываем сфокусироваться на комбинированных транзитных транспортных коридорах по маршруту «Восток-Запад», от Азиатско-Тихоокеанского региона к европейской части континента, в сторону Ближнего Востока.

Также мы предлагаем расширить взаимодействие в регионе Каспийского моря, так как четыре из пяти прикаспийских стран являются членами ОЭС. С учётом этого, мы должны активно продвигаться через Каспий в западном и северном направлениях, выйти к портам Чёрного и Балтийского морей.

В качестве ключевой задачи также рассматриваем создание энергетических кластеров на пространстве ОЭС, диверсификацию поставок энергоресурсов с участием наших государств. В настоящее время Туркменистан совместно с партнёрами осуществляет строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, который является примером оптимального и взаимовыгодного сотрудничества.

Плодотворная работа также проводится по реализации проектов поставок электроэнергии по маршрутам «Туркменистан-Узбекистан- Таджикистан-Афганистан-Пакистан» и «Туркменистан-Афганистан-Пакистан».

Однако, убеждён в необходимости для нас дополнительных энергетических маршрутов, как внутри региона ОЭС, так и выходящих за его пределы.

В этом контексте полагаю, мы можем наладить целевые контакты между нашей Организацией и другими межгосударственными формированиями на континенте, такими как Шанхайская организация сотрудничества, Евразийский экономический союз, Содружество Независимых Государств, стратегические интересы которых могли бы на взаимовыгодной и равноправной основе совпадать с интересами ОЭС.

Хочу отдельно подчеркнуть, что Туркменистан придаёт огромное значение процессу восстановления экономики Афганистана как ключевого фактора утверждения прочного мира и согласия на афганской земле. Мы оказываем помощь и продолжим помогать этой братской стране в восстановлении экономики, строительстве систем энергоснабжения, транспорта и связи, объектов социального назначения. В тесном вовлечении Афганистана в региональное и континентальное экономическое сотрудничество, как участника значимых совместных проектов в промышленной, энергетической сфере, транспортно-коммуникационной и логистической области, мы видим для него стратегическую возможность с большой перспективой.

Как председатель в ОЭС, Туркменистан нацелен на активное содействие расширению отношений в области культуры, спорта, образования, молодёжной политики, туризма, намерен следовать общности нравственных ценностей, объединяющих наши народы и государства узами дружбы и братства. В этой связи предлагаем уделить отдельное внимание сотрудничеству по линии науки и медицины, обмену опытом и знаниями в борьбе с пандемией коронавируса.

Уважаемые участники Саммита!

Туркменистан расценивает деятельность ОЭС в качестве одного из факторов эффективного прогресса региона, видит в ней большой перспективный потенциал для осуществления национальных программ экономического развития членов Организации.

Вместе с тем, нашей общей задачей мы считаем эффективное задействование потенциала ОЭС для благополучия и процветания государств и народов, мира и прогресса в регионе. Как председатель ОЭС Туркменистан приложит все усилия для достижения этих целей.

В завершение выступления предлагаю провести следующий Саммит глав государств-членов ОЭС в Ашхабаде 28 ноября 2021 года – в День Организации экономического сотрудничества, а также всем вам, уважаемые коллеги, – прибыть с визитом в столицу Туркменистана для участия в работе этого Саммита.

Об ОЭС

Тут можно наблюдать некоторое мимолетное сходство с Фениксом, мифической птицей древнегреческого фольклора, которая возникает из пепла своего предшественника.

В 1964 году Иран, Пакистан и Турция создали организацию регионального сотрудничества в целях развития. Она также называлась Организацией регионального сотрудничества и развития (ORCD). Ее целью было социально-экономическое развитие государств-членов. Эта структура не могла функционировать по разным причинам и была распущена в 1979 году.

В 1985 году она была возрождена теми же странами – основателями – Ираном, Пакистаном и Турцией – и получила название ОЭС (Организация экономического сотрудничества).

После распада Советского Союза в 1992 году к ОЭС присоединились семь новых государств: Афганистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан.

Главная цель ОЭС – укрепление сотрудничества между государствами-членами в целях развития и поощрения торговых и инвестиционных возможностей с конечной целью создания единого рынка товаров и услуг в сопредельной ОЭС зоне и установление прочных связей с соседними странами и регионами. ОЭС некоторые черты ЕС и АСЕАН.

Секретариат ОЭС и отдел культуры находятся в Иране, экономическое бюро – в Турции, а научное бюро – в Пакистане. Официальным языком ОЭС является английский.

Общая площадь государств-членов ОЭС составляет почти 8 миллионов квадратных километров. Население ОЭС-зоны насчитывает более 528 миллионов человек. Совокупный ВВП государств ОЭС составляет около 6,5 трлн долл. ВВП на душу населения составляет 13000 долларов США.

Статус наблюдателей в ОЭС имеют Организация исламского сотрудничества (ОИС), Тюркский совет, Энергетическая хартия и Северный Кипр.

В структуру ОЭС входят Совет министров, Совет постоянных представителей, Совет регионального планирования и Генеральный секретариат.

При Генеральном секретариате (ГС) действует шесть директоратов: Директорат ОЭС по промышленности и сельскому хозяйству, Директорат ОЭС по торговле и инвестициям, Директорат ОЭС по энергетике, минеральным ресурсам и окружающей среде, Директорат ОЭС по транспорту и коммуникациям, Директорат ОЭС по экономическим исследованиям и статистике и Директорат ОЭС по проектным исследованиям и разработкам.

Деятельность ОЭС осуществляется через директораты под руководством Генерального секретаря и его заместителей, которые рассматривают и разрабатывают проекты и программы в следующих областях:

Торговля и инвестиции

Транспорт и телекоммуникации

Энергетика, полезные ископаемые и окружающая среда

Сельское хозяйство, промышленность и туризм

Человеческие ресурсы и устойчивое развитие

Проектные и экономические исследования и статистика

Саммиты и генеральные секретари

В ОЭС-хабе также есть ОЭС-Торгово-промышленная палата, ОЭС-Страховая компания, ОЭС-Консалтинговая и Инжиниринговая компания, ОЭС-Банк торговли и развития, ОЭС-Культурный институт (ECI), ОЭС-Высшие аудиторские учреждения, ОЭС-Культурный институт, ОЭС-Научный фонд, ОЭС-Образовательный институт, ОЭС-Координационный блок по контролю над наркотиками, ОЭС-Блок содействия торговле, ОЭС-Почта, ОЭС-Судоходная компания и ОЭС-Региональный центр управления рисками стихийных бедствий.

Вот интересная диаграмма, которая показывает, что все члены 8 региональных организаций также являются членами ОИК:

Официальный вебсайт ОЭС: http://www.eco.int/

Комментарий nCa – Тарик Саиди

ОЭС – идея, опередившая свое время. Теперь время пришло.

Была политическая воля и ясность цели, но чего не хватало, так это связующей инфраструктуры, как физической, так и мягкой. Жесткая или физическая инфраструктура включает в себя железнодорожные линии, дороги, аэропорты, морские порты и т. Д. Мягкая инфраструктура – это гармонизация тарифов и упрощение таможенных и транзитных процедур для ускорения движения грузов.

После нескольких десятилетий внутреннего развития в каждом из государств ОЭС железнодорожное сообщение теперь доступно во всех направлениях, как внутри пространства ОЭС, так и с соседними странами и регионами. Дороги в гораздо лучшем состоянии, и продолжается их модернизация. Упрощаются процедуры для быстрого перемещения легальных грузов, не допускается перемещение запрещенных товаров.

Китайская инициатива BRI (Belt and Road Initiative), поскольку она охватывает одно и то же пространство и маршруты в ОЭС-зоне, служит стимулом для достижения целей ОЭС. Концепция универсальной связности Китая полностью соответствует национальным интересам каждого государства-члена ОЭС. Она поощряет консолидацию транспорта и транзита в массовом масштабе, тем самым позволяя каждой стране получать полную прибыль от своих инвестиций в инфраструктуру.

Говоря языком строительной инженерии, прочность на растяжение тогда не была достаточной, чтобы выдержать вес целей ОЭС, но теперь организация обладает мощью, чтобы может полностью соответствовать совместным инициативам.

Все цели ОЭС, даже те, которые кажутся несвязанными, такие как культура и образование, зависят от надежных и эффективных вариантов подключения. Если посмотреть с другой стороны, то связь является необходимым условием для достижения всех целей ОЭС, где конечной задачей является общее и устойчивое процветание.

Как уже стало очевидным на протяжении многих лет, Туркменистан возглавляет процесс налаживания транспортных коммуникаций во всем регионе. При этом Туркменистан создал некий микс идеи транспортной соединенности с энергетикой, сформировав новую концепцию связности.

Было бы целесообразно рассмотреть идею создания бюро по взаимосвязанности в ОЭС со штаб квартирой этого структурного подразделения Ашхабаде. Эту идею стоит изучить во время председательства Туркменистана и обсудить на саммите в ноябре 2021 года. /// nCa, 5 марта 2021 года