В Ашхабаде отмечен Национальный День Сил безопасности и обороны Афганистана

1 марта 2021 года в Посольстве Исламской Республики Афганистан в Ашхабаде состоялось мероприятие по случаю Национального дня Сил безопасности и обороны Афганистана (ANSDF) с участием начальника Административного управления Министерства обороны Туркменистана полковника Мухаммета Эсенова в качестве главного гостя. Также на мероприятии присутствовали военные атташе и заместители военных атташе зарубежных посольств, заместители руководителей центров РЦПДЦА и ОБСЕ в Ашхабаде.

Приветствуя собравшихся, советник и Временный поверенный в делах посольства г-н Ахмад Тарик Нурзаде подчеркнул усилия и жертвы афганских сил в борьбе с глобальным терроризмом во имя обеспечения безопасности, мира и стабильности в Афганистане.

По словам дипломата, в настоящее время Афганистан ведет борьбу с 20 террористическими группировками. «Это означает, что мы сражаемся и жертвуем собой во имя региона и всего мира», – добавил он.

Г-н Нурзаде также проинформировал участников о последних событиях в области мирных переговоров.

Военный атташе посольства полковник Наджибулла Зульфикар рассказал о развитии и возможностях Национальных сил Афганистана.

Мероприятие продолжилось видеосюжетом о деятельности и военных операциях ANSDF. /// Посольство Афганистана в Ашхабаде, 1 марта 2021 года