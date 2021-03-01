В Ашхабаде состоялась Церемония открытия выставки японских кукол Японского Фонда, организованная Посольством Японии в Туркменистане

Посольство Японии в Туркменистане организовало выставку японских кукол Японского Фонда в Музее изобразительных искусств Туркменистана в г. Ашхабаде. Это четвертая выставка в Туркменистане в рамках данного проекта, и на этот раз были выставлены японские куклы, которые имеют глубокие корни в японской культуре и истории.

Открытие состоялось в Музее изобразительных искусств Туркменистана сегодня, 26 февраля, и продлится до среды, 10 марта. Мы надеемся, что местные студенты, изучающие японский язык, и многие жители г. Ашхабада познакомятся с японской культурой.

На данной выставке выставлено 67 кукол, представляющих историческую глубину и широкий спектр моделирования японских кукол и их культуры, которые развивались в японской истории и фольклоре, фокусируясь на четырех разделах, таких как «Секку-нингё» (куклы для молитвы о росте детей), используемых для сезонных празднований, «Нингё как изобразительное искусство» для любования куклами, которые были сделаны с использованием различных техник и стилей, «Нингё как народное искусство», где основное внимание уделяется характерным куклам каждого региона и простой красоте и «Распространение культуры нингё», где охватывается разнообразие кукол.

Приветственная Речь Посла Японии в Туркменистане во время Церемонии открытия выставки

Уважаемый Директор Музея изобразительных искусств Туркменистана г-н ОРАЗОВ, дамы и господа,

Меня зовут ЯМАМОТО. Я прибыл в Туркменистан в качестве Посола Японии в октябре прошлого года. Прежде всего позвольте мне выразить большую благодарность за то, что вы посетили Церемонию открытия выставки японских кукол.

Я очень рад, что в такой сложной ситуации, связанной с всемирной пандемией COVID-19 мы можем провести здесь выставку японских кукол, которые являются традиционной японской культурой. Пользуясь этим случаем, хотелось бы поблагодарить Министерство иностранных дел, Министерство культуры Туркменистана, а также руководство и сотрудников музея, за их содействие в проведении данного культурного мероприятия.

До сегодняшнего дня наше Посольство проводило различные мероприятия для распространения японской культуры в Туркменистане, такие как ознакомление с японской кухней, фестиваль японских фильмов, демонстрации Икебана, Чайной церемонии и Кимоно. В этом году Туркменистан отметит свое 30-летие независимости, а следующий год будет важным годом для наших стран в связи с 30-летним юбилеем установления дипломатических отношений между Японией и Туркменистаном. В таких важных моментах мы намерены еще больше активизировать такие культурные обмены, которые способствуют взаимопониманию между народами Японии и Туркменистана.

На данной выставке выставлено 67 нингё – японских кукол и через четыре раздела вы сможете ознакомиться с исторической глубиной и широким спектром моделирования японских кукол и их культуры, которые развивались в японской истории и фольклоре.

Первый – это раздел «Нингё для молитвы о росте детей», используемых для сезонных празднований, второй – это раздел «Нингё как изобразительное искусство» для любования куклами, которые были сделаны с использованием различных техник и стилей, третий – это раздел «Нингё как народное искусство», где основное внимание уделяется характерным куклам каждого региона и простой красоте и, четвертый – раздел «Распространение культуры нингё», который охватывает разнообразие кукол.

Как раз третьего марта в Японии отмечают день девочек куклами «Хина Нингё». Вы можете посмотреть их в первом отделе. Данная выставка пройдет с сегодняшнего дня по 9 марта, поэтому мы были бы благодарны, если бы вы рассказали о ней своим родственникам и друзьям, тем самым как можно больше людей побывали здесь.

В заключении, хотелось бы выразить надежду на то, что через наше мероприятие ваш интерес к японской культуре и традиции еще больше повыситься и углубиться. Спасибо за внимание.

/// nCa, 1 марта 2021 г. (в сотрудничестве с Посольством Японии в Туркменистане)