Исследовательский доклад разоблачает обвинение США в адрес Китая в геноциде

Исследовательский отчет, опубликованный порталом The Gray Zone решительно развенчал обвинения Госдепартамента США в адрес Китая в геноциде мусульманского уйгурского населения в провинции Синьцзян.

Авторами доклада выступают Гарет Портер и Макс Блюменталь, оба журналисты с безупречной репутацией и авторы нескольких книг.

Полный текст их статьи опубликован здесь: https://thegrayzone.com/2021/02/18/us-media-reports-chinese-genocide-relied-on-fraudulent-far-right-researcher/

Обвинения в геноциде, озвученные администрацией Трампа и повторенные администрацией Байдена, основаны на работе правого религиозного экстремиста Адриана Зенца.

Портер и Блюменталь показали в своем отчете, что “исследование” Зенца построено на вопиющем злоупотреблении данными и откровенной лжи.

Обвинение правительства США в адрес Китая в геноциде исходит из одного источника: июньской статьи 2020 года Адриана Зенца, правого немецкого исследователя, связанного с фондом Victims of Communism Memorial и неоконсервативным Джеймстаунским фондом в Вашингтоне, округ Колумбия.

В статьях Ассошиэйтед Пресс, Си-Эн-ЭН и Би-би-си также опирающихся на статью Зенца, утверждается, что падение рождаемости уйгуров и применение мер контроля рождаемости в уйгурских уездах Синьцзянского региона являются доказательством политики “демографического геноцида”, пишут Портер и Блюменталь.

Однако, из нескольких графиков, приведенных в отчете Портера и Блюменталя достаточно даже одного, чтобы опровергнуть утверждения Зенца:

Эта диаграмма взята из статьи Зенца. Согласно диаграмме, в течение 2005-2015 годов темпы роста уйгурского населения более чем в два раза превышали темпы роста ханьского населения.

И официальные китайские цифры, и данные, приведенные Зенцем, указывают на то, что уйгурское население в Синьцзяне значительно увеличилось в период с 2010 по 2018 год.

Кроме того, общепризнанно, что политика “одного ребенка”, реализуемая в Китае, в отношении к уйгурам, проводилась в несколько «мягкой» форме. Городским жителям-уйгурам разрешалось иметь двоих, а сельским – троих детей в течение всего периода действия этой политики.

Лайл Гольдштейн, специалист по Китаю и профессор-исследователь в отделе стратегических и оперативных исследований Военно-морского колледжа, сказал The Grayzone, что маркировка Зенцем китайского подхода к уйгурам как «демографический геноцид» нелепа «до такой степени, что оскорбляет тех, кто потерял родственников в Холокосте». ///nCa, 1 марта 2021 г.