Президент Бердымухамедов выступил с ежегодным посланием к парламенту

Репортаж nCa

Президент Туркменистана традиционно выступает в начале года с двумя важными посланиями – на расширенном заседании кабинета министров и в парламенте. Эти выступления подводят итоги за предыдущий год и служат дорожной картой на текущий.

25 февраля 2021 года Президент Бердымухамедов встретился с парламентариями и выступил с ежегодным посланием. Заседание было проведено во Дворце Рухыет в целях обеспечения соблюдения требований социального дистанцирования в качестве профилактической меры против инфекционных заболеваний.

Краткое содержание выступления Президента:

Президент высоко оценил работу Меджлиса за прошедший год и отметил, что в связи с нынешними и потенциальными вызовами, вытекающими из ряда факторов, возникла необходимость пересмотра большинства ключевых законов Туркменистана.

Основная идея высказываний президента заключалась в том, что многие законодательные документы не соответствуют требованиям времени, и по причине меняющейся ситуации создаются препятствия для их реализации. Кроме того, есть области, где стране нужно двигаться быстрее, и в то же время заботиться об интересах экономики и нации. Это влечет за собой пересмотр некоторых законов и разработку некоторых новых законопроектов.

Президент отметил: «Сегодня мир преображается стремительными темпами. Почти каждую неделю возникают новые вопросы, требующие экстренного решения. Человечество переживает глобальный спад из-за пандемии коронавируса, которая стала самой большой катастрофой за последнее столетие».

«Ежемесячный ущерб, который пандемия наносит мировой экономике, составляет около 400 миллиардов долларов США. На сегодняшний день по всему миру потеряно 500 миллионов рабочих мест. Кроме того, крайнюю тревогу вызывает ухудшение экологической ситуации в регионе и на планете», – добавил он.

Президент подчеркнул необходимость пересмотра или полного пересмотра следующих законов:

Свод законов, регулирующих стимулирование экспорта и импортозамещение;

Законы, касающиеся эффективного использования государственных средств, инвестиционной деятельности и финансовых рынков;

Законы, охватывающие цифровую экономику, включая цифровые системы, развитие информационно-коммуникационных систем, повышение качества и надежности информационных услуг, полномасштабное использование интеллектуального потенциала человека;

Законы, описывающие правовые условия привлечения инвестиций, систему регистрации предприятий, стимулирующие создание совместных предприятий, оснащенных передовыми технологиями и выпускающих конкурентоспособную продукцию, а также расширяющие международные торгово-экономических связей – в частности закон “О государственной регистрации юридических лиц”

Законы, связанные с созданием свободных экономических зон и обеспечением их эффектвного функционирования.

В сфере прав и свобод граждан – Кодекс Туркменистана “Об административных правонарушениях”

Подготовка новой редакции Арбитражного процессуального кодекса

Принятие в новой редакции Законов Туркменистана «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения», «О предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Законы о гендерном равенстве и правах женщин

Законы об охране и охране здоровья, в том числе связанные с определением правовых, организационных, экономических и социальных основ профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний;

Пересмотр Трудового кодекса Туркменистана в целях усиления социальной защиты граждан, обеспечения их конституционных прав на труд, здоровые и безопасные условия труда, совершенстсования трудовых отношений;

Законы, связанные с положением семьи как основной ячейки общества и пропагандой традиционных ценностей патриотизма, уважения к старшим, заботы о молодежи, согласия в обществе;

Закон “О творческих союзах” бережно сохраняет национальные традиции и обычаи, историю, культуру, а также улучшает условия жизни, гарантирует правовую и социальную защиту творческих работников, регулирует правоотношения в этой сфере;

Закон “Об образовании”

Законы в сфере связи и почтовой связи

Закон “О Возобновляемых Источниках Энергии”

Закон “Об охоте и охотничьем хозяйстве”, определяющий правовые, экономические и организационные основы работы в этой сфере, в частности рыболовства и биоресурсов Каспия;

Закон “О коневодстве и конном спорте”

Водный кодекс Туркменистана

Закон “О государственном земельном кадастре”

Закон “О дипломатической службе”

Закон “О правовом положении иностранных граждан в Туркменистане”

Законы “О миграции” и “О миграционной службе”

Закон “О Местном самоуправлении”

Можно ожидать, что пересмотр или разработка этих законов повлечет за собой корректировку ряда других законодательных актов Туркменистана. Цель состоит в том, чтобы сохранить правовую систему гибкой, способной реагировать на любые изменения.

Президент заявил, что Туркменистан перейдет на двухпалатную систему парламента после выборов Халк Маслахаты, которые состоятся 28 марта 2021 года. Выборы будут непрямыми, то есть члены велаятских Халк маслахаты и в Ашхабаде будут избирать членов национального Халк Маслахаты.

Полный текст сообщения от агентства TDH

25 февраля во Дворце Рухыет состоялась встреча Президента Гурбангулы Бердымухамедова с депутатским корпусом страны, на которой были конкретизированы задачи, стоящие перед национальным парламентом, а также определены приоритетные направления законотворческой работы на очередном этапе развития независимого Туркменского государства в эпоху могущества и счастья.

Предваряя встречу, глава государства провёл совещание, обменявшись мнениями с руководителями Меджлиса, политических партий и общественных организаций по ключевым задачам дальнейшего развития независимой нейтральной Отчизны в 2021 году, девиз которого «Туркменистан – Родина мира и доверия».

Лидер нации отметил, что данным структурам принадлежит значимая роль в популяризации внутренней и внешней политики страны, укреплении демократических основ общества, упрочении единства народа.

В эпоху могущества и счастья парламентарии, члены политических партий и общественных организаций вносят достойный вклад в решение поставленных задач.

Успешное решение этих задач является важным условием обеспечения благополучной и счастливой жизни народа, сказал глава государства, акцентировав внимание на том, что на регулярной основе должна проводиться работа по разъяснению сути выдвинутых нейтральным Туркменистаном конструктивных инициатив, получивших международное признание и поддержку, значения и содержания разрабатываемых новых законов и принимаемых на государственном уровне решений.

Руководители Меджлиса проинформировали об осуществляемой комплексной работе, направленной на успешное выполнение данных Президентом Туркменистана рекомендаций по модернизации национального законодательства, разъяснению в рамках проводимых среди населения общественно-политических мероприятий значения достижений эпохи независимости, по активизации международного сотрудничества и внедрению в деятельность парламента передового опыта.

Далее руководители политических партий страны отметили, что в новую историческую эпоху в Туркменистане реализуются масштабные стратегические реформы. Положительные результаты даёт работа, проводимая во всех сферах жизнедеятельности государства и общества, а также предпринимаемые шаги по наращиванию конструктивного международного партнёрства.

Руководители общественных организаций проинформировали об осуществляемой деятельности, в том числе о предпринимаемых членами профсоюзов и Союза женщин практических шагах по защите законных прав и интересов граждан и женщин.

Сообщалось также о реализуемых Молодёжной организацией имени Махтумкули мерах по решению поставленных Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым задач по активизации работы, проводимой среди молодёжи, её широкому привлечению к участию в значимых событиях в общественной жизни.

Лидер нации сделал акцент на важности вопросов, касающихся совершенствования работы законодательного и исполнительного органов, принятия и претворения в жизнь значимых законодательных актов, эффективности мер, предпринимаемых демократическими институтами гражданского общества.

В данном контексте Президент Туркменистана подчеркнул, что особое значение придаётся успешной реализации в жизнь государственной политики, ориентированной на мирное прогрессивное развитие Отчизны, обеспечение благополучной жизни народа, а также организации массовых разъяснительных мероприятий по раскрытию её сути и содержания. Это играет важную роль в активном продвижении развёрнутых в стране преобразований, укреплении единства и сплочённости общества, вдохновляя туркменистанцев на новые грандиозные трудовые победы.

Сегодня вопросы обеспечения счастливой жизни граждан, реализации созидательного потенциала туркменистанцев, в том числе женщин и молодёжи, гармоничного развития, воспитания и обучения молодого поколения в соответствии с современными требованиями определены в качестве приоритетов государственной политики, сказал лидер нации. В данной связи глава Туркменистана заострил внимание на необходимости скоординированного взаимодействия соответствующих структур для оптимального решения поставленных в этом направлении задач.

Следует очень ответственно подходить к вопросам празднования славного 30-летия независимости Туркменистана. Наряду с этим, лидер нации подчеркнул необходимость приложить максимум усилий для решения задач, обозначенных в Программе социально-экономического развития страны на 2019-2025 годы и других государственных планах.

Затем лидер нации провёл встречу с депутатским корпусом Туркменистана.

Поприветствовав присутствующих, глава государства обратился ко всем с программной речью. Лидер нации отметил, что в нашей стране есть замечательный обычай – советоваться с народом, руководствоваться его мнением, приступая к какому-либо ответственному делу. В ходе сегодняшней встречи, следуя этой мудрой традиции, будут обсуждены ключевые задачи дальнейшего всестороннего развития нашего независимого нейтрального государства в 2021 году, девиз которого «Туркменистан – Родина мира и доверия».

Через несколько месяцев будут широко и торжественно отмечаться знаменательные даты, которые занимают важное место в национальном календаре: 140-летие Ашхабада и 30-я годовщина независимости страны.

День независимости – общенациональный праздник, воодушевляющий на достижение новых высоких рубежей во имя благополучной и счастливой жизни. Поэтому исторически значимая дата создания нашего независимого государства – 27 сентября – будет отмечена новыми славными успехами и победами, которые приумножат достижения, свидетельствующие об уверенном продвижении нашей страны по пути мира, созидания и прогресса, заявил лидер нации.

Несмотря на финансово-экономический спад в мировой экономике, сказал глава государства, в прошлом году была продолжена реализация новых экономических реформ, во всех сферах внедрялись современные технологии и цифровые системы, проводилась продуктивная работа по формированию инновационно-промышленных кластеров, расширению международного партнёрства, дальнейшей активизации инвестиционной деятельности.

В результате обеспечена стабильная динамика роста экономики и упрочена её конкурентоспособность, воплощены в жизнь конкретные меры по достижению высоких рубежей в области промышленности и инвестиций, социальной сфере, повышении уровня благосостояния населения.

Как отметил далее Президент Гурбангулы Бердымухамедов, на нынешней встрече не будут затронуты вопросы экономического положения страны и международной тематики, которые ранее рассматривались на специальных рабочих совещаниях с руководителями отраслей и расширенном заседании Кабинета Министров. А сегодня будут обсуждаться задачи, связанные с дальнейшим совершенствованием отечественного законодательства.

Учитывая интересы государства, общества и каждого человека, сказал Президент Туркменистана, национальная правовая система модернизируется в соответствии с требованиями времени. Несмотря на то, что в прошлом году депутаты Меджлиса, совместно с Кабинетом Министров, соответствующими министерствами и отраслевыми ведомствами, провели определённую законотворческую работу, в целом, её результаты неудовлетворительны, констатировал лидер нации Гурбангулы Бердымухамедов.

Как было подчёркнуто, сегодня мир преображается стремительными темпами. Почти каждую неделю возникают новые вопросы, требующие экстренного решения. Человечество переживает глобальный спад из-за пандемии коронавируса, которая стала самой большой катастрофой за последнее столетие.

Ежемесячный ущерб, который пандемия наносит мировой экономике, составляет около 400 миллиардов долларов США. На сегодняшний день по всему миру потеряно 500 миллионов рабочих мест. Кроме того, крайнюю тревогу вызывает ухудшение экологической ситуации в регионе и на планете.

Вместе с соседними странами и мировым сообществом мы продолжаем работу по минимизации последствий экологического катаклизма, вызванного высыханием Аральского моря, но ситуация, по-прежнему, сложная. Исходя из этого, мы вправе ожидать от депутатов парламента оперативных и конкретных мер реагирования на данные обстоятельства, включая подготовку и принятие соответствующих законодательных актов, сказал глава государства.

Акцентировав внимание участников встречи на вопросах первоочередной важности, Президент страны указал на то, что Меджлису необходимо качественно повысить уровень всей правовой платформы и, в первую очередь, разработать законы, непосредственно определяющие настоящее и будущее нашей страны как социально ориентированного правового государства. Это относится к таким ключевым областям как экономика, здравоохранение, образование, обеспечение занятости и оплата труда, социальные гарантии.

Как подчеркнул лидер нации Гурбангулы Бердымухамедов, главными задачами в «Программе Президента Туркменистана по социально-экономическому развитию страны на 2019-2025 годы» определены дальнейшее процветание, повышение экономического потенциала нашей независимой Отчизны и благосостояния народа.

В этом контексте отмечалось, что следует сформировать правовые основы реформ, предусмотренных в Президентской программе, принять новые законодательные акты, нацеленные на повышение эффективности отраслей в условиях рыночной экономики, их активную интеграцию в глобальное экономическое пространство, а также совершенствовать действующие законы.

Нужно, поддерживая предпринимательскую инициативу граждан, стимулировать инвестиционную активность, сказал глава Туркменистана, необходимо приватизировать государственную собственность и создавать акционерные общества.

В условиях рыночных отношений мы проводим научно обоснованную экономическую стратегию, придаём особое значение полному обеспечению внутреннего рынка отечественной продукцией. Следовательно, надо усовершенствовать и привести в современное состояние законы, регулирующие эти отношения, подчеркнул Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Следует продолжать работу по широкому использованию потенциала частного сектора во всех отраслях, невзирая на продолжающиеся в мировом хозяйстве неблагоприятные явления и сложную финансово-экономическую ситуацию, а также уделять особое внимание государственному содействию бизнесу, стабильному развитию финансово-экономической системы, сказал лидер нации.

Вместе с тем, глава государства указал на необходимость расширить масштаб проводимой работы по эффективному использованию государственных средств, регулированию бюджетно-налоговых и денежно-кредитных отношений, стимулированию инвестиционной активности, развитию финансовых рынков.

Актуальным направлением деятельности парламента также было названо совершенствование законодательства в области содействия производителям импортозамещающей продукции и создания дополнительных рабочих мест.

Далее, Президент Гурбангулы Бердымухамедов акцентировал внимание парламентариев на ещё одном важном вопросе. Так, важными задачами сегодня являются инкорпорирование инновационных технологий в различные сегменты национальной экономики для повышения её конкурентоспособности, создание слаженно функционирующей электронной индустрии, нивелирование разницы между городом и селом.

Особая роль в этом отводится цифровым системам, что, в свою очередь, требует развития информационно-коммуникационных систем связи, повышения качества и надёжности информационных услуг, полноформатного использования интеллектуального потенциала человека.

Развитие в стране цифровой экономики формирует среду для внедрения эффективных систем, достижения экономического роста и высокой производительности труда в долгосрочной перспективе, будет содействовать повышению качества и налаживанию современных общественных услуг, улучшению социальных условий, а также минимизации связанных с технологиями рисков и расширению возможностей сети Интернет, В данном аспекте, для развития цифровой экономики необходимо планомерно модернизировать её законодательную базу, сказал глава государства.

Как отметил лидер нации, сегодня наша страна превратилась в стратегический транспортно-логистический узел региона и континента. Кроме того, одним из ключевых направлений национальной экономики стало промышленное освоение месторождений природных сырьевых ресурсов и их переработка, выпуск готовой продукции с высокой добавленной стоимостью.

Поэтому, следует обеспечить оптимальные правовые условия для привлечения инвестиций, усовершенствовать систему регистрации предприятий, стимулировать создание совместных предприятий, оснащённых передовыми технологиями и выпускающих конкурентоспособную продукцию, расширять международные торгово-экономические отношения.

В этих целях необходимо регулярно совершенствовать национальное законодательство, и в частности, подготовить проект Закона Туркменистана «О государственной регистрации юридических лиц» для приведения данной системы в современное состояние.

Нужно также проводить работу по модернизации и развитию инфраструктуры, сформированной в отдельных регионах и населённых пунктах нашей страны, привлекать к этой деятельности предпринимателей, сказал Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Кроме того, было подчёркнуто, что на региональном уровне необходимо внедрять новые, отвечающие нормам рыночной экономики методы управления хозяйством, активизировать экономическую деятельность, создавая новые рабочие места. С этой целью следует уделять неослабное внимание совершенствованию законодательных актов, касающихся создания свободных экономических зон и обеспечения их плодотворного функционирования.

Как подчеркнул далее глава государства, одним из основных направлений законодательной деятельности национального Парламента является защита прав и свобод граждан, а также охрана их здоровья, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, соблюдение норм общественной морали, обеспечение общественного порядка и безопасности, защита собственности, законных интересов личности, общества и государства, их эффективная реализация.

В этом контексте целесообразно внести изменения и дополнения в Кодекс Туркменистана «Об административных правонарушениях».

Нужно также подготовить и принять Арбитражно-процессуальный кодекс в новой редакции, изучив современный опыт рассмотрения споров в арбитражных судах, отметил лидер нации.

Исходя из современных требований, необходимо продолжать работу по подготовке Гражданского кодекса в новой редакции. В данной связи Президент Туркменистана высказался о целесообразности, в соответствии с международной практикой, изложить в данном Кодексе нормы международного частного права.

Вместе с тем, глава государства подчеркнул важность подготовки проектов и принятия в новой редакции Законов Туркменистана «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения», «О предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Обращаясь к депутатам национального парламента, лидер нации отметил, что они должны тесно взаимодействовать с политическими партиями и общественными объединениями, привлекать их к работе по совершенствованию законодательства страны, проводить совместные встречи с земледельцами и студенческой молодёжью с целью изучения их мнения и пожеланий.

Вместе с женской и молодёжной организациями и при участии женщин-правоведов нужно усилить проводимую среди женщин и девушек работу, организовывать беседы о правах и обязанностях женщин, национальных семейных традициях и ценностях, нравственном воспитании. Меджлис должен наладить строгий контроль за исполнением политическими партиями и общественными организациями законов о гендерном равенстве, сказал глава государства.

Подчеркнув, что здоровье является самым большим богатством человека, лидер нации отметил, что в соответствии с Государственной программой «Saglyk», прилагаются все усилия для планомерного совершенствования системы здравоохранения как ключевого фактора устойчивого развития государства и общества.

В этой связи глава государства указал на важность систематического анализа и совершенствования законов, связанных с охраной здоровья граждан, в том числе, определяющих правовые, организационные, экономические и социальные основы профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Продолжая социальную тему, Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул системный характер политики в области улучшения жилищно-бытовых условий населения. В целях роста благосостояния народа, в стране ежегодно на 10 процентов увеличиваются размеры заработной платы работников бюджетных организаций, хозрасчётных предприятий и общественных организаций, пенсий и государственных пособий, стипендий студентам и слушателям.

Продолжая эту работу и впредь, особое значение следует придавать законам, направленным на укрепление правовых основ реформ в области социальной защиты граждан, обеспечению их конституционных прав на работу, здоровые и безопасные условия труда, модернизации трудовых отношений, сказал глава государства. В этой связи было отмечено, что нужно подготовить проект Трудового кодекса в новой редакции.

Подчеркнув, что достойное воспитание молодого поколения является залогом наших успехов, Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил необходимость уделять большое внимание семейным ценностям. Ведь все лучшие черты характера личности, как правило, воспитываются в семье.

Именно в семье закладываются основы национальной гордости за достижения нашего независимого государства и общества, уважения к другим народам. В целях планомерного совершенствования и укрепления правовых основ этих отношений, лидер нации высказался о необходимости внести в Семейный кодекс Туркменистана соответствующие изменения, отвечающие требованиям времени и национальному менталитету.

Наша главная цель – воспитание соотечественников, в первую очередь, молодежи, в духе любви к Отчизне, как граждан, радеющих за её будущее и гордящихся национальными традициями и обычаями, сказал лидер нации.

Обращаясь к собравшимся, глава Туркменистана также отметил, что особое внимание следует уделять развитию культуры – души народа, сохранению, обогащению и широкой популяризации национального наследия предков. Одним из приоритетных направлений государственной стратегии, проводимой на международной арене в данной области, выступает сотрудничество с ЮНЕСКО.

Результатом этого многолетнего партнёрства стало включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО государственных историко-культурных заповедников «Древний Мерв» и «Куняургенч», историко-культурных памятников «Новая и Старая Ниса», а эпоса «Гёроглы», искусства пения и танца «Куштдепди» и национального коврового искусства туркменского народа – в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Кроме того, проводится соответствующая работа, направленная на прославление в мире ремесла по изготовлению дутара и исполнительского искусства бахши, традиций воспитания ахалтекинских скакунов и разведения туркменских алабаев, а также по включению столицы нашей страны – города Ашхабада в Сеть творческих городов ЮНЕСКО.

Как отметил Президент страны, в целях бережного сохранения национальных традиций и обычаев, истории, культуры, а также улучшения жилищно-бытовых условий, гарантирования правовой и социальной защищённости творческих работников, регулирования правовых отношений в этой области будет целесообразно разработать проект Закона Туркменистана «О творческих союзах».

Остановившись на приоритетах государственной молодёжной политики, лидер нации Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что её главная цель – обеспечение гармоничного развития молодого поколения, получение им современного образования, воспитания его в духе патриотизма, любви к Родине. В стране продолжается строительство различных учебных заведений, оснащённых современными компьютерами, учебно-техническим оборудованием, интерактивными и мультимедийными технологиями.

Для дальнейшего развития системы образования согласно современным тенденциям, укрепления её законодательной базы нужно также провести необходимую работу по подготовке проекта новой редакции Закона «Об образовании», сказал лидер нации.

Президент Туркменистана подчеркнул, что ключевую роль во внешней политике нашего независимого государства играет энергетическая дипломатия. На основе наших инициатив Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций приняла Резолюцию, которая касается обеспечения стабильных и надёжных поставок энергоресурсов на мировые рынки.

Обладая колоссальными запасами углеводородного сырья, Туркменистан обозначил в качестве ключевой задачи обеспечение промышленности высокими технологиями, динамичное развитие экономики за счёт привлечения значительных инвестиций. В этом контексте в нашей стране уделяется большое внимание рациональному и эффективному использованию топливно-энергетических ресурсов.

С выводом в космическое пространство первого национального искусственного спутника появились широкие возможности и условия для налаживания соответствующей мировым стандартам системы телекоммуникационной связи, повышения качества работы теле- и радиоканалов. Многое делается для обеспечения наших граждан высокоскоростным Интернетом, почтовым сервисом и другими услугами.

В этой связи отмечалось, что в целях правового регулирования общественных отношений в области почтовой связи, прав и обязанностей сторон почтового дела, а также полномочий государственных органов нужно совершенствовать правовую базу данной сферы.

Обращаясь к парламентариям и членам Кабинета Министров, Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что за счёт привлечения зарубежного капитала во всех регионах построили современные электростанции, реконструировали действующие.

Таким образом, обеспечена энергетическая независимость нашей страны. В то же время, Туркменистан стал государством-экспортёром электроэнергии. Приоритетные направления развития национальной энергетической сферы обозначены на ближайшие десятилетия, конкретизированы меры по упрочению позиций нашей страны в структуре мировой энергетики.

Вместе с тем, нужно обеспечить стабильность роста электроэнергетики нашего независимого государства, для чего следует развивать системы энергоснабжения отдельных регионов и местностей страны. С этой целью надо разрабатывать инновационные технологии в области безвредных для окружающей среды возобновляемых источников энергии.

Так, были приняты «Государственная программа по энергосбережению на 2018-2024 годы», «Программа развития энергетической дипломатии Туркменистана на 2021-2025 годы» и «Национальная стратегия по развитию возобновляемой энергетики в Туркменистане до 2030 года».

В целях укрепления правовой базы в этом направлении, реализации принятых документов, глава государства высказался о целесообразности принятия Закона «О возобновляемых источниках энергии».

Продолжая экологическую тему, Президент Туркменистана отметил, что также проводится соответствующая работа по увеличению популяции ловчих птиц, вольно обитающих на природе и в Каспийском море нашей Отчизны, предпринимаются меры для охраны и рационального использования охотничьих угодий государства, защиты и увеличения численности видов животных, которые редко встречаются или находятся под угрозой исчезновения.

В данном контексте лидер нации Гурбангулы Бердымухамедов указал на необходимость приведения в современное состояние Закона «Об охоте и ведении охотничьего хозяйства», который определит правовые, экономические и организационные основы работы в этой области.

В условиях перехода всех сегментов экономики на рыночные рельсы кардинальные реформы осуществляются в рыбном хозяйстве. Государственный комитет рыбного хозяйства страны был упразднён и предприятия отрасли переданы в ведение предпринимателей. В этой связи актуальность обретает модернизация законодательства о рыболовстве и бережной охране водных биоресурсов.

Обращаясь к участникам встречи, Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул важность работ по сохранению «райских» ахалтекинских скакунов, увеличения их поголовья, возрождению благородных традиций в этой области, всестороннему изучению и дальнейшему развитию коневодства.

В нашей стране, сказал лидер нации, ежегодно в апреле широко и торжественно отмечается Национальный праздник туркменского скакуна. Также проводится конференция Международной ассоциации ахалтекинского коневодства. Развивается международное сотрудничество в данной сфере, что требует совершенствования законодательства, в частности, внесения соответствующих изменений в Закон Туркменистана «О коневодстве и конном спорте».

Мы придаём особое значение созданию в нашей стране продовольственного изобилия, обеспечению населения экологически чистой продукцией, подчеркнул Президент Гурбангулы Бердымухамедов. В продолжение темы лидер нации отметил, что приобретает значимость применения в сельхозпроизводстве новых организационно-правовых форм в соответствии с международным опытом и требованиями времени, национальными особенностями. В числе очень важных задач – эффективное и рациональное использование водных и земельных ресурсов.

В связи с этим, депутаты Меджлиса должны провести необходимую работу по совершенствованию Водного кодекса, а также Закона «О Государственном земельном кадастре», сказал глава государства, выразив уверенность, что данные законы дадут хорошие результаты в создании правового поля кардинальных реформ, проводимых в сельском хозяйстве.

Как подчеркнул Президент Гурбангулы Бердымухамедов, независимость открыла новые возможности для налаживания дружественных отношений с зарубежными странами. В этом контексте проводится работа, направленная на всестороннее содействие усилиям международного сообщества в обеспечении мира на планете, всеобщей безопасности, устойчивого развития.

В прошедшем 2020 году была отмечена юбилейная дата – 25-летие постоянного нейтралитета Туркменистана. Проводимая нашим государством политика находит широкую поддержку у международного сообщества, что наглядно подтверждает Резолюция «Роль и значение политики нейтралитета в поддержании и укреплении международного мира, безопасности и устойчивого развития», единодушно принятая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

На 47-ом заседании совета Министров иностранных дел Организации Исламского Сотрудничества также была принята Резолюция «Роль политики нейтралитета в поддержании и укреплении международного мира, безопасности и устойчивого развития в регионе Организации Исламского Сотрудничества и во всём мире».

Как известно, по инициативе Туркменистана Организацией Объединённых Наций была принята Резолюция «2021 год – Международный год мира и доверия».

Говоря об этом, Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что в этом году, проходящем под девизом «Туркменистан – Родина мира и доверия», следует провести реформы, нацеленные на реализацию международных обязательств, взятых на себя нашим нейтральным государством.

Необходимо основательно изучить международные правовые нормы, изложенные в международных договорах, соглашениях и конвенциях, участником которых является Туркменистан. Здесь главной задачей является проведение работ по законодательному обеспечению внешнеполитической деятельности нашего нейтрального государства.

В частности, необходимо внести дополнения в Закон «О дипломатической службе», а также разработать проект новой редакции Закона «О правовом статусе иностранных граждан в Туркменистане». Кроме того, следует разработать проекты Законов о внесении изменений и дополнений в Законы «О миграции», «О миграционной службе».

Наряду с этим, Меджлис должен систематически продолжать работы по обеспечению договорно-правовой базы международных отношений страны. В данном контексте в числе основных задач Президент Гурбангулы Бердымухамедов обозначил реализацию мер, связанных с укреплением и развитием сотрудничества с зарубежными парламентами, авторитетными международными организациями.

Как указал лидер нации, в рамках проводимых конституционных реформ, одной из важных задач является повышение эффективности работы органов местного самоуправления, обеспечение выполнения Генгешами и общественными органами территориального самоуправления полномочий, предусмотренных в Конституции и законах Туркменистана.

С этой точки зрения, будет целесообразным разработать проект Закона «О местном самоуправлении». В нём необходимо предусмотреть положения, связанные с совершенствованием деятельности Генгешей, повышением качества предоставляемых населению услуг.

В центре внимания Меджлиса должно быть совершенствование избирательного законодательства и избирательной системы страны. Исходя из этого, необходимо систематически совершенствовать Избирательный кодекс, сказал глава государства.

Также отмечалось, что национальный Парламент должен оказывать всемерное содействие велаятским, этрапским и городским халк маслахаты, а также Генгешам – для того, чтобы организовать их работу в соответствии с требованиями. С этой целью, необходимо проводить совместные семинары, основательно разъяснять соответствующие законодательные акты.

Жизнь требует от всех нас решительных действий, творческих начинаний, важных реформ, сказал Президент Гурбангулы Бердымухамедов. В связи с этим, необходимо анализировать и обновлять все законодательство. Принятие законов, соответствующих высоким требованиям времени, даст возможность совершенствовать правовую систему, будет способствовать дальнейшему укреплению законодательных основ независимого государства, уверенной поступью идущего к новым высотам со стремительностью скакуна в эпоху могущества и счастья.

Обращаясь к депутатам и членам Кабинета, глава государства коснулся планов по дальнейшему развитию страны и достижению в этом году более высоких результатов, в первую очередь, по обеспечению прочной социальной защищённости народа. В целях укрепления экономической мощи независимой Родины, дальнейшего процветания Отчизны и вывода её на уровень развитых стран мира, а также повышения благосостояния населения принят ряд программ по социально-экономическому развитию страны. Для их полной реализации все должны усердно и с энтузиазмом трудиться, а депутаты Меджлиса – совершенствовать в соответствии с требованиями времени действующие законы, и при необходимости, принять новые законодательные акты.

На прошедшем в сентябре прошлого года заседании Халк Маслахаты, продолжил Президент Гурбангулы Бердымухамедов, были поставлены важные задачи, связанные с совершенствованием государственного управления и общества, деятельности представительного и законодательного органов государственной власти. Данный этап преобразований направлен на укрепление демократических, правовых и светских основ государства и общества, создание устойчивых политических институтов.

Сегодня законодательный орган государственной власти страны переходит на качественно новую, двухпалатную парламентскую систему, что является очень важным историческим событием в общественно-политической жизни нашего государства. Это служит ярким примером торжества гуманистического девиза «Государство – для человека!» и всей государственной политики, последовательно реализуемой для его практического воплощения в жизнь.

В целом, всё это создаёт широкие возможности для участия наших граждан в управлении государством и обществом – посредством представительных органов, на основе свободного использования их конституционного права избирать и быть избранным.

Касаясь предстоящих выборов членов Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана, Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что они кардинально отличаются от проводившихся ранее. Данные выборы называются «не прямыми» и проводятся в нашей стране впервые.

Руководствуясь задачами по совершенствованию политической системы, демократизации государственной и общественной жизни страны, предстоящие выборы необходимо провести на высоком уровне, в атмосфере открытости и прозрачности, подчеркнул лидер нации. В соответствии со статьями Конституции Туркменистана и нормами международного права, должны неукоснительно выполняться требования избирательного законодательства.

Говоря об этом, глава государства отметил, что Меджлис Туркменистана, работая творчески, за очень короткое время провёл большую работу по совершенствованию избирательного законодательства.

В соответствии с Конституцией, был принят Закон «О Милли Генгеше Туркменистана», разработаны нормативно-правовые акты, вытекающие из этого документа, внесены изменения и дополнения в Избирательный кодекс, что даст возможность провести выборы на высоком организационном уровне.

Очень важно, чтобы кандидатами в члены Халк Маслахаты были выдвинуты люди, пользующиеся среди народа огромным авторитетом и уважением, горячо любящие свою Родину. Ибо, эффективность работы Халк Маслахаты Милли Генгеша в будущем будет зависеть от уровня знаний и профессионализма его членов. Выполнение этих требований также имеет большое значение для обеспечения слаженной совместной работы палат Милли Генгеша, сказал Президент Туркменистана, отметив, что Меджлис и Центральная избирательная комиссия должны продолжить работу на данном направлении.

Как отметил лидер нации, в нашей стране не только провозглашены избирательные права граждан, но и созданы необходимые условия для их использования. Наше общество, общественные объединения, проявляя огромный интерес к преобразованию системы законодательной власти страны, принимают в этой работе активное участие.

В связи с этим, необходимо при участии депутатов Меджлиса, политических партий, представителей общественных организаций и соответствующих специалистов проводить на местах, среди населения, работу по разъяснению значения предстоящих выборов, организовать встречи и выступления на телерадиоканалах.

Преобразование органа законодательной власти страны даст возможность еще лучше представлять в национальном Парламенте интересы всех слоев туркменского общества, а также регионов. Всё это будет способствовать решению назревших вопросов, окажет позитивное влияние в плане разработки и применения законов, создаст условия для налаживания более тесных отношений между депутатами и избирателями, создаст новые возможности для осуществления эффективного контроля над выполнением законов и национальных программ.

Таким образом, придерживаясь демократических норм относительно свободной конкуренции, открытости, свободы слова и идей, мы 28 марта 2021 года проведем выборы членов Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана, отметил лидер нации, подчеркнув, что богатый опыт, накопленный нашим обществом и государством в прошлом и в нынешних условиях, является неоценимым вкладом для продвижения вперед.

Подытоживая вышесказанное, Президент Гурбангулы Бердымухамедов выразил уверенность, что приоритетом в работе Халк Маслахаты и Меджлиса Милли Генгеша будут выступать общепризнанные нормы международного права, уважение равенства человека и гражданина перед законом, их прав и свобод, свободное обсуждение и принятие решений, учёт общественного мнения на основе демократии, открытости, справедливости и верховенства закона.

Говоря о подготовке к широкому празднованию юбилейной даты – 30-летия священной независимости в этом году, проходящем под девизом «Туркменистан – Родина мира и доверия», глава государства подчеркнул, что за короткий по историческим меркам срок, в нашей стране созданы прочные основы демократического, правового и светского государства.

В сознании народа, культурной и духовной жизни произошли большие изменения, сформированы абсолютно новые общественные отношения.

За это время были возрождены уходящие своими корнями вглубь веков материальные и духовные ценности государства, независимости, высокие гуманистические традиции народа, передаваемые от поколения к поколению.

Накоплен ценный опыт дружественных отношений с зарубежными странами и международными организациями, что служит миру, всеобщему благополучию и устойчивому развитию.

Туркменистан за годы независимости доказал фундаментальность и эффективность избранного пути национального развития, на международном уровне выдвинуты важные политические, экономические и экологические инициативы. Наша страна обрела огромный международный и миротворческий авторитет, превратилось в мощное и динамично развивающееся государство с долгосрочными целями развития.

Как отметил глава государства, утверждена Программа мероприятий в стране и зарубежных странах, запланированных по случаю 30-летнего юбилея независимости Туркменистана, 25-летия постоянного нейтралитета, а также провозглашения 2021 года Годом «Туркменистан – Родина мира и доверия».

В соответствии с этой Программой, необходимо пропагандировать всеми средствами и методами историческое значение преобразований, произошедших за годы независимости в жизни страны, международного авторитета нашего государства, доводить до мировой общественности опыт строительства Туркменского государства

Меджлис должен чётко обозначить основные направления работ, проводимых по этому случаю политическими партиями, общественными организациями, средствами массовой информации страны.

Должны быть использованы все необходимые средства для оценки сегодняшнего уровня социально-экономического развития туркменского общества, истинной обстановки нынешней исторической эпохи, воспитания и развития у народа чувства высокой гордости за Родину. В мероприятиях, проводимых по случаю празднования 30-летнего юбилея священной независимости, в создаваемых произведениях литературы и искусства должен быть полностью раскрыт нынешний облик нашей Родины.

Каждый из нас своим усердным трудом должен превратить нашу Родину – независимый нейтральный Туркменистан – в еще более процветающее и мощное государство, подчеркнул Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Выступление главы государства было заслушано с огромным воодушевлением и воспринято бурными аплодисментами.

Затем глава государства предоставил слово руководителю Меджлиса Туркменистана Г.Маммедовой, которая подчеркнула, что в начале года на встрече с депутатами национального парламента лидер нации даёт ценные советы по совершенствованию законотворческой деятельности государства, стремительному развитию каждой отрасли, подробно анализирует поставленные вопросы, а также пути их успешного решения, высказывает справедливые замечания и определяет задачи на ближайшую перспективу.

И нынешняя историческая встреча, проходящая в год под девизом «Туркменистан – Родина мира и доверия» и 30-летия празднования независимости Отчизны, имеет для нас большое значение, заявила председатель Меджлиса.

Отмечалось, что под мудрым руководством лидера нации Гурбангулы Бердымухамедова туркменский народ живёт в достатке и изобилии, о чём свидетельствуют происходящие реформы и достигаемые в стране успехи в нынешнее сложное время, исторически значимые политические, экономические и культурные события, которыми ознаменован каждый день каждого месяца суверенного развития.

В основе поставленных на сегодняшней встрече задач по защите прав, свобод и законных интересов граждан, единству и сплочённости народа, целостности каждого дома и благополучия семьи, заботе о человеке и вечной незыблемости основ государства заложены цели великой личности – туркменского лидера Гурбангулы Бердымухамедова, подчеркнула руководитель национального парламента.

Выразив Президенту Туркменистана глубокую признательность за постоянное внимание к работе Меджлиса, оказываемую помощь и поддержку, председатель парламента констатировала, что сегодня глава государства высказал справедливые замечания и недостатки в деятельности Меджлиса, а также озвучил предложения по совершенствованию законодательства, повышению эффективности работы, поставил новые ответственные задачи.

Отметив, что наставления главы государства по неуклонному претворению в жизнь правовых реформ обязывают парламентариев усердно и результативно трудиться, председатель Меджлиса заверила лидера нации в том, что депутаты, основываясь на унаследованных от предков принципах справедливости и гуманизма, сделают всё необходимое для модернизации законодательной системы.

Укрепление, особенно среди молодёжи, физического и духовного здоровья имеет важное значение для будущего народа, модернизируется законодательная база в области привлечения населения к здоровому образу жизни, а также обеспечения защиты окружающей среды.

В данном контексте подчёркивалось, что депутаты сделают всё необходимое для организованного проведения предстоящих выборов членов Халк Маслахаты Милли Генгеша в соответствии с национальными демократическими традициями. Эта кампания будет проводиться впервые в связи инициированной Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым реструктуризацией парламента страны в двухпалатную систему.

Председатель Меджлиса пожелала лидеру нации крепкого здоровья, успехов в деятельности во благо народа и страны, заверив, что депутаты, руководствуясь заложенными веками национальными традициями и духовными ценностями туркменского народа, и далее совместно с Кабинетом Министров, государственными и общественными организациями, а также органами местного самоуправления будут выполнять поставленные перед ними задачи.

Как видите, перед нами стоят очень большие и ответственные задачи, сказал глава государства, выразив твёрдую уверенность, что они будут успешно решены, что станет достойным подарком к 30-летнему юбилею независимости нашей Отчизны, весомым вкладом во всестороннее процветание родного края.

В этом году, провозглашённом Годом мира и доверия, мы, с безграничной гордостью за Родину, уверенно достигнем намеченных великих целей и высоких рубежей. Ведь наше независимое нейтральное государство – это страна исполнения желаний, край процветания и счастья, подчеркнул Президент Туркменистана.

«Вперёд, вперёд, только вперёд, край родной – Туркменистан!», сказал лидер нации Гурбангулы Бердымухамедов, в завершение пожелав участникам встречи крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и огромных успехов в их ответственной работе. /// nCa / TDH, 25-26 февраля 2021