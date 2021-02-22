Устойчивая энергетика – ключ к восстановлению COVID-19 в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Армида Салсия Алисджахбана

Прошедший год мало кто из нас забудет. Хотя последствия пандемии COVID-19 проявлялись неравномерно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, этот регион был избавлен от многих наихудших последствий, наблюдавшихся в других частях мира. Пандемия напомнила нам, что надежное и бесперебойное энергоснабжение имеет решающее значение для преодоления этого кризиса.

Помимо обеспечения того, чтобы больницы и медицинские учреждения продолжали функционировать, энергия поддерживает системы и механизмы преодоления, на которые мы полагаемся для удаленной работы, дистанционного обучения и передачи необходимой медицинской информации. Важно отметить, что энергия также будет лежать в основе холодовых цепей и логистики, чтобы гарантировать, что миллиарды вакцин попадут к людям, которые в них больше всего нуждаются.

Хорошая новость заключается в том, что энергетические системы нашего региона продолжали функционировать на протяжении всей пандемии. Новый доклад “Формирование устойчивого энергетического будущего в Азиатско-Тихоокеанском регионе: Более экологичная, более устойчивая и инклюзивная энергетическая система”, опубликованный сегодня Экономической и Социальной комиссией Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), показывает, что сокращение спроса на энергию повлияло на ископаемые виды топлива и снижение цен на нефть и газ. Развитие возобновляемых источников энергии в странах региона, таких как Китай и Индия, продолжалось здоровыми темпами в течение всего 2020 года.

По мере того как Азиатско-Тихоокеанский регион переводит свою энергетическую систему на чистые, эффективные и низкоуглеродные технологии, пандемия подняла некоторые фундаментальные вопросы. Как трансформированная энергетическая система может помочь обеспечить нашу устойчивость к будущим кризисам, таким как COVID-19? Когда мы оправимся от этой пандемии, сможем ли мы начать “зеленое восстановление”, которое одновременно восстановит нашу экономику и поставит нас на путь достижения глобальных целей в области климата и устойчивого развития?

Чистая и устойчивая энергетика играет центральную роль в восстановлении после пандемии COVID-19. Подчеркивая важность ЦУР как руководящей основы для более эффективного совместного восстановления, мы должны сосредоточиться на двух важнейших аспектах:

Во-первых, добившись значительного прогресса в достижении ЦУР, мы сможем решить многие системные проблемы, которые сделали общество более уязвимым к COVID – 19, в первую очередь – здравоохранение, достойная работа, бедность и неравенство, и это лишь некоторые из них.

Во-вторых, направляя стимулирующие инвестиции в поддержку достижения ЦУР, мы сможем быстрее восстановиться. Если страны сосредоточат свои усилия на отраслях прошлого, таких как ископаемое топливо, мы рискуем не создать необходимые нам рабочие места или не продвинуться в правильном направлении для достижения глобальных целей, имеющих решающее значение для будущих поколений. Энергетический сектор предлагает множество возможностей для согласования стимулов с экологически чистыми отраслями будущего.

Данные свидетельствуют о том, что проекты в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности создают больше рабочих мест, что и проекты в области ископаемого топлива. Увеличивая расходы на доступ к электричеству, мы сможем повысить экономическую активность в сельских районах и создать современную инфраструктуру, которая может сделать эти общины более устойчивыми и инклюзивными, особенно это касается благополучия женщин и детей.

Кроме того, инвестиции в низкоуглеродную инфраструктуру и технологии могут создать основу для более амбициозных климатических обязательств, необходимых нам для достижения целей Парижского соглашения по ограничению глобального потепления на 2 градуса. Несколько стран объявили о углеродной нейтральности, демонстрируя долгосрочное видение и приверженность ускоренному переходу к устойчивой энергетике. Постепенный отказ от использования угля в производстве электроэнергии путем замены его возобновляемыми источниками энергии, отмена субсидий на ископаемое топливо – вот некоторые из шагов, которые мы можем предпринять.

Кризис COVID-19 заставил нас изменить многие аспекты нашей жизни, чтобы сохранить себя и наше общество в безопасности. Он показал, что мы более адаптивны и устойчивы, чем могли бы предположить. Тем не менее, мы не должны упускать возможности, которые открывает этот кризис для трансформационных изменений. Это не должно отвлекать нас от насущной задачи сделать современную энергетику доступной для всех и декарбонизировать энергетическую систему региона путем перехода к устойчивой энергетике.

Мы должны использовать потенциал устойчивой энергетики для восстановления наших обществ и экономики при одновременной защите окружающей среды в рамках реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Армида Салсия Алисджахбана – заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и Исполнительный секретарь ЭСКАТО.