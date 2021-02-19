Туркменистан одобрил предложение Лукойла по инвестированию в разработку месторождения Достлук на Каспии

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Лукойл, вторая по величине компания в России после “Газпрома” и крупнейшее по прибыли негосударственное предприятие страны, предложила инвестировать в разработку углеводородного месторождения Достлук на Каспии.

Предложение было озвучено в четверг, 18 февраля 2021 года, во время встречи Президента Бердымухамедова с главой Лукойла Вагитом Алекперовым в Ашхабаде.

«Мы приветствуем намерения ПАО «Лукойл» принять участие в разработке месторождения «Dostluk» и готовы рассмотреть конкретные инвестиционные предложения по реализации данного проекта, сказал Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Алекперов поблагодарил туркменского лидера за оказанное доверие и отметил, что “Лукойл” имеет большой опыт в области разведки и освоения шельфа не только Каспийского, но и Балтийского морей.

Он заверил, что Лукойл понимает необходимость четкости и эффективности в работе, а также соблюдения экологических норм. «Мы знаем, что Каспий представляет собой хрупкую систему, поэтому будут максимально задействованы передовые и целесообразные с экономической точки зрения технологии», – сказал он.

Алекперов добавил, что поиск новых месторождений будет вестись параллельно.

Он еще раз подчеркнул, что будет сделано все возможное для реализации этого проекта, качественно, в соответствии с экологическими требованиями и в намеченный срок.

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Достлук – крупное месторождение углеводородов в Каспийском море.

Ранее месторождение был предметом разногласий между Туркменистаном и Азербайджаном. Туркменистан называл его Сердар, а Азербайджан – Кяпаз.

21 января 2021 года Туркменистан посетил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Параллельно состоялась онлайн-встреча между президентами Туркменистана и Азербайджана.

Между двумя странами был подписан меморандум о взаимопонимании по переименованию месторождения в Достлук (Дружба) и совместному его освоению.

Меморандум подписали главы внешнеполитических ведомств двух стран – Рашид Мередов и Джейхун Байрамов.

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Вагит Алекперов посетил Туркменистан в феврале 2020 года. Тогда во время встречи с Президентом Бердымухамедовым в Ашхабаде стороны обсудили перспективы развития нефтегазовой отрасли Туркменистана.

Алекперов заявил, что “Лукойл” имеет стратегический интерес к сотрудничеству с Туркменистаном.

В сентябре 2020 года он вновь посетил Туркменистан и встретился с президентом Туркменистана в городе Туркменбаши. На встрече обсуждались возможности реализации новых проектов в нефтегазовом секторе.

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Лукойл выполняет ряд проектов на Каспии.

Компания входит в возглавляемый BP консорциум, разрабатывающий азербайджанское месторождение “Шахдениз”.

Лукойл изначально входил в консорциум, созданный Азербайджаном для разработки кластера месторождений, включая Кяпаз (ныне Достлук), но позже вышел из него.

Компания также принимает широкое участие в секторе сбыта бензина и нефтепродуктов в Азербайджане и владеет сетью насосных станций и резервуаров.

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Помимо России, Лукойл имеет присутствие в Австрии, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Хорватии, Финляндии, Италии, Люксембурге, Македонии, Молдове, Черногории, Нидерландах, Норвегии, Румынии, Сербии, Испании, Азербайджане, Грузии, Ираке, Казахстане, Турции, Узбекистане, Мексике, США, Камеруне, Египте, Гане и Нигерии.

Вот цитата из Википедии о Лукойле:

ПАО “Нефтяная компания Лукойл” – российская транснациональная энергетическая корпорация со штаб-квартирой в Москве, специализирующаяся на добыче, производстве, транспортировке и реализации нефти, природного газа и нефтепродуктов. Компания была образована в 1991 году с объединением трех государственных западно-сибирских компаний, названных в честь соответствующего города в Ханты–Мансийском автономном округе, в котором каждая из них базировалась – “Лангепаснефтегаз”, “Урайнефтегаз” и “Когалымнефтегаз”. Название компании представляет собой сочетание аббревиатуры ЛУК (инициалы нефтедобывающих городов Лангепас, Урай, Когалым) и английского слова ОЙЛ “нефть”.

Лукойл – вторая по величине компания в России после “Газпрома” и крупнейшее негосударственное предприятие страны по объему выручки ($4,744 млрд). В рейтинге Forbes Global 2000 за 2020 год ЛукОйл занял 99-е место по величине публичной компании в мире. На международном уровне это один из крупнейших мировых производителей сырой нефти. Компания имеет филиалы и представительства более чем в 40 странах мира.

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Комментарий nCa – Тарик Саиди

“Лукойл”, пожалуй, является лучшей энергетической корпорацией для разработки месторождения Достлук от имени Туркменистана. Долгосрочное присутствие компании в Азербайджане будет очень полезно для того, чтобы этот проект реализовался гладко.

В 2018 году была подписана Каспийская конвенция, которая открыла путь для партнерства двух прикаспийских стран с примыкающими секторами в углеводородном и других секторах без необходимости согласия каких-либо других прибрежных государств.

С учетом возможностей, созданных этой Конвенцией, Туркменистан начал переговоры с рядом партнеров, в том числе с Лукойлом.

Акцент на “Лукойл” вполне закономерен, учитывая опыт компании в сфере разведки и бурения на шельфе, а также глобальное присутствие.

С учетом того, что Лукойл готов разрабатывать месторождение Достлук для туркменской стороны, перспективы подключения Туркменистана к газотранспортной инфраструктуре, идущей в европейском направлении значительно расширяются.

Для заполнения трубопровода потенциальные объемы из месторождения Достлука могут быть объединены с объемами, поступающими из других морских месторождений Туркменистана, включая СРП Petronas и Dragon Oil.

Возможно, потребуется проявить определенную гибкость в отношении вариантов транспортировки. Директивные органы должны будут рассмотреть по крайней мере два вопроса: 1. Необходимо ли транспортировать газ только по газопроводу? Если да, то требуется ли прокладка более мелких трубопроводов, соединяющих производственные точки с хабом, морским или материковым? И 2. Есть ли более дешевый и быстрый вариант, такой как транспортировка газа в виде СПГ? /// nCa, 19 февраля 2021 года