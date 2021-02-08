Визит талибов в Туркменистан следует рассматривать в правильном ракурсе

Тарик Саиди

Недавно Туркменистан посетила высокопоставленная делегация движения “Талибан” во главе с главой его политического представительства в Катаре Моллой Абдул Гани Барадаром. 6 февраля 2021 года делегация встретилась с вице-премьером, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.

На нашем веб-сайте и в новостном бюллетене мы сообщили о встрече и итоговом заявлении, опубликованном Талибами.

Видеосюжет с заявлением пресс-секретаря движения “Талибан” Мохаммад Сухайл Шахин об итогах встречи можно посмотреть по этой ссылке на официальном сайте МИД Туркменистана: https://www.mfa.gov.tm/en/news/2470

Вот часть заявления Сухайла Шахина, где он обещает поддержку Талибов в отношении инфраструктурных проектов, инициированных Туркменистаном в Афганистане:

“Сегодня здесь, в Министерстве иностранных дел Туркменистана, мы провели переговоры с Заместителем Председателя Кабинета Министров, Министром иностранных дел Туркменистана господином Рашидом Мередовым и его делегацией, которые прошли в открытой и дружественной атмосфере. В ходе встречи мы дали положительную оценку политике нейтрального Туркменистана в отношении Афганистана и многолетней политической и экономической поддержке Афганистана, которую оказывал, оказывает и будет оказывать соседний Туркменистан.

«Туркменистан, как мусульманское, соседнее, нейтральное государство, на протяжении ряда лет выступает с инициативами, направленными на установление мира и развития в Афганистане.

«Реализация инфраструктурных проектов в Афганистане, инициированных Туркменистаном, заслуживает особого внимания и оценки. Нет никаких сомнений в том, что скорейшее начало строительства таких проектов, как ТАПИ, ТАП и железные дороги из Туркменистана в Афганистан, будет способствовать достижению мира и экономического развития в Афганистане. В то время, когда, с одной стороны, идет борьба за независимость нашей страны, мы, в свою очередь, обеспечивая защиту всех национальных проектов, реализуемых в нашей стране, стараемся внести необходимый вклад в благосостояние нашего народа и развитие государства.

«В этой связи, как Исламский эмират Афганистан, мы заявляем о нашей полной поддержке реализации и безопасности проекта ТАПИ и других инфраструктурных проектов в нашей стране».

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Существует порода аналитиков и наблюдателей, которую мы называем толпой “Коко-денди”.

На самом деле фраза Коко-Денди ничего не значит. Мы просто взяли два случайных слова и сложили их вместе, чтобы передать то чувство пустоты, которое часто испытывает эта порода аналитиков и наблюдателей.

Возьмем, к примеру, визит Талибов в Туркменистан.

Кто-то из авторов для Eurasianet, предположил, что визиту способствовали США.

https://eurasianet.org/taliban-vows-to-guarantee-safety-of-trans-afghanistan-gas-pipeline

Вот классический пример того, как работает ум породы Коко-денди. — Это утверждение опирается на следующие предположения: 1. США действительно способны предпринять что-либо, для того чтобы что-то произошло в этой части мира; и 2. Туркменистану и Талибам нужна третья сторона, чтобы встретиться.

Что касается заявления США о содействии визиту Талибов в Туркменистан, то хотелось бы отметить, что совсем недавно делегация Талибов посетила Иран и Россию. И этим визитам содействовали Штаты?

Псевдо-аналитикам, уверовавшим, что США действительно могут добиться успеха в этой части мира, следует взглянуть на исход американской авантюры в Афганистане.

Дело в том, что Талибы будут основными партнерами в будущей системе Афганистана. Поэтому им необходим обмен мнениями с региональными партнерами Афганистана.

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Постоянство в абсурдности – отличительная черта породы Коко-денди.

Каждый раз, когда Талибы заявляют о поддержке инфраструктурных проектов в Афганистане, эта толпа изображает удивление и высказывает сомнения.

Что поддерживают талибы, и почему?

Чтобы выяснить это, нам нужно взглянуть на официальную политику Талибов, политику, которая оставалась неизменной на протяжении многих лет.

Молла Барадар, возглавлявший делегацию в Туркменистане и занимающий второе место в иерархии Талибов, сделал всеобъемлющее заявление о политике Талибов в своем выступлении в Центре конфликтологических и гуманитарных исследований (Дохинский институт) 10 декабря 2020 года.

Вот соответствующие отрывки из его выступления, которые дают ответы на некоторые ключевые вопросы:

Будущее правительство:

Исламский эмират не стремится к монополии на власть после обретения независимости Афганистаном, скорее он стремится к инклюзивному исламскому правительству со всеми афганцами на нашей любимой родине.

За последние четыре десятилетия афганский народ принес все виды человеческих и материальных жертв во имя суверенитета нашей Родины, наших религиозных и афганских ценностей, а также создания исламской системы, и он продолжает стремиться именно к этой цели.

Будущее исламское правительство должно предпринять следующие шаги для обеспечения наших высших национальных интересов и процветания нашего народа:

Национальное достояние:

Одним из способов выполнения исламским правительством своих обязанностей и служения народу является строительство и защита объектов общественного благосостояния. Исламский эмират рассматривает национальные активы, такие как мосты, туннели, плотины, электростанции, подстанции, шахты, учебные заведения, медресе, мечети, школы, университеты, медицинские центры, больницы наряду с другими коммунальными службами и инфраструктурой, как общую собственность всех, и защита и надлежащее использование этих объектов для общественного блага является обязанностью правительства.

Внешняя политика:

1 – Политические отношения:

Исламский эмират, руководствуясь высшими национальными интересами, стремится к позитивным и конструктивным отношениям со странами мира и, в частности, со странами региона на основе взаимности.

В рамках нейтралитета Эмират стремится укреплять и развивать позитивные и сбалансированные отношения вместо негативной региональной конкуренции.

У Исламского Эмирата нет внешней повестки дня. Мы не хотим вмешиваться во внутренние дела других стран и не позволим другим вмешиваться в наши дела и использовать территорию Афганистана против безопасности другой страны, включая наших соседей.

Исламский эмират привержен международному праву в рамках исламских принципов и национальных интересов. Мы не хотим, чтобы наша страна была ареной нездоровой конкуренции и соперничества между региональными и мировыми странами. Скорее, как независимая, суверенная и сильная страна мы стремимся к решению проблем и стабилизации мировых и региональных конкретно исламских стран.

2 – Экономические отношения:

Афганистан нуждается в иностранных инвестициях и, естественно, готов к таким начинаниям, потому что наша страна в силу своего географического положения служит точкой сближения Южной и Центральной Азии. Мы хотим, чтобы Афганистан имел прочные торговые отношения со всеми странами региона.

Полный текст выступления Моллы Барадара можно найти на официальном сайте Талибов — http://alemarahenglish.net/?p=40373

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Давайте теперь сосредоточимся на конкретной области: поддержка талибами ТАПИ.

Хотя это и заденет слабенькие нервы породы коко-денди, необходимо напомнить, что Талибы изначально выступали партнерами по трансафганскому газопроводу, который является предшественником ТАПИ.

Еще тогда, когда проект планировался Bridas и впоследствии Unocal, талибы уже были вовлечены в проект газопровода, призванного транспортировать туркменский газ через территорию Афганистана и в Южную Азию.

Фактически, именно Северный альянс выступал против этой идеи.

В феврале 2018 года при запуске сегмента ТАПИ в Афганистане Талибы выразили свою поддержку этому проекту. Они назвали его национальным достоянием.

Талибы хотят скорейшей реализации ТАПИ, и обвиняют правительство в тактике затягивания.

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Возвращаясь к туркменской стороне, как известно, 2021 год – это Международный год мира и доверия.

Туркменистан уже открыл ряд жизненно важных инфраструктурных объектов с Афганистаном и достиг прорыва в урегулирования вопроса по разработке ранее спорного с Азербайджаном углеводородного месторождения в Каспийском море.

А теперь – громкая и безоговорочная поддержка талибами проектов коридора ТАПИ.

Темп впечатляет. Действительно, нам удалось бы получить импульс на движение к Миру и Доверию, если бы никто не сойдет с пути, чтобы нарушить поток.

Есть еще один момент, для оценки которого потребуется некоторое время — Благодаря своим инициативам Туркменистан полностью интегрировал энергетику в концепцию связанности. Мы вернемся к этой теме в последующих комментариях. /// nCa, 8 февраля 2021 г.