Таджикистан подтвердил приверженность проекту железной дороги ТАТ

Эльвира Кадырова

Министр транспорта Таджикистана Азим Иброхим, выступая на пресс-конференции 3 февраля в среду, подтвердил приверженность своей страны реализации проекта железнодорожного коридора Туркменистан-Афганистан-Таджикистан.

«Меморандум о строительстве железной дороги (ТАТ) был подписан президентами трех стран, и он должен быть реализован. Таджикская сторона не отказывалась от участия в данном проекте. Проблема заключается в финансировании проекта», – процитировали таджикские СМИ заявление министра.

По словам Азима Иброхима, для строительства таджикского сегмента, требуется 128 млн.долл.США.

Таджикский участок железной дороги ТАТ пройдет через территории районов Дж.Балхи и Пяндж и соединится с афганским Кундузом. Этот маршрут утвержден правительственной комиссией и сейчас ведутся переговоры с АБР и ЕБРР о привлечении средств на реализацию проекта.

14 января между Туркменистаном и Афганистаном была запущена 30-километровая железнодорожная линия от приграничной Акины до афганского города Андхой.

Данная ветка, связанная с железнодорожной системой Туркменистана, является одним из звеньев Азиатского международного железнодорожного транспортного коридора, который также включает проект ТАТ и конечная цель которого выход на транспортную сесть Китая. ///nCa, 4 февраля 2021 г.