Высокая эффективность российской вакцины “Спутник V” подтверждена клинически

Эльвира Кадырова

Авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний противоковидной вакцины российского производства «Спутник V».

Согласно полученным данным, эффективность «Спутника V» против коронавируса составила 91,6%. Всего в исследовании приняли участие около 20 тысяч добровольцев, в том числе 14 964 получили вакцину и 4 902 плацебо.

При этом, значимым моментом исследования стало участие лиц в возрасте старше 60 лет – это 2 144 добровольца. Самому пожилому участнику в группе вакцины – 87 лет, а в группе плацебо – 84 года. Эффективность вакцины для этой группы вакцинированных составила 91,8%

Промежуточный анализ эффективности вакцины был осуществлен на основе распределения 78 подтверждённых случаев заболевания коронавирусом, выявленных в группе плацебо (62 случая) и в группе, получавшей вакцину (16 случаев).

Из числа проанализированных образцов, гуморальный иммунный ответ выработался у более чем 98% добровольцев, и у 100% добровольцев сформировался клеточный иммунный ответ.

Уровень вируснейтрализующих антител у добровольцев, вакцинированных препаратом «Спутник V», в 1,3-1,5 раза больше, чем уровень антител у пациентов, переболевших коронавирусом.

Как отмечается, большинство нежелательных побочных эффектов (94%) протекали в легкой форме – в виде простудного синдрома, реакции в месте введения препарата, головной боли и общей слабости. Сильные аллергические реакции, анафилактический шок отсутствовали.

На выработку иммунного ответа после введения вакцины требуется время. В первую неделю после получения первой дозы между группами плацебо и вакцины не наблюдалось разницы в уровне защиты от тяжелых случаев коронавируса, в период между 7 и 14 днями эффективность вакцины возросла до 50%, между 14 и 21 днями – до 74,1%, а с 21 дня достигла 100%, обеспечивая полную защиту от тяжелых случаев.

Разработчик вакцины – Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ – заявляет о том, что по сравнению с другими вакцинами, также обладающими высокой эффективностью, «Спутник V» имеет ряд преимуществ.

Во-первых, вакцина создана на безопасной платформе аденовирусных векторов человека, доказавшей безопасность на протяжении десятилетий.

Во-вторых, вакцину можно хранить даже в холодильнике, требуемая температура составляет +2+8 градусов Цельсия, что упрощает процесс доставки препарата в другие страны мира.

В-третьих, «Спутник V» доступен по цене. Стоимость одной прививки – менее 10 долларов.

«Спутник V» зарегистрирован в 16 странах, в том числе и в Туркменистане.

На сегодняшний день только три вакцины обладают эффективностью свыше 90%. Это «Спутник V», РНК-вакцины от американских компаний Pfizer и Moderna.

В составе вакцины «Спутник V» используются аденовирусы человека. Аденовирусные векторы – это генетически модифицированные вирусы обыкновенной простуды, которые не способны размножаться в человеческом организме. При вакцинации Спутник V в организм попадает не сам коронавирус, а генетическая информация части его внешней белковой оболочки – так называемых «шипов», которые образуют «корону». Это полностью исключает возможность заражения вследствие вакцинации, позволяя сформировать устойчивый иммунный ответ организма.

Использование двух разных векторов, основанных на человеческих аденовирусах серотипов Ad5 и Ad26, позволяет получить более действенную защиту от коронавируса по сравнению с вакцинами, которые используют один и тот же вектор для двух уколов. /// nCa, 4 февраля 2021 г.