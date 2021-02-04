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Высокая эффективность российской вакцины “Спутник V” подтверждена клинически

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Эльвира Кадырова

Авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний противоковидной вакцины российского производства «Спутник V».

Согласно полученным данным, эффективность «Спутника V» против коронавируса составила 91,6%. Всего в исследовании приняли участие около 20 тысяч добровольцев, в том числе 14 964 получили вакцину и 4 902 плацебо.

При этом, значимым моментом исследования стало участие лиц в возрасте старше 60 лет – это 2 144 добровольца. Самому пожилому участнику в группе вакцины – 87 лет, а в группе плацебо – 84 года. Эффективность вакцины для этой группы вакцинированных составила 91,8%

Промежуточный анализ эффективности вакцины был осуществлен на основе распределения 78 подтверждённых случаев заболевания коронавирусом, выявленных в группе плацебо (62 случая) и в группе, получавшей вакцину (16 случаев).

Из числа проанализированных образцов, гуморальный иммунный ответ выработался у более чем 98% добровольцев, и у 100% добровольцев сформировался клеточный иммунный ответ.

Уровень вируснейтрализующих антител у добровольцев, вакцинированных препаратом «Спутник V», в 1,3-1,5 раза больше, чем уровень антител у пациентов, переболевших коронавирусом.

Как отмечается, большинство нежелательных побочных эффектов (94%) протекали в легкой форме – в виде простудного синдрома, реакции в месте введения препарата, головной боли и общей слабости. Сильные аллергические реакции, анафилактический шок отсутствовали.

На выработку иммунного ответа после введения вакцины требуется время.  В первую неделю после получения первой дозы между группами плацебо и вакцины не наблюдалось разницы в уровне защиты от тяжелых случаев коронавируса, в период между 7 и 14 днями эффективность вакцины возросла до 50%, между 14 и 21 днями – до 74,1%, а с 21 дня достигла 100%, обеспечивая полную защиту от тяжелых случаев.

Разработчик вакцины – Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ – заявляет о том, что по сравнению с другими вакцинами, также обладающими высокой эффективностью, «Спутник V» имеет ряд преимуществ.

Во-первых, вакцина создана на безопасной платформе аденовирусных векторов человека, доказавшей безопасность на протяжении десятилетий.

Во-вторых, вакцину можно хранить даже в холодильнике, требуемая температура составляет +2+8 градусов Цельсия, что упрощает процесс доставки препарата в другие страны мира.

В-третьих, «Спутник V» доступен по цене. Стоимость одной прививки – менее 10 долларов.

«Спутник V» зарегистрирован в 16 странах, в том числе и в Туркменистане.

На сегодняшний день только три вакцины обладают эффективностью свыше 90%. Это «Спутник V», РНК-вакцины от американских компаний Pfizer и Moderna.

В составе вакцины «Спутник V» используются аденовирусы человека. Аденовирусные векторы – это генетически модифицированные вирусы обыкновенной простуды, которые не способны размножаться в человеческом организме. При вакцинации Спутник V в организм попадает не сам коронавирус, а генетическая информация части его внешней белковой оболочки – так называемых «шипов», которые образуют «корону». Это полностью исключает возможность заражения вследствие вакцинации, позволяя сформировать устойчивый иммунный ответ организма.

Использование двух разных векторов, основанных на человеческих аденовирусах серотипов Ad5 и Ad26, позволяет получить более действенную защиту от коронавируса по сравнению с вакцинами, которые используют один и тот же вектор для двух уколов. /// nCa, 4 февраля 2021 г.

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