Туркменистан обсуждает сотрудничество с ООН на национальном и региональном уровнях

Во вторник, 2 февраля 2021 года, в Ашхабаде состоялось заседание по взаимодействию с Организацией Объединенных Наций на национальном и региональном уровнях. Это была продуктивная встреча, охватившая несколько аспектов.

Ниже опубликованы пресс-релизы министерства иностранных дел Туркменистана и системы ООН в Туркменистане.

Пресс-релиз МИД Туркменистана:

Обсуждены вопросы реализации сотрудничества между Туркменистаном и ООН на национальном и региональном уровнях

Сегодня, 2 февраля 2021 года в МИД Туркменистана состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с руководителями и представителями ООН и её агентств в стране и в регионе. Заседание прошло в гибридном формате, то есть некоторые участники присутствовали в зале, а некоторые участвовали во встрече посредством видеоконференцсвязи.

В частности, в заседании приняли участие около 30-и страновых и региональных руководителей и представителей агентств ООН, включая офис Постоянного Координатора, Программу развития ООН, ЮНИСЕФ, ВОЗ, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА), Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), Управление по наркотикам и преступности ООН (УНП), Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО), Экономическую и социальную комиссию ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), Международную организацию по миграции (МОМ), Международную организацию труда (МОТ) и другие. Также во встрече участвовали представители Регионального центра по превентивной дипломатии для Центральной Азии.

На встрече Министр иностранных дел Туркменистана поблагодарил представителей международных организаций за деятельное сотрудничество и личный вклад в расширение партнёрства с Туркменистаном. Он подчеркнул, что сотрудничество Туркменистана с ООН является стратегическим направлением внешнеполитического курса страны. «Сегодня наше взаимодействие охватывает практически все основные сферы – от обеспечения безопасности до вопросов гендерного равенства, от экологической проблематики до защиты прав мигрантов», – отметил Министр.

В ходе заседания состоялся конструктивный обмен мнениями касательно эффективной реализации намеченных планов и проектов на текущий год. Участники выделили значимость подписанных между Туркменистаном и международными организациями в декабре прошлого года совместных документов. Это 44 документа на общую сумму более 82 млн. долл. США, при этом со-финансирование со стороны Туркменистана составляет большую часть. Среди основных направлений взаимодействия – образование, здравоохранение и социальные услуги, продовольственная безопасность и экология.

Также обсуждались вопросы, связанные с осуществлением Рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития между Правительством Туркменистана и Организацией Объединенных Наций на 2021-2025 годы.

Участники заседания заслушали выступления представителей вышеназванных организаций, в которых отражены результаты совместной деятельности, а также текущие и перспективные планы и проекты. Представители международных организаций, в том числе страновая команда ООН высоко оценили деятельность Туркменистана по реализации совместных договоренностей.

В ходе встречи также отмечалась значимость Международного года мира и доверия, открытие которого состоялось на днях в Ашхабаде. В этом контексте были обсуждены мероприятия, заложенные в «Дорожную карту» проведения этого года, которые, несомненно, внесут лепту в достижение Целей устойчивого развития в рамках Повестки дня до 2030 года.

Пресс-релиз системы ООН в Туркменистане:

Обсуждены стратегические приоритеты сотрудничества ООН и Правительства Туркменистана в 2021 году

Ашхабад, 2 февраля 2021 года – ООН в Туркменистане и Правительство Туркменистана провели онлайн-встречу для рассмотрения стратегических приоритетов сотрудничества между системой ООН и Правительством Туркменистана в 2021 году.

И.О. постоянного координатора ООН в Туркменистане проинформировал участников об общих приоритетах сотрудничества, направленных на ускорение достижения ЦУР в стране. При этом особо выделены такие приоритеты сотрудничества, как укрепление готовности системы общественного здравоохранения и реагирование на социально-экономические последствия глобальной пандемии covid-19; дальнейшая интеграция ЦУР в национальные программы и политику, финансирование ЦУР, а также мониторинг и отчетность о ходе реализации ЦУР; повышение национальной готовности к стихийным бедствиям и уменьшению опасности бедствий, а также сотрудничество в области поощрения прав человека.

Сопредседатели пяти результативных групп по целевым областям новой Рамочной программы сотрудничества ООН в области устойчивого развития на 2021-2025 годы представили приоритеты в следующих сферах:

Укрепление государственного управления и верховенства права;

Устойчивая экономическая диверсификация;

Укрепление экологического менеджмента и устойчивости к изменению климата;

Качественное, инклюзивное здравоохранение и социальная защита;

Качественное образование и навыки.

«За прошедший период сотрудничество Туркменистана и системы ООН носило комплексный характер, охватывая важнейшие направления развития. Однако глобальная пандемия создала дополнительные проблемы для устойчивого прогресса в достижении ЦУР. Рамочная программа сотрудничества ООН в области устойчивого развития на 2021-2025 годы, объединяющая 19 учреждений ООН, обеспечивает отличную платформу для дальнейшего расширения участия ООН в поддержке устойчивого развития Туркменистана в 2021 году и в последующий период», – отметила г-жа Кристин Вайганд, и.о. Постоянного координатора ООН в Туркменистане.

Завершая встречу, министр иностранных дел Туркменистана г-н Рашид Мередов отметил важность совместной работы по достижению обозначенных стратегических приоритетов в соответствии с рамочной программой сотрудничества в области ЦУР и по ряду связанных вопросов.

Ниже приведен еще один пресс-релиз ООН по данной теме:

Разработка Совместного программного предложения по использованию подхода безопасности человека для минимизации многомерных рисков глобальной пандемии в Туркменистане

Ашхабад, 2 февраля 2021 года – Система ООН в Туркменистане совместно с Правительством Туркменистана провела онлайн-совещание по рассмотрению Концептуальной записки нового предложения Совместной программы ООН “Расширение прав и возможностей молодежи и вовлечение ее в смягчение многомерных угроз пандемии”.

Концептуальная записка предлагаемой Совместной программы была разработана Страновой группой ООН в консультации с национальными партнерами в рамках национальных ответных мер по смягчению негативных социально-экономических последствий глобальной пандемии и представлена в Целевой фонд ООН по безопасности человека в сентябре 2020 года. Концепция была одобрена Фондом, и в качестве следующего шага необходимо представить полное предложение по программе.

«Одобрение Концепции предлагаемой Совместной программы Целевым фондом ООН по безопасности человека является знаком признания стратегического партнерства между ООН и Правительством Туркменистана», – отметила г-жа Кристин Вайганд, и.о. Постоянного координатора ООН.

Предлагаемая Совместная программа объединяет четыре учреждения ООН: ЮНФПА, ЮНИСЕФ, УНП ООН и МОМ, причем ЮНФПА выступает в качестве ведущего учреждения.

Ключевой целью этой 18-месячной совместной программы является использование концепции безопасности человека, которая предлагает комплексный, контекстуальный и превентивный подход к смягчению многомерных рисков глобальной пандемии, в рамках реализации плана социально-экономического реагирования Туркменистана на пандемию острых инфекционных заболеваний, принятого в июле 2020 года. Эта программа дает возможность привлечь молодежь к осуществлению плана социально-экономического реагирования на уровне местных общин./// nCa, 3 февраля 2021 г.