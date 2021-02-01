Церемония по случаю начала Международного года мира и доверия – Время сфокусироваться на мире и доверии

Тарик Саиди

Сейчас 2021 год. Это Международный год мира и доверия. Туркменистан предложил, и весь мир согласился в 2019 году, что нам нужен целый год, посвященный стремлению к миру и доверию. И это тот самый год.

29 января 2021 года в Туркменистане состоялось мероприятие, посвященное официальному началу Года мира и доверия. Международные и региональные организации, а также посланники ряда стран выразили свою поддержку общему делу, приняв участие в нескольких мероприятий, прошедших, как онлайн, также и в физическом формате.

Прежде чем перейти к деталям события, давайте сначала уделим внимание таким понятиям, как мир и доверие.

Конечно, мы хотим мира и доверия во всем мире. Все желают этого.

Однако вызывают ли слова “мир” и “доверие” одни и те же образы в сознании каждого? — Если нет, то существует реальный риск того, что “мир и доверие” превратятся в клише, лишенное смысла.

Нам необходимо четко представить, что это такое и действовать синхронно.

Во-первых, мы не в состоянии сделать мир избирательным. Мы не можем сделать его условным, прикрепив к нему слова “если” и “но”. Нельзя создавать впечатление, что мир в одних местах менее важен, чем в других.

Если мы хотим мира там, где развевается наш собственный флаг, но переносим конфликт на другую территорию чужими руками, мы преследуем нечестные цели.

Лелея идею мира для себя, но отказывая в мире кому-то другому, мы обычно исходим из предположения, что наши действия могут сойти нам с рук. Было время, когда мы действительно могли избежать последствий своих действий при условии соответствующих сил и ума. Но это время прошло.

«Последствия» научились быть непредсказуемыми. «Последствия» любят настигать нас рано или поздно, иногда тогда, когда мы меньше всего их ожидаем. «Последствия» приходят в любом обличье.

Мир в нашем воображении должен иметь чистый, минималистичный образ. Простой, лаконичный.

Теперь давайте посмотрим на доверие.

Доверие тесно связано с миром, но у него есть и свои собственные свойства.

Мы не можем относиться к доверию просто как к средству для создания мира; доверие – это, безусловно, веха, но это также и цель.

При связывании доверия с миром, стоит выделить три отдельных сочетаемых друг с другом элемента:

Доверие между людьми, начиная с местных сообществ и заканчивая глобальными концентрическими кругами.

Доверие между народом и правительством

Доверие между странами и народами

Для того, чтобы установить доверие, требуется немало усилий, а поддержание доверия – это непрерывная работа.

Любой, у кого есть хоть малейшее желание мира и доверия, остерегается идеи «нарушения доверия».

Например, если НАТО заявляет, что останется в Афганистане сверх согласованного срока, это нарушение доверия. Такие действия одностороннем порядке будут иметь последствия.

С трудом заработанное доверие можно легко растратить. А это может оттолкнуть нас от шанса на установление мира.

Среди врагов доверия и мира – двойные стандарты.

Вот, не имеющий отношения к теме, но вполне понятный пример. Если вы покрасите окно красным, вы называете его крутым, а если я выкрашу рамы в красный цвет, вы назовете это кричащим. Ясна суть?

Контрпродуктивная концепция в погоне за доверием и миром заключается в том, что «мы будем говорить о мире после того, как смягчим противоположную сторону безжалостным ударом».

Это направление мысли столь же ущербно, как и понятие американской исключительности.

Когда мы говорим, что доверие должно основываться на честности и искренности, а мир должен быть всеобщим и безусловным, мы на самом деле устанавливаем границы наших амбиций.

Ниже опубликован пресс-релиз министерства иностранных дел Туркменистана, посвященный мероприятию от 29 января 2021 года:

В Ашхабаде состоялась Церемония открытия Международного года мира и доверия

29 января 2021 года в Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана состоялась Церемония открытия Международного года мира и доверия.

На мероприятии приняли участие руководители Министерства иностранных дел Туркменистана, депутаты Меджлиса, главы дипломатических миссий и представительств международных организаций в Туркменистане, ректоры вузов страны, главные редакторы печатных изданий и представители национальных СМИ, а также зарубежные журналисты, аккредитованные в Туркменистане.

Посредством видеоконференцсвязи в церемонии участвовали руководители и представители Организации Объединенных Наций и её структурных подразделений, Организации Экономического Сотрудничества, Содружества Независимых Государств, Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и других международных и региональных структур, а также представители зарубежных СМИ.

Открывая церемонию, временно исполняющая обязанности Постоянного координатора ООН в Туркменистане, Представитель ЮНИСЕФ в Туркменистане Кристин Вейганд отметила значимость Международного года мира и доверия, инициированного Президентом Туркменистана во имя поддержания мира, стабильности и взаимопонимания между народами, что является залогом устойчивого развития.

В продолжение темы Заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов подчеркнул, что единогласное принятие на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Резолюции об объявлении 2021 года – Международным годом мира и доверия стало отражением усилий постоянно нейтрального Туркменистана призывающего к упрочению культуры мира и доверия в международных отношениях. «Выдвинув эту идею, Глава Туркменского государства особо отметил, что она носит конкретный характер, призвав международное сообщество подкрепить принятый документ практическим содержанием, наполнить его реальными делами» – сказал Р.Мередов. Глава МИД Туркменистана выделил значимость применения механизмов дипломатии, политического диалога, основанного на взаимопонимании и сотрудничестве в продвижении дружественных связей между странами и народами, для чего Туркменистан активно сотрудничает с международными партнерами.

Выступая на церемонии, Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, Глава Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталья Герман особо подчеркнула значимость Международного года мира и доверия, который подразумевает большую сплоченность во имя мира и процветания всего мирового сообщества.

Своевременность Международного года мира и доверия выделил в своем выступлении Председатель 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкыр. Поблагодарив Правительство Туркменистана за инициирование Международного года мира и доверия, он подчеркнул, что ввиду глобальной ситуации, необходимость в мире и доверии велика как никогда раньше. Г-н Бозкыр призвал международное сообщество продолжать сотрудничать путем политического диалога и солидарности на пути к миру, безопасности и устойчивому развитию.

Его слова дополнила Постоянный представитель Туркменистана при ООН Аксолтан Атаева, которая отметила эффективность миролюбивых инициатив Президента Туркменистана способствующих продвижению к Целям устойчивого развития.

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в своем выступлении акцентировал внимание на особой востребованности проведения Международного года мира и доверия, который призывает активизировать усилия и деятельность по пропаганде культуры мира.

В своем выступлении Глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде Наталья Дрозд отметила важность укрепления культуры мира и доверия.

На мероприятии также выступил Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Хади Солейманпур. Он высоко оценил уровень сотрудничества между Туркменистаном и ОЭС и подчеркнул, что экономический прогресс неразрывно связан с безопасностью в регионе и в мире, для чего необходимо упрочнять доверие между странами и народами.

О важности укрепления мира и доверия между странами и народами также говорил Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Он выделил эффективную роль Туркменистана в развитии дружественных связей не только в регионе, но и во всем мире.

Генеральный директор Отделения ООН в Женеве – Генеральный секретарь Конференции по разоружению Татьяна Валовая, а также Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Лассина Зербо высоко оценили роль Туркменистана в развитии миролюбивых и конструктивных связей между странами.

В свою очередь, Председатель Генеральной конференции ЮНЕСКО Алтай Дженгизэр и Заместитель Генерального директора ЮНЕСКО по странам Африки Фирмин Эдуард Матоко подчеркнули своевременность проведения Международного года мира и доверия. Они отметили, что понятия мир и доверие является краеугольным камнем международного сотрудничества.

Кроме того, представитель УНП ООН, Постоянные представители Афганистана, Беларуси, Казахстана, Китая, Непала, Индонезии и Бангладеш при ООН особо отметили особую значимость проведения Международного года мира и доверия в контексте всестороннего упрочения солидарности и взаимоподдержки на региональном и мировом уровнях для создания сплоченности в решении актуальных вопросов современности.

В ходе церемонии участники обсудили возможности проведения совместных мероприятий в рамках Международного года мира и доверия. Состоялся конструктивный обмен мнениями и предложениями о развитии сотрудничества между странами, включая расширение деятельности на платформах региональных и международных организаций во имя мира, стабильности и устойчивого развития. Таким образом, по итогам церемонии была принята Дорожная карта проведения Международного года мира и доверия. /// nCa, 1 февраля 2021 г.