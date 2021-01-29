Роль Туркменистана в подготовке Афганистана к экономической перестройке – Часть 6

Тарик Саиди

Естественно, роль Туркменистана в подготовке Афганистана к экономическому переделу отчетливо прослеживается по двум направлениям: создание транспортно-коммуникационной и энергетической инфраструктуры, обеспечение топливной продукцией и другими предметами первой необходимости по субсидируемым тарифам.

Однако, несмотря на все это, очевидно, что страна не может извлечь выгоду из развитой инфраструктуры и доступных товаров жизненной необходимости без возможности их использования.

Туркменистан вносит большой вклад в укрепление потенциала Афганистана как страны и нации.

Во-первых, давайте добавим несколько нового смысла к этой избитой и часто неправильно используемой фразе – наращивание потенциала.

Как известно, Туркменистан рассматривает каждую задачу, каждый вызов в рамках целостной концепции – все связано со всем остальным.

Поэтому мир в Афганистане является частью задачи по наращиванию потенциала для Туркменистана. Это тоже вполне логично: прогресс невозможен без мира.

Туркменистан внес огромный вклад в установление мира в Афганистане. Мирные переговоры в Ашхабаде между талибами и Северным альянсом в декабре 2000 года были очень близки к успешному завершению. Если бы не злонамеренное вмешательство двух держав, двадцать лет назад в Афганистане уже был бы установлен мир.

Уже сейчас Туркменистан при каждом удобном случае предлагает предоставить свое политическое пространство и материальные ресурсы для проведения афганских мирных переговоров в любой точке своей территории. Это предложение, которое следует рассматривать всерьез.

Стремясь к миру, нельзя забывать, что страна не извлечен всей выгоды и пользы мира без соответствующего образования и подготовки.

Туркменистан на протяжении многих лет обеспечивает образование и подготовку афганских студентов. Им предоставляется бесплатное образование, жилье, а также стипендия. Педагогический институт в Туркменабате и энергетический институт в Мары – это два туркменских вуза, которые постоянно принимают афганских студентов.

Если мир является частью наращивания потенциала, а образование и профессиональная подготовка также выступают компонентами наращивания потенциала, то есть еще одна часть, которую нельзя описать достаточно точно – мы можем назвать ее широким термином – инклюзивность.

Инклюзивность как важнейшая составляющая наращивания потенциала означает, что, приглашая афганцев на различные мероприятия, Туркменистан по умолчанию способствует тому, что у афганцев крепится уверенность в себе.

Коридор ТАПИ, являющийся крупнейшей инициативой в области развития в Афганистане, изменит правила игры во многих отношениях, в том числе и в сфере наращивания потенциала. Выгоду будут ощутимы во всех областях жизни и экономики.

Именно поэтому вице-премьер Р.Мередов, отвечая на вопрос во время брифинга 16 января 2021 года, сказал, что концепция всех наших инициатив для Афганистана, включая коридор ТАПИ, заключается в том, чтобы Афганистан, долгое время являющийся получателем помощи, собрал потенциал для того, чтобы стать членом донорского сообщества.

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nCa задало вопрос в ходе брифинга: Поздравляю с открытием железнодорожной линии, линии электропередач и линии волоконно-оптической связи. Это три отдельных проекта, и все же они неразрывно связаны. Мы также знаем, что 2021 год является Международным годом мира и доверия по инициативе Туркменистана. Каким образом эти три проекта будут способствовать укреплению мира и доверия в этом регионе и во всем мире?

Вице-премьер Р.Мередов ответил следующим образом:

Этот год является действительно ответственным для нашей страны с точки зрения реализации конкретных практических дел, нацеленных на укрепление международного мира, безопасности, стабильности, доверия между государствами, создания атмосферы доверия, что очень важно в настоящий период.

Все мы являемся свидетелями быстро меняющегося современного мира. Мы неоднократно подчёркивали, что, к сожалению, динамика изменений происходит не всегда со знаком плюс.

Поэтому Туркменистан, нейтральный Туркменистан, проводя свою внешнюю политика, реализует инициативы, выдвинутые на международной политической арене. В течение 2021 года Туркменистан естественно будет делать все необходимое для утверждения идеалов и ценностей мира, для развития культуры мирного диалога, что очень важно в наше время.

В этой связи имплементация таких крупномасштабных и долгосрочных проектов, как газопровод, линия электропередач, линия оптико-волоконной связи, связывающие Афганистан, Пакистан, Индию, строительство железных дорог из Туркменистана в афганском направлении естественно – это те практические дела, которые нацелены на утверждение, как я уже подчеркнул, идеалов мира.

Мы всегда говорили и подчеркиваем, что газопровод Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, линии электропередачи или же оптико-волоконные связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан являются не просто энергетическими, транспортными, коммерческими проектами. Это очень важные проекты с геополитической точки зрения. Поскольку по нашему глубокому убеждению они будут способствовать укреплению стабильности в регионах Центральной и Южной Азии. Это понятно, что там, где проходит газопровод или железная дорога открываются новые рабочие места, решаются экономические и социальные проблемы, а это создает предпосылки для мирной жизни в этой стране или же в этом регионе.

Вот в этой связи еще раз благодарю за вопрос, уважаемый Тарик Саиди, и хочу подтвердить, что да, проекты, которые были открыты позавчера Президентами двух стран, являются как бы символом начала международного года мира и доверия и имеют самое непосредственное отношение к укреплению безопасности и стабильности в нашем регионе. /// nCa, 29 января 2021

КОНЕЦ.