News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

You are here: Home / Articles And Reports / Может ли Джо Байден позволить себе заниматься изменением афганского мирного соглашения?

Может ли Джо Байден позволить себе заниматься изменением афганского мирного соглашения?

By

Тарик Саиди

Джейк Салливан, советник по национальной безопасности президента Джо Байдена, объявил, что Соединенные Штаты намерены пересмотреть афганское мирное соглашение.

Очевидная цель состоит в том, чтобы проверить, выполняли ли талибы данные ими обещания.

Достаточно весомое заявление, в связи с которым возникает вопрос. —- Включает ли “пересмотр” возможность редактирования некоторых частей Дохинского мирного соглашения, или точнее обязательства обеспечить полный вывод иностранных сил к маю этого года?

Для лиц, принимающих решения в администрации Байдена, ответ на этот вопрос скрыт в ответе на другой вопрос: может ли Джо Байден позволить себе заниматься афганским мирным соглашением?

Первое, что нужно учитывать, – это Трамп. Он вышел из игры, но не исчез. На самом деле, он еще даже не вышел; он притаился прямо на пороге.

Трамп – специалист по привлекательным и запоминающимся фразам.

Он ловко убедил значительную часть своего электората в том, что выборы провалились и победу у него украли.

Он пригрозил, что если республиканская партия не пойдет ему навстречу, он создаст собственную политическую партию, которую назовет MAGA (Make America Great Again – Вернем американцам былое величие).

Еще во время президентства Обамы мы убедились в том, что Трамп полирует свою неправду до тех пора, пока она не засияет будто реальность. Он в одиночку создал движение “birther”, последователи которого поверили в то, что Обама родился за пределами США.

Можно с уверенностью сказать, что Трамп продолжит раскачивать лодку, а это очень затруднит Байдену радикальный отход от содержания афганского мирного соглашения.

Вторая причина, по которой Байден не может позволить себе отказаться от мирного соглашения по Афганистану, – это политические настроения в американских вооруженных силах. Согласно нескольким опросам, за последние годы американские военные поляризовались по политическим линиям. По некоторым оценкам, совокупный процент «значительно более поляризованных» и «несколько более поляризованных» военнослужащих составляет почти 78%.

Те же опросы показали, что больше военнослужащих склонны быть республиканцами, чем демократами. Более того, около 64% военнослужащих действительной службы отдали свои голоса республиканцам по сравнению с менее чем 50% населения в целом.

Общепризнанно, что рядовой солдат желает продолжать получать жалованье, пособия и прочие  льготы, не отправляясь на войну. Это вполне естественно.

Военнослужащие-республиканцы, отдавшие свои голоса Трампу и благодарные ему за прекращение войн, – это та часть населения, которую Джо Байден не может злить или просто игнорировать.

Третья причина – финансовая.

Для страны, опустошенной коронавирусом, Джо Байден объявил о пакете помощи в размере 1,9 трлн долларов

Администрация Трампа уже выделила в общей сложности 3,5 триллиона долларов через несколько пакетов.

С пакетом Байдена эта сумма достигает 5,3 трлн долларов.

Общий ВВП США в 2019 году составил 21,43 трлн долларов.

Сумма помощи в размере 5,3 трлн долларов США составляет около 27,5% от общего ВВП США.

Для сравнения, общие военные расходы США в 2019 году составили 3,4% ВВП.

Четвертая причина – риск мульти-театрального сценария.

Существует целый ряд горячих точек, включая Ирак, Сирию и весь Залив, где ситуация потенциально может перерасти в полноценную войну. Обстановка в Южно-Китайском море и на Гималайских высотах также нагревается.

Джо Байден выбрал компетентную команду, в которой должны понимать, что при перспективах мульти-театра военных действий, просто не рекомендуется так смело играть с афганским мирным соглашением.

Пятая причина – талибы, которые уже контролируют более 60% территории Афганистана.

Согласно Дохинской сделке, Талибы пообещали не атаковать ни американские, ни союзные войска. Они сдержали свое обещание.

Крайний срок полного вывода иностранных войск, обозначенный в соглашении, -май 2021 года. Трамп всего за несколько дней до ухода с поста президента сократил численность американских войск в Афганистане примерно до 2500.

Талибы заявили, что если администрация Байдена не соблюдет дату вывода войск, они смогут свободно атаковать американские и другие иностранные силы, их базы и конвои.

Также очевидно, что за последним всплеском насилия в Афганистане стоит ИГИЛ и другие преступные элементы. Существуют неопровержимые доказательства того, что талибы не причастны к этому бессмысленному и целенаправленному кровопролитию.

Установлено, что ИГИЛ – это искусственно спроектированное образование, которое политической и финансовой «пуповиной», в конечном итоге, связано с игроками за пределами Афганистана.

Вероятно, в ходе переговоров может быть обсуждено продление крайнего срока вывода войск. Кроме того, стороны могут согласовать и некоторое увеличение военного контингента на короткий период. Однако, такие действия должны иметь четкую и реалистичную подоплеку.  

А иначе, любая попытка внести изменения в афганское мирное соглашение чревата катастрофичными последствиями. /// nCa, 25 января 2021 г.

Digg ThisShare via email
Submit to redditShare on Tumblr Share
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan