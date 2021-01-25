2021 – Международный год мира и доверия – Туркменистан в числе лидеров

Равиля Кадырова и Эльвира Кадырова

Мировое сообщество посредством резолюции ГА ООН, принятой единогласно в сентябре 2019 года, объявило 2021 год – Международным годом мира и доверия. Эта инициатива принадлежит Туркменистану.

Тогда никто не мог предположить, что человечество в 2021 году особо будет нуждаться в мире и доверии.

В настоящее время над миром нависла угроза нескольких войн. Ситуация усложняется пандемией коронавируса.

Туркменистан, следуя традиции практического воплощения в жизнь своих идей, лидирует на пути продвижения ценностей мира и доверия.

Год только начался, а Туркменистан уже прошел две важные вехи в построении мира и доверия на евразийском континенте.

В череде церемоний 14 января 2021 года Туркменистан и Афганистан открыли три ключевых инфраструктурных объекта, которые внесут огромный вклад в экономическое переустройство Афганистана, тем самым значительно способствуя укреплению мира и доверия.

Линия электропередачи Керки-Андхой утроит объем электроэнергии, поставляемой Туркменистаном в Афганистан. Цена на электроэнергию была снижена менее чем наполовину от предыдущего тарифа, чтобы помочь Афганистану укрепить свой экономический и промышленный потенциал.

Железнодорожная линия Акина-Андхой соединяется с линией Имамназар-Акина. Обе они были построены Туркменистаном для расширения возможностей транспортного подключения Афганистана.

Волоконно-оптическая линия связи, открытая в тот же день на двух пограничных пунктах, увеличит скорость Интернета в Афганистане и обеспечит доступ в Интернет широким слоям населения.

Мир строится на доверии, а доверие требует очевидных действий, таких как открытие инфраструктурных объектов между Туркменистаном и Афганистаном 14 января 2021 года.

Еще один большой прорыв произошел в течение прошлой недели.

21 января 2021 года Туркменистан посетила делегация Азербайджана во главе с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.

Целью было подписание меморандума о взаимопонимании по совместной разработке углеводородного месторождения на Каспии.

Раньше это месторождение с одной стороны называлось Кяпаз, а с другой – Сердар. Теперь оно переименовано в Достлук, что означает дружба.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов и Президент Ильхам Алиев провели встречу на высшем уровне и стали свидетелями церемонии подписания Меморандума по видеосвязи. Министры иностранных дел обеих стран поставили свои подписи под данным документом.

Это не просто обещание решить вопрос о принадлежности углеводородного месторождения и совместно его разрабатывать. Меморандум о взаимопонимании, который стал результатом большой кропотливой работы и тихой дипломатии, закладывает основу для ряда других возможностей.

Вопрос о транскаспийском газопроводе может быть поднят теперь с новой силой. Добрая воля, упрочившаяся этим событием, умножит потенциал Лазуритового коридора. Появится стимул для взаимных инвестиций и совместных проектов по целому ряду направлений. Экономическая интеграция восточных и западных соседей на Каспии послужит интересам всех жителей на евразийском континенте от Китая до Европы, а также привлечет друзей в Южной Азии и России.

Можно перефразировать слова Нила Армстронга — один маленький документ между двумя странами является гигантским скачком для человечества в построении мира и доверия во всем мире.

Год только начался. И Туркменистан лидирует на избранном пути. /// nCa, 25 января 2021 г.