Роль Туркменистана в подготовке Афганистана к экономической перестройке – Часть 5

Тарик Саиди

Экономическая перестройка Афганистана, центральным звеном которой является коридор ТАПИ, не может состояться без твердой и последовательной финансовой поддержки.

Поддержка состоит не только из денежных ресурсов. Возможно, еще более важно обеспечить, чтобы ресурсы расходовались прозрачным и наиболее эффективным образом.

АБР (Азиатский банк развития) выступает ведущим финансовым учреждением, поддерживающим проект газопровода ТАПИ.

Ниже приведен текст выступления странового директора АБР в Туркменистане г-на Си. Си. Ю на брифинге, состоявшемся 16 января 2021 года:

Ваше Превосходительство Заместитель Председателя Кабинета министров и Министр Мередов, уважаемые гости, уважаемые участники,

Мне очень приятно присоединиться к собравшимся, чтобы отметить ввод в эксплуатацию нескольких ключевых инфраструктурных проектов, связанных с железнодорожными, коммуникационными и энергетическими линиями, соединяющими Туркменистан и Афганистан. Я хочу поздравить Правительство Туркменистана с инициативой строительства этих объектов за счет собственных средств. Улучшение связей между двумя странами приведет к совместному процветанию, что, в свою очередь, будет способствовать миру и безопасности в регионе.

Азиатский банк развития уже 20 лет поддерживает Туркменистан в стремлении развивать экономику и повышать качество жизни своего великого народа. Нынешняя Стратегия странового партнерства АБР направлена на поддержку правительства в диверсификации экономики и продвижении Туркменистана в качестве центра регионального сотрудничества путем строительства ключевых транспортных коридоров, сети электропередач и газопроводов. Из многих проектов, которые мы сейчас готовим в сотрудничестве с Туркменистаном, ни один другой проект не символизирует такой долгосрочной приверженности развитию Туркменистана, как ТАПИ, проект газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия. В течение почти двух десятилетий мы оказываем различные формы технической, юридической и финансовой поддержки этому многомиллиардному, очень сложному проекту и абсолютно полны решимости поддерживать этот проект до его успешного завершения. В энергетическом секторе мы одобрили Проект укрепления энергосистемы стоимостью 500 миллионов долларов, который в настоящее время реализуется и будет укреплять стареющую энергосистему и способствовать торговле энергоресурсами с соседними странами, включая Афганистан. Еще одним ключевым сектором инфраструктуры, который поддерживает АБР, является железнодорожный сектор. Мы завершили Проект модернизации железной дороги Север-Юг и в настоящее время совместно с железнодорожным агентством готовим еще один железнодорожный проект – проект модернизации железной дороги Восток-Запад.

Туркменистан является активным и важным членом форума Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), поддерживаемого АБР и другими партнерами по развитию. В 2018 году Туркменистан успешно провел свою ежегодную встречу в Ашхабаде. Среди других инициатив ЦАРЭС поддерживает строительство экономических коридоров и энергетических соединений, включая ТУТАП и ТАП, связывающих регион, включая Туркменистан и Афганистан.

Помимо инфраструктурных инициатив, упомянутых выше, мы также работаем над проектами поддержки здравоохранения, банковского дела, малого и среднего бизнеса, рационального макроэкономического управления и, конечно же, борьбы с пандемией COVID.

В заключение я хотел бы подтвердить долгосрочную приверженность АБР нашему прочному партнерству с Туркменистаном в развитии страны и региона для достижения мира и процветания. /// nCa, 22 января 2021 года