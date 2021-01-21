Роль Туркменистана в подготовке Афганистана к экономической перестройке – Часть 4

Тарик Саиди

Организация Объединенных Наций говорит и действует от имени мирового сообщества. Именно поэтому выступление главы РЦПДЦА г-жи Натальи Герман на брифинге 16 января 2021 года стало подтверждением того, что мир по-прежнему привержен переустройству экономики Афганистана.

Как это обычно бывает, дело получает дополнительные гарантии, когда ОБСЕ присоединяет свой голос к голосу ООН.

Имея 57 государств-участников в Северной Америке, Европе и Азии, ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) является крупнейшей в мире региональной организацией безопасности.

На брифинге выступила руководитель Центра ОБСЕ в Ашхабаде г-жа Наталья Дрозд, которая кратко упомянула о шагах, предпринятых ОБСЕ для содействия интеграции Афганистана в мировое сообщество и повышения потенциала экономического передела страны.

Выступление г-жи Натальи Дрозд:

Ваши Превосходительства,

Уважаемые коллеги,

Дамы и господа,

В первую очередь, позвольте мне выразить благодарность за возможность выступить на брифинге, посвященном вводу в строй важных объектов в рамках ключевых инфраструктурных проектов, призванных способствовать укреплению транспортно-транзитного и торгово-экономического сотрудничества в регионе.

Мы все являемся свидетелями колоссальной работы, проводимой под руководством уважаемого Президента Туркменистана, Е.П. Гурбангулы Бердымухамедова, в целях продвижения регионального диалога и обеспечения транспортной, энергетической и экономической безопасности. При этом отдельно следует отметить активные усилия Правительства нейтрального Туркменистана, направленные на реализацию крупных совместных проектов, которые вносят ценный вклад во всестороннее восстановление дружественного Афганистана и его вовлечение в глобальные и региональные интеграционные процессы.

В этом контексте особое значение обретают открытие железнодорожной линии «Акина-Андхой», запуск линии электропередач (ЛЭП) и международных линий оптико-волоконной связи в Афганистан.

В то время как новая железнодорожная ветка открывает большие возможности для расширения регионального транспортно-транзитного потенциала и увеличения рабочих мест, введение в эксплуатацию ЛЭП позволит значительно увеличить объемы энергопоставок, а оптико-волоконная линия станет надежным коммуникационным мостом между двумя соседними странами.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе высоко оценивает инициативы Туркменистана, направленные на обеспечение безопасности в Центральной Азии и продвижение регионального диалога. Действительно, налаживание партнерства и международной взаимосвязанности, а также обеспечение энергетической, транспортной и экономической безопасности занимают важное место в повестке ОБСЕ. Вместе с тем, необходимо отметить, что мирное и устойчивое развитие Афганистана вносит значимый вклад в обеспечение безопасности и укрепление доверия в регионе ОБСЕ.

В этой связи необходимо выделить ряд решений, принятых в рамках заседаний Совета Министров ОБСЕ по таким вопросам как укрепление взаимодействия ОБСЕ с Афганистаном (2011 г.), совершенствование надлежащего управления и повышение взаимосвязанности (2016 г.) а также содействие участию в экономической жизни в регионе ОБСЕ (2017 г.).

Центр ОБСЕ в Ашхабаде работает в тесном сотрудничестве с Правительством Туркменистана в целях реализации данных политических обязательств ОБСЕ с учетом национальных приоритетов.

Стремясь поддержать усилия принимающей страны, Центр ОБСЕ в Ашхабаде инициировал два внебюджетных проекта: «Сердце Азии – Стамбульский процесс» и «Укрепление потенциала Государственной пограничной службы в Туркменистане», в рамках которых были организованы совместные туркмено-афганские семинары, способствовавшие углублению конструктивного диалога по крупным региональным инфраструктурным и экономическим проектам, таким как ТАПИ, CASA-1000, Лапис Лазули, а также другим инициативам в сфере развития железнодорожных коридоров и расширения поставок электроэнергии в регионе.

В целом, наш Центр сотрудничает с Правительством Туркменистана в сфере транспорта, торговли и других сопутствующих отраслях, начиная с 2008 г. Был проведен ряд учебных мероприятий, в том числе, по вопросам безопасности железнодорожного транспорта, создания устойчивых и эффективных торговых и транспортных систем, эффективного управления цепями логистики и поставок. Кроме того, по итогам Конференции высокого уровня «Надлежащее управление и экономическая взаимосвязанность: передовая практика в регионе ОБСЕ» (2018 г.), а также последующего экспертного семинара «На пути к региональной экономической взаимосвязанности – национальные механизмы содействия торговле и транспорту» (2019 г.), были разработаны 23 конкретные рекомендации по вопросам цифровизации таможенных и транспортных процедур, содействия торговле и продвижения экономической взаимосвязанности.

Другим приоритетным направлением нашей работы является сотрудничество по вопросам энергетической безопасности, в том числе, развития энергетической дипломатии. Так, например, Центр оказал содействие в разработке Программы развития энергетической дипломатии Туркменистана на 2021-2025 годы. Кроме того, при нашей поддержке в октябре 2020 г. на базе Туркменского государственного энергетического института был создан Центр энергосберегающих технологий, который будет служить платформой для проведения исследовательской, теоретической и практической работы и обмена информацией по вопросам энергетической безопасности и энергосберегающим технологиям. Данные инициативы реализуются в рамках комплексного и последовательного подхода в продвижении экономической, энергетической и экологической безопасности.

В заключение позвольте мне еще раз подчеркнуть, что события, состоявшиеся 14 января, имеют колоссальное значение не только для Туркменистана и Афганистана, но беспрецедентно важны для всего региона и знаменуют собой успешное начало Международного года мира и доверия, провозглашенного по инициативе Туркменистана.

Благодарю за внимание!

/// nCa, 21 января 2021 г.

Продолжение следует…