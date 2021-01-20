Роль Туркменистана в подготовке Афганистана к экономической перестройке – Часть 3

Тарик Саиди

Помимо вице-премьера Мередова на брифинге 16 января 2021 года присутствовали еще несколько докладчиков. Одной из них была г-жа Наталья Герман, специальный представитель Генерального секретаря ООН и глава РЦПДЦА.

РЦПДЦА (Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии) – это совершенно особая структура Организации Объединенных Наций. Созданный в Ашхабаде в 2007 году, Центр добился большого успеха во многих отношениях.

Помимо осуществления своих основных функций по выявлению и решению проблем и ситуаций в Центральной Азии, которые потенциально могут перерасти в конфликты, Центр поддерживает тесное сотрудничество с миссией ООН в Афганистане ЮНАМА.

Г-жа Герман в своем выступлении высоко оценила роль Туркменистана и других стран региона в поддержке Афганистана.

Приводим текст выступления г-жи Н.Герман:

Ваше Превосходительство, г-н Министр,

Уважаемые участники конференции!

Разрешите поблагодарить за приглашение на круглый стол и, пользуясь случаем, сердечно поздравить всех с наступившим Новым Годом и пожелать больших успехов в работе!

В прошлом году мы отметили знаменательное событие – 25-летие Нейтралитета Туркменистана. Следуя курсу нейтралитета, Туркменистан не только достиг значимых результатов в различных сферах жизнедеятельности, но и внёс заметный вклад в укрепление мира и стабильности в регионе Центральной Азии, и за его пределами. Все это стало возможным благодаря проводимой политике открытости в отношениях с соседями по региону, особенно с Афганистаном, развитию международного сотрудничества на основе принципов миролюбия, добрососедства и невмешательства, а также плодотворному и конструктивному сотрудничеству с ООН.

Хочу отметить, что Туркменистан активно идёт в фарватере процессов развития и укрепления международного сотрудничества по вопросам безопасного и устойчивого транспорта, обеспечения стабильных и надёжных международных транспортных перевозок. Известные инициативы Туркменистана, связанные с обеспечением глобальной энергобезопасности и формированием региональных транзитно-транспортных коридоров, нашли своё закрепление в соответствующих резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН.

Как мы убедились, устойчивость транспортной и энергетической сфер становится особенно уязвимой в кризисные времена. В этом контексте я бы хотела особо отметить активную туркменскую энергетическую и транспортную дипломатию. Эти направления внешнеполитической деятельности Туркменистана нацелены на создание международно-¬правовых механизмов обеспечения стабильности и надёжности транзита энергетических ресурсов между странами на взаимовыгодных условиях. Уверены, что инициатива Туркменистана о формировании Международной экспертной группы открытого состава по разработке современного международно-правового инструментария ООН в области стабильности и надёжности транзита энергии найдёт широкую поддержку.

Хотелось бы особо выделить традиционные усилия Туркменистана по экономической и политико-дипломатической поддержке Афганистана. На протяжении многих лет Туркменистан рассматривает соседний Афганистан как близкого партнёра, видя громадный потенциал для региональной стабильности и безопасности от развития сотрудничества и вовлечения афганцев в региональное взаимодействие.

Аналогичных подходов придерживаются и другие страны региона, продемонстрировавшие приверженность укреплению взаимодействия с Афганистаном во время глобальной пандемии. Этому во многом способствует глубокая историческая, культурная и экономическая взаимозависимость этих соседних народов в рамках одного региона. Государства Центральной Азии едины в понимании важности углубления интеграции Афганистана в региональное сотрудничество на долгосрочной основе, развития транспортной и транзитной инфраструктуры, видя в нем залог экономического развития, обеспечения регионального мира и безопасности.

Глобальная пандемия не повлияла на положительную динамику в отношении укрепления сотрудничества между странами Центральной Азии с Афганистаном. Несмотря на ограничения, контакты на разных уровнях между правительствами Центральноазиатских государств и их афганскими коллегами продолжаются, в том числе посредством многочисленных онлайн-встреч. Страны продолжают реализацию совместных региональных инфраструктурных проектов, которые имеют решающее значение для будущего экономического развития, процветания и стабильности Афганистана.

Здесь я хочу упомянуть о реализации таких инициатив как CASA-1000 по экспорту гидроэлектроэнергии в Афганистан из Кыргызстана и Таджикистана, образовательные программы для Афганских студентов в учебных заведениях, Кыргызстана и Узбекистана, обучение афганских женщин в Казахстане, целый ряд железнодорожных проектов и транспортных транзитный коридоров с вовлечением Ирана, Индии и Пакистана. Не говоря уже о том, что все государства Центральной Азии являются активными участниками таких важных региональных платформ по Афганистану как РЭККА, СПЕКА и «Сердце Азии».

Работа Туркменистана на этом направлении, отмечается международным сообществом, в том, что касается укрепления энергетических и транспортных связей, а также электроснабжения с Афганистаном. Такие известные проекты как ТАПИ, ТАП являются свидетельством инициативной энергетической дипломатии Туркменистана и будут способствовать не только эффективному продвижению афганского мирного процесса, но помогут укрепить сотрудничество в этой сфере на широком геоэкономическом пространстве, включающем регионы Центральной и Южной Азии.

Мне очень приятно констатировать, что работа в этом направлении заметно продвинулась вперёд в свете недавнего запуска в действие новых инфраструктурных объектов Президентами Туркменистана и Исламской Республики Афганистан. Это железная дорога Акина-Андхой, построенная на территории Афганистана на средства и силами туркменской стороны, линия электропередачи и две линии оптико-волоконной связи. Я надеюсь, что эти проекты помогут улучшить условия жизни афганского народа и создадут новые возможности для укрепления и развития пан-регионального сотрудничества.

Содействие укреплению сотрудничества между странами Центральной Азии и Афганистаном всегда оставалось приоритетным направлением деятельности Центра. Хочу отметить, что на практике РЦПДЦА уже давно привлекает афганских представителей ко всей нашей программной деятельности, многосторонним региональным мероприятиям, организованным или проводимым Центром. Начиная с 2017 года Афганистан регулярно приглашается на организуемые под эгидой Центра встречи заместителей министров иностранных дел Центральной Азии в новом формате C5 + 1 + ООН. РЦПДЦА привержен поддержке региональных усилий по продвижению более тесного сотрудничества и интеграции между странами Центральной Азии и Афганистана посредством регионального диалога, с привлечением потенциала женщин и молодого поколения.

Позвольте поблагодарить Туркменскую сторону за всестороннюю поддержку деятельности РЦПДЦА, на этом направлении, а также за выделение роли превентивной дипломатии в контексте общих усилий по поддержанию мира и безопасности.

В свете нашей общей цели – сделать регион Центральной Азии модельным с точки зрения безопасности, стабильности и благополучия, Региональный Центр будет и далее содействовать укреплению взаимодействия между государствами Центральной Азии и Афганистаном в интересах обеспечения прочного мира в регионе.

Благодарю за внимание!/// nCa, 20 января 2021 г.

Продолжение следует…